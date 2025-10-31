Ваксината срещу херпес зостер намалява риска от деменция с над 50%

Ваксината срещу херпес зостер е предназначена за предотвратяване на болезнения обрив, причинен от реактивирането на вируса на варицела-зостер.

Най-новото проучване предоставя допълнителни доказателства, че ваксината срещу херпес зостер може да помогне за намаляване на риска от съдова деменция с 50% и сърдечно-съдови събития, като кръвни съсиреци, инфаркт и инсулт и смърт при хора на 50 и повече години, съобщава авторитетното издание NewYorkPoste.

Експерти представиха резултатите в Атланта по време на годишната среща на водещите професионални дружества по инфекциозни болести.

Ваксината срещу херпес зостер намалява риска от инфаркт и инсулт

Авторите на проучването изследват здравните досиета на 174 000 възрастни. Те проследяват участниците, получили ваксинацията, в продължение на три месеца до седем години.

Според прессъобщение на Американското дружество по инфекциозни болести, участниците, които получават ваксината срещу херпес зостер, показват 25% по-нисък риск от инфаркт или инсулт, 27% по-нисък риск от образуване на кръвни съсиреци и 21% по-нисък риск от смърт.

„Резултатите от нашето проучване показват, че ваксината срещу херпес зостер може да помогне за намаляване на тези рискове, особено при хора, които вече са изложени на по-висок риск от инфаркт или инсулт“, обобщава в доклада водещият автор Али Дехгани, лекар по вътрешни болести в Медицинския факултет на университета Case Western Reserve в Кливланд.

Снимка: iStock

Тези последни открития се основават на минали проучвания, които показват, че ваксината може да помогне за защита на хората от херпес зостер и свързани с него усложнения, според експерти по инфекциозни болести.

Ваксината срещу херпес зостер предотвратява не само инфекции

За да докажат това, специалисти провеждат специално проучване, анализирайки данни на повече от 38 000 души със средна възраст 69 години. Участниците, получили ваксина срещу херпес зостер, са проследени средно 3,6 години, а тези, които не ваксинирани с тази ваксина, са проследени средно 3,9 години.

„Ваксините не само предотвратяват инфекциите – те могат също така да оформят начина, по който тялото реагира на възпаление“, обяснява още д-р Дехгани.

„Херпес зостер вече е признат за състояние, което може да засегне сърцето, кръвоносните съдове и мозъка дълго след като обривът е изчезнал“, добавя още медикът.

„Разбирането как ваксината срещу херпес зостер може да намали тези по-широки усложнения ни помага да оценим ваксините като инструменти за цялостна защита на здравето, а не само за спиране на едно заболяване“, коментира д-р Дехгани.

Ваксината срещу херпес зостер намалява риска от съдова деменция

В заключение на проучването, специалистите установяват, че при сравнение на ваксината срещу херпес зостер с пневмококовата ваксина за предотвратяване на пневмония, участниците, получили ваксината срещу херпес зостер, намаляват риска си от съдова деменция с 50%.

Снимка: Canva

„Тези стойности показват, че ползите от ваксината могат да се простират далеч отвъд предотвратяването на херпес зостер. Смятаме, че ваксината срещу херпес зостер може да помогне на имунната система да контролира вируса, преди той да причини широко разпространено възпаление, което от своя страна би могло да защити кръвоносните съдове и мозъка.

Това подчертава как ранното намаляване на възпалението – чрез ваксинация – може да има трайни последици за сърцето, мозъка и общата преживяемост“, коментира още д-р Али Дехгани.

„От предишни проучвания научихме, че херпес зостер може да увеличи риска от инфаркт, инсулт и деменция, но основният въпрос е – дали ваксинирането преди получаване на херпес зостер може да намали тези дългосрочни рискове“, казва Дехгани.

Може ли варицела-зостер да причинява деменция?

„Това проучване потвърждава теорията, която изследваме, че възпалението в нервната система е ключов двигател на когнитивния спад. За пациентите, които често се чувстват безпомощни срещу това заболяване, потенциалната полза от рутинната ваксинация може да предложи ниво на защита, (което) е окуражаващо“, коментира пред MedicalNewsToday Маниша Парулекар, доктор по медицина, член на Американската здравна организация.

Снимка: iStock

„Това изследване предполага, че ваксината срещу херпес зостер може да направи повече от просто предотвратяване на болезнен обрив; тя може също така да намали възпалението в нервната система.

Ако можем да потвърдим тази връзка, това открива обещаващ нов път за превенция, не само за деменция, но потенциално и за други невродегенеративни заболявания, които също са свързани с възпаление“, добавя още специалистката.

Как херпес зостер може да доведе до други заболявания

Сериозни инфекции като херпес зостер могат да предизвикат силна и стресираща възпалителна реакция в организма. Това от своя страна може да доведе до сериозни неблагоприятни последици за здравето в много различни органни системи.

„След като разберем по-добре ползите за здравето от ваксината срещу херпес зостер, може дори да успеем да разширим категориите пациенти, за които смятаме, че биха се възползвали от ваксинацията”, коментира кардиологът д-р Ченг-Хан Чен.

Ваксината срещу херпес зостер засега не е част от имунизационния календар в България

В България на този етап няма внос на жива и/или рекомбинантна ваксини срещу херпес зостер. Няма и национални препоръки за специфична имунопрофилактика срещу заболяването. Има жива ваксина (Varivax) срещу варицела.

Живата ваксина срещу херпес зостер е регистрирана към момента на територията на Европа. С разрешение на Европейската комисия от 21.03.2018 г. Shingrix – ваксина срещу херпес зостер (рекомбинантна, с адювант), е регистрирана като лекарствен продукт за хуманна употреба за територията на всички страни от Европейския съюз, в това число и в България.

НПрепоръките са за приложение на 2 дози с интервал минимум 2 месеца.