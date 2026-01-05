Как да помогнем на близък страдащ от деменция?

Деменцията предизвиква много тревога и безпокойство, особено за тези от нас, които имат близки, които могат да я развият или вече страдат от нея.

Основателните притеснения са, че ще загубим член от семейството си, както емоционално, така и психически. Често срещаните съвети за предотвратяване на деменцията обикновено включват по-добро хранене, повече физически упражнения и различни занимания за ума.

Макар тези съвети да са полезни, те засягат само част от проблема. Защитата на когнитивното ни здраве изисква участието на всички и зависи от силни семейни връзки, подкрепа и присъствие един за друг.

Намаляването на риска от деменция трябва да бъде усилие на цялата общност, а не нещо, което се прави самостоятелно.

Как семействата могат да помогнат за когнитивното здраве на своите близки? Ето три ключови начина за постигане на реална промяна отвъд типичните съвети за начин на живот.

1. Семейството като защитник на здравето

Съдовите заболявания на хората на средна и над средната възраст са силен предсказващ фактор за риск от деменция. Лошо контролираното кръвно налягане, диабетът и високият холестерол могат да доведат до когнитивен спад по-късно в живота.

Освен това някои дългосрочни медикаменти, особено антихолинергичните лекарства, използвани при алергии или проблеми със съня, могат да навредят на функцията на паметта.

Семействата могат да подобрят здравните резултати, като бъдат проактивни защитници на здравето. Това означава:

Придружаване на близките на медицински прегледи

Разбиране на диагностичните доклади

Преглеждане на лекарствата със здравни специалисти

Участието на семейството е ключово. Когато близки придружават възрастните родители или баби и дядовци на прегледи, те предоставят подкрепа, правейки медицинските посещения по-малко плашещи и по-овластяващи.

Снимка: iStock

Това намеса ли е? Не, това е защита. Вашето участие може да помогне за улесняване на важни здравни дискусии, да привлече вниманието към евентуални когнитивни проблеми и да гарантира, че решенията се вземат в най-добрия интерес на пациента за неговото когнитивно бъдеще.

Като работят заедно, семействата могат да подобрят здравето на своите близки и значително да повлияят на тяхното психическо развитие.

2. Защита на сетивата и създаване на безопасност

Деменцията не се причинява само от биологични фактори – средата играе решаваща роля. Нелекуваната загуба на слух и зрение може да ускори когнитивния упадък.

Помислете за по-възрастен човек, който преди е бил жизнерадостен, но вече не може да чува разговорите или да се движи уверено в дома си. Това води до изолация и отдръпване, което се отразява на настроението му и ограничава основната стимулация на мозъка.

Как семействата могат да помогнат:

Подобряване на сетивното здраве:

Насърчаване на ежедневна употреба на слухови апарати

Осигуряване на очила

Поддържане на добро осветление в дома

Снимка: iStock

Създаване на безопасна среда:

Премахване на предмети, които могат да причинят падане (хлабави килими, претрупани пътеки)

Подобряване на осветлението в някои части на дома

Обмисляне на физиотерапия за подобряване на баланса и силата

Не става въпрос само за наличието на правилното оборудване – важно е създаването на подкрепяща жизнена среда. Когато по-възрастният човек се чувства безопасен в дома си, когнитивната му функция може да се подобри значително.

3. Засилване на социалните взаимодействия

Игрите за мозъка и пъзелите са полезни, но най-добрият начин да подобрите мисловните си умения е чрез емоционални и социални взаимодействия.

"Мозъкът функционира по-добре, когато се свързва с други хора, изправя се пред предизвикателства и намира смисъл", казват експертите.

Съвместните дейности, като готварство, посещение на курсове – било то по рисуване, шиене, плетене и други, стимулират ума и укрепват взаимоотношенията. Съвместните дейности могат да активират мозъка много повече от самостоятелни занимания.

Силата на социалния контакт

Според проучване на Alzheimer’s Society, редовните социални контакти могат да намалят риска от деменция с до 70%.

Снимка: Canva

Това прави споделените преживявания не само средство за подобряване на менталното здраве, но и начин за укрепване на семейните връзки и създаване на трайни спомени.

Практични идеи:

Планирайте семейни излети

Организирайте семейни игри

Участвайте в доброволчески дни

Започнете общи хобита

Намаляването на риска от деменция е свързано с уважение към идентичността на хората. Когато семействата действат като застъпници, поддръжници и приятели, те изпращат силно послание за подкрепа, помагайки на хората да се чувстват достойни и силни, борейки се със самотата и когнитивния упадък.

Ако имате притеснения относно когнитивното здраве на любим човек, не чакайте. Консултирайте се с лекар или специалист по деменция, за да създадете персонализиран план за превенция и подкрепа.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—----------------------------------------------------------------------

Източници