Тревогата от остаряването може да има по-дълбоки последици, отколкото се смяташе досега. Ново изследване, публикувано в научното списание Psychoneuroendocrinology, установява връзка между страха от напредване на възрастта и маркери на ускорено биологично стареене.

Данните насочват вниманието към ролята на психичните фактори като реален биологичен риск, а не само като субективно преживяване. Според учените резултатите подчертават необходимостта от по-интегриран подход към здравето, при който психичното състояние се разглежда като ключов компонент от физическото благополучие.

Какво установява проучването?

Изследователите анализират данни от 726 жени на възраст между 25 и 74 години, участващи в националното изследване „Midlife in the United States" (MIDUS). Жените отговарят на въпроси за здравето, начина им на живот и оценяват нивото на тревожността си по отношение на три аспекта на стареенето: здравословни промени, физически вид и способност за раждане на деца.

В допълнение участничките предоставят кръвни проби, позволяващи на изследователите да оценят биологичните маркери на стареенето, включително химически промени в ДНК, натрупващи се с времето и отразяващи как тялото старее на клетъчно ниво.

Основният извод е, че жените с по-висока тревожност за стареенето, особено що се отнася до здравето им, по-често показват признаци на ускорено биологично стареене. Авторката на изследването Мариана Родригес, докторант в Нюйоркския университет, пояснява, че вероятен механизъм е влиянието на стреса върху възпалението, метаболизма и клетъчното здраве.

„Вярвам категорично, че нито психичното, нито физическото здраве трябва да се разглеждат изолирано едно от друго.", споделя Мариана Родригес.

Може ли тревожността наистина да ускори стареенето?

Връзката стрес-възпаление-стареене

Идеята не е нова за науката. Проф. Майкъл Снайдър, генетик от Станфордския университет, коментира пред Health.com, че е „напълно правдоподобно" стресът и стареенето да са свързани. „Всичко, което насърчава възпалението, ускорява стареенето", казва той, добавяйки, че стресът е добре известен фактор за хронично възпаление.

Д-р Елен Лий, гериатричен психиатър от Калифорнийския университет в Сан Диего, потвърждава, че съществува реална двупосочна връзка между психичното и физическото здраве: физическото заболяване може да увеличи риска от депресия и обратно.

Изследователите обаче предупреждават, че резултатите не доказват причинно-следствена връзка. Проучването е наблюдателно и не проследява промените с течение на времето. Когато са взети предвид фактори като хронични заболявания, тютюнопушене и консумация на алкохол, ролята на тревожността за стареенето изглежда по-малко значима.

„Може да е малко кръгово. Хората с рискови фактори за здравето може да стареят по-бързо и затова да се тревожат повече за бъдещето си, но това не означава, че тревогата е причината за стареенето.", твърди Д-р Елен Лий.

Как да управляваме страха от остаряването?

Изследователите не препоръчват да се стремим да „изключим" тревожността напълно. Вместо това акцентът е върху здравословното управление на стреса.

Използвайте тревогата като мотивация: нека тя ви подтикне към по-здравословна диета, повече движение и по-активен социален живот.

Поддържайте социални връзки: времето с близките е едновременно антидот срещу тревожността и фактор за по-добро здраве.

Открийте хоби или занимание, което ви носи удоволствие и ви отвлича от тревожните мисли.

Фокусирайте се и върху положителните страни на стареенето: мъдростта, опитът и дълбочината на отношенията са реални придобивки с годините.

Адаптирайте, не се отказвайте: ако коленете вече не понасят маратони, намерете друг начин да останете активни и свързани с природата.

Страхът от остаряването е естествена човешка реакция, еволюционно той е бил предназначен да ни накара да предприемем действия за оцеляване. Проблемът настъпва, когато тревожността стане хронична и неуправляема.

Науката все още е в ранен етап на разбиране на биологичното стареене и неговите маркери. Но едно е ясно: психичното и физическото здраве са дълбоко преплетени. Грижата за едното е грижа и за другото.

Ако изпитвате значителна тревожност, свързана с остаряването или здравето си, консултацията с личен лекар или специалист по психично здраве е важна първа стъпка.

