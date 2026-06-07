Последните седмици на учебната година често приличат на бягане с препятствия за повечето родители. Между организирането на училищни екскурзии, тържества, финални проекти, родителски срещи и логистиката около летните лагери, много майки и бащи изпитват сериозен стрес в края на учебната година.

Когато към това се добавят ежедневните професионални ангажименти и домакинските задължения, родителското прегаряне (бърнаут) става почти неизбежно.

В интернет пространството изобилства от съвети, но голяма част от тях изглеждат напълно откъснати от реалността, когато графикът е препълнен, а търпението е на изчерпване.

Снимка: Canva

За да открият работещо и практично решение, експертите по ментално здраве анализират кои са навиците, които реално помагат в този напрегнат период. Оказва се, че най-ефективното средство за справяне с напрежението е много по-просто от очакваното и е достъпно за всеки.

Снимка: OpenAI

Биологичната сила на разходката на открито

Експертите отбелязват, че разходката на открито е на първо място сред препоръките за справяне с емоционалния товар. Причините за това са както практически, така и дълбоко физиологични. На първо място, това е активност с изключително ниска бариера за изпълнение – не изисква специална екипировка, скъпи абонаменти, специфични умения или отделено фитнес пространство. Излизането извън дома физически отделя родителя от средата, изпълнена с отговорности и стимули, които провокират напрежение.

Освен психологическото дистанциране, съществува и сериозен биологичен аргумент в подкрепа на движението сред природата. Според проучвания, цитирани от здравни специалисти, движението под въздействието на естествена светлина помага на тялото да излезе от режим на тревожност.

Активиране на парасимпатиковата нервна система: Когато човек се разхожда навън, организмът превключва в състояние на „почивка и храносмилане“.

Понижаване на кортизола: Този процес директно сигнализира на тялото да намали нивата на стресовия хормон кортизол и стимулира релаксацията.

Дългосрочна устойчивост: Редовното движение на открито се свързва с трайно подобрение на настроението, по-качествен сън и по-висока устойчивост срещу родителско прегаряне .

Снимка: Canva

Как да превърнете разходката в навик, без да губите време?

Най-голямото предизвикателство пред изграждането на нов здравословен навик е усещането, че нямате свободно време за него. Специалистите обаче подчертават, че не е необходимо да отделяте часове, за да усетите разликата. Ето няколко реалистични стратегии как да вплетете разходките в претоварения си график:

Започнете с малки стъпки

Не е нужно да вървите цял час. Според данни от психологически изследвания, дори една кратка разходка от 10 минути е напълно достатъчна, за да доведе до значително намаляване на тревожността и подобряване на общия тонус. В началото честотата е много по-важна от продължителността. Стремете се да излизате по-често, дори за кратко, и оставете времетраенето да се увеличи естествено с времето.

Снимка: Canva

Използвайте техниката "натрупване на навици" (Habit Stacking)

Това е метод, при който прикачвате новото действие към поведение, което вече правите автоматично всеки ден. Промените могат да бъдат минимални:

Използвайте стълбите вместо асансьора.

Паркирайте колата малко по-далеч от входа на супермаркета или училището.

Превърнете чакането пред училището в движение. Ако пристигнете 10 минути по-рано за вземане на детето, вместо да чакате в колата, направете една бърза обиколка. Така превръщате пасивното време в полезна активност, без да променяте програмата си.

Намерете вашето идеално време

Различните части на деня носят специфични ползи за ума и тялото:

Сутрешна разходка: Дори 10 минути, преди останалата част от семейството да се събуди, могат да зададат по-спокоен и балансиран тон за целия ден. Експертите отбелязват, че сутрешните разходки обикновено са най-успешни, тъй като се случват преди неочакваните задачи да объркат плановете ви.

Следобедна разходка: Идеална за работещи родители около обедната почивка – осигурява ценно ментално рестартиране между сутрешните и следобедните ангажименти.

Вечерна разходка: Помага на тялото да се отпусне след тежкия ден и поддържа здравословния преход към по-дълбок сън.

Снимка: Canva

Допълнителни стъпки за защита на менталното здраве

Въпреки че движението е чудесна основа за справяне със стреса в края на учебната година, специалистите препоръчват комбинирането му с още няколко малки стъпки за максимален ефект:

Дайте приоритет на съня: Опитайте се да си лягате само 30 минути по-рано. Хроничното недоспиване засилва емоционалната реактивност и кара дори малките ежедневни предизвикателства да изглеждат непреодолими. Поставете поне една граница: Казването на „не“ на поне едно несъществено искане или ангажимент в училище ви връща усещането за контрол и предпазва от пълно изтощение. Приемете емоциите си: Бърнаутът може да ви накара да се чувствате изолирани, но той е изключително често срещано преживяване сред родителите през този сезон. Приемането на това състояние е път към проява на самосъстрадание.

Прегряването в края на учебната година е реален проблем, но неговото решение не изисква пълна промяна на начина ви на живот. Кратката разходка на открито съчетава в себе си всичко необходимо: тя е напълно безплатна, гъвкава е, понижава стресовите хормони и ви изважда от напрегнатата среда.

Не чакайте да се почувствате по-добре, за да започнете да се грижите за себе си. Нямате нужда от перфектен план или от цял свободен час. Имате нужда от само пет минути навън днес и още пет минути утре. Ако усещате, че тревожността и хроничната умора влияят сериозно на ежедневието ви, не се колебайте да потърсите допълнителна подкрепа. Консултирайте се с Вашия лекар или специалист по ментално здраве, за да намерите най-добрия индивидуален подход за справяне с напрежението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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