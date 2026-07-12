Науката открива все повече доказателства за това как правилното хранене може драстично да забави деменцията. Ключът към дълголетния и силен ум се крие в специфичен режим, наречен MIND диета. Последните изследвания показват, че хората, които я следват стриктно, имат когнитивни функции, равняващи се на мозък, който е със 7.5 години „по-млад“ от този на връстниците им.

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Какво представлява MIND диетата?

Създадена през 2015 г. от изследователи, изучаващи връзката между храненето и когнитивния спад, тази програма съчетава най-доброто от два доказани режима: Средиземноморската диета и DASH диетата (създадена за борба с високото кръвно налягане). Името MIND е съкращение от Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (Средиземноморска-DASH интервенция за спиране на невродегенеративните процеси).

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За разлика от строгите и рестриктивни режими, MIND диетата е по-скоро гъвкав модел на поведение. Тя се фокусира върху повишения прием на растителни храни, богати на хранителни вещества, и ограничаването на наситените мазнини и преработените продукти.

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Научните доказателства: Защита срещу деменция и Алцхаймер

Експертите от Rush University Medical Center в Чикаго, които участват в разработването на режима, споделят, че дори умереното спазване на MIND диетата носи сериозни ползи. Проучване, проследяващо възрастни хора в продължение на четири години и половина, установява, че тези, които следват диетата най-точно, имат значително по-нисък риск от развитие на болестта на Алцхаймер. Нещо повече – този режим показва по-добри резултати в защитата на паметта, отколкото самостоятелното прилагане на Средиземноморската или DASH диетата.

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Новите данни от Американското дружество по хранене (American Society for Nutrition) разкриват, че никога не е късно да се започне. Хората, които са подобрили хранителните си навици в посока към MIND диетата в рамките на 10-годишен период, са отчели 25% по-нисък риск от деменция. Ползите не се ограничават само до възрастните:

  • При жени на средна възраст със затлъстяване, режимът подобрява работната памет и концентрацията само за три месеца.
  • При деца (между 7 и 13 години), чието хранене се доближава до принципите на MIND диетата, се наблюдава значително по-нисък шанс за проява на Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ).

Снимка: OpenAI

Суперхраните за вашия мозък

MIND диетата разделя храните на полезни и такива, които трябва да се ограничават. Ето кои са основните стълбове за здравословно хранене на мозъка:

Храни, които да добавите в менюто си:

  • Зеленолистни зеленчуци: Спанак, кейл, рукола и маруля (поне една порция дневно).
  • Други зеленчуци: Броколи, моркови, чушки, брюкселско зеле.
  • Горски плодове: Боровинки, ягоди и малини (те са единствените плодове, изрично подчертани в диетата заради мощните си антиоксиданти).
  • Ядки: Бадеми, орехи и шамфъстък.
  • Зехтин екстра върджин: Използва се като основна мазнина за готвене и овкусяване.
  • Пълнозърнести храни: Кафяв ориз, овесени ядки, киноа, пълнозърнест хляб.
  • Риба и птиче месо: Чисто пилешко или пуешко месо (без кожа) и риба, богата на омега-3.
  • Бобови култури: Фасул, леща, нахут.

Храни, които трябва да ограничите:

  • Червено месо и колбаси.
  • Масло и маргарин.
  • Пълномаслени сирена и кашкавали.
  • Сладкиши, торти и добавена захар.
  • Пържени храни и бързо хранене (fast food).

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Как този режим се бори с възпаленията?

Основната причина MIND диетата да бъде толкова ефективна е способността ѝ да намалява възпаленията и оксидативния стрес в организма. Учени от University of Massachusetts Lowell обясняват, че горските плодове и зеленолистните зеленчуци са изключително богати на флавоноиди. Тези естествени съединения действат като щит за мозъчните клетки.

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Невролозите от Massachusetts General Hospital напомнят, че с напредването на възрастта в тялото се засилват възпалителните процеси. Когато това хронично възпаление засегне нервната система, то води до увреждане и смърт на нервните клетки. MIND диетата прекъсва този опасен цикъл. Освен това, благодарение на фибрите, тя подхранва полезните бактерии в червата, което чрез т.нар. „ос черво-мозък“ оказва пряко положително влияние върху настроението и когнитивните способности.

Ядрено-магнитният резонанс (ЯМР) при пациенти, следващи режима, доказва и физически промени: хората на MIND диета имат по-голям обем на хипокампуса – зоната в мозъка, отговорна за ученето и дългосрочната памет.

Скритите последствия от страха от остаряването

Грижата за ума не е въпрос на възраст, а на ежедневни избори. Качеството и постоянството в храненето година след година определят как ще функционира мозъкът ни в бъдеще. MIND диетата предлага лесен, вкусен и научно доказан начин да инвестирате в дълголетието на ума си. Направете първата стъпка още днес, като замените наситените мазнини с шепа боровинки или свежа салата, и се консултирайте с Вашия лекар или сертифициран диетолог за изготвянето на индивидуален план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници:

  1. Nature Medicine Journal: Изследване за прогнозите и нивата на деменция сред застаряващото население
  2. National Geographic Health: Анализ на ползите от MIND диетата за паметта
  3. Alzheimer’s & Dementia Journal: Проучване (2023) за връзката между диетата и обема на хипокампуса при ЯМР изследвания
  4. Child Neuropsychology: Проучване (април 2025) за влиянието на хранителния режим върху нивата на СДВХ при деца