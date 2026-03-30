Биполярно разстройство: Как да го разпознаем и съвременни начини за лечение

Приблизително 1 на всеки 200 души по света живее с биполярно разстройство. То е свързано със значителни увреждания и трудности в много области на живота.

Специфичните ефекти варират при различните хора. С подходящо лечение и подкрепа, много хора с биполярно разстройство живеят пълноценен и продуктивен живот.

Средно симптомите започват около 25-годишна възраст, но могат да се появят и през юношеските години или по-късно в живота. Засяга всички хора, независимо от пола.

В тази статия разглеждаме какво представлява биполярното разстройство, симптомите и видовете на състоянието. Както и диагнозата, лечението и причините за биполярно разстройство.

Какво означава биполярно разстройство

Според данни на Световната здравна организация (СЗО) биполярното разстройство около засяга 1 на всеки 200 души в световен мащаб, което означава, че около 37 милиона души по света жиевят с това състояния.

Това е състояние на психичното здраве, което причинява необичайни промени в концентрацията, настроението, нивото на активност и енергията на човек.

Повечето хора изпитват промени в настроението в даден момент, но тези, свързани с биполярно разстройство, са по-интензивни от обикновените промени в настроението. Могат да се появят и други симптоми. Например, някои хора с биполярно разстройство изпитват психоза, която може да включва:

Заблуда

Халюцинации

Параноя

Между различните моменти на настроения човек може да бъде стабилен в продължение на месеци или дори години, особено ако следва план за лечение.

Лечението помага на много хора с биполярно разстройство да работят, учат и живеят пълноценен и продуктивен живот. Въпреки това, когато лечението помогне на човек да се почувства по-добре, той може да спре да приема лекарствата си. Ако това се случи, симптомите отново се завръщат.

Симптоми на биполярно разстройство

Симптомите на биполярно разстройство варират в зависимост от конкретния случай. За някои хора един епизод може да продължи няколко дни или седмици. Има хора с биполярно разстройство, които обикновено изпитват продължителни периоди без симптоми.

Мания или хипомания

Манията и хипоманията са приповдигнати настроения. Манията обикновено е по-интензивна от хипоманията.

Симптомите могат да включват:

Повишаване на енергията и активността

Чувство на безпокойство

Прекалено добро, еуфорично или „приповдигнато“ настроение

Препускащи мисли, бързо говорене или прескачане от една мисъл на друга

Силна раздразнителност

Затруднено концентриране

Усещане за нужда от по-малко сън от обикновено

Нереалистични вярвания в собствените сили и способности

Повишено сексуално желание

Поведение, което може да бъде вредно, агресивно или опасно

Отричане, че нещо може да не е наред

Някои хора с биполярно разстройство може да харчат много пари, да използват наркотици, да консумират алкохол и да участват в опасни и неподходящи дейности.

Депресивни симптоми

По време на епизод на депресия човек може да изпита:

Тъга и безпокойство

Промени в моделите на съня, като например:

Затруднено заспиване

Събуждане твърде рано

Спи твърде много

Безпокойство или летаргия

Затруднено концентриране или вземане на решения

Говорете бавно или ви е трудно да кажете нещо

Забравяне

Липса на интерес към дейности, дори такива, които човекът обикновено обича

Усещане за невъзможност за изпълнение на прости задачи

Чувство за безполезност или безнадеждност

Психоза

Ако маниакалният или депресивен епизод е много интензивен, човек може да изпита симптоми на психоза. Те може да имат проблеми с разграничаването на фантазията от реалността.

Повече от 50% от хората с биполярно разстройство изпитват симптоми на психоза в даден момент, според преглед на изследване от 2022 г.

Симптомите на психозата могат да включват халюцинации, заблуди или и двете.

Халюцинациите са, когато някой види, чуе или помирише нещо, което не е там. Заблудите са, когато човек вярва в нещо въпреки доказателствата, които показват, че е невярно.

Видове биполярно разстройство

Има три вида биполярно разстройство: биполярно разстройство I, биполярно разстройство II и циклотимия.

Те имат различни диагностични критерии въз основа на техните симптоми и продължителност.

Биполярно разстройство I – Епизод на депресия или хипомания може да предшества или да последва епизод на мания.

Биполярно разстройство II – Човек преживява епизод на хипомания и епизод на депресия, без да изпитва клинична мания.

Циклотимия – Човек има симптоми на хипомания и депресия, които не отговарят на критериите за пълни епизоди на хипомания или депресия. Симптомите продължават поне 2 години.

Диагностициране на биполярно разстройство

Професионалист по психично здраве или здравеопазване може да диагностицира биполярно разстройство, като използва критериите, посочени в Диагностичния и статистически наръчник за психични разстройства.

За да получи диагноза биполярно I разстройство, човек трябва да е имал симптоми на мания поне 7 дни или по-малко от 7 дни, ако симптомите са били достатъчно тежки, за да изискват хоспитализация.

За да получи диагноза биполярно II разстройство, човек трябва да е преживял поне един цикъл на хипомания и депресия.

Медицински специалист може да извърши физически преглед и да назначи някои диагностични тестове, включително тестове за кръв и урина, за да помогне за изключване на други причини за симптомите.

Може да бъде предизвикателство за медицинския специалист да диагностицира биполярно разстройство. Хората са по-склонни да търсят помощ с лошо настроение, отколкото с повишено настроение. В резултат на това за медицинския специалист може да бъде трудно да го разграничи от депресията.

Ако човек има психоза, медицински специалист може погрешно да диагностицира състоянието му като шизофрения.

Други усложнения, които могат да възникнат при биполярно разстройство, са:

Употреба на вещества за справяне със симптомите

Посттравматично стресово разстройство (ПТСР)

Тревожно разстройство

Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD)

Докато човек с биполярно разстройство може да изпита периоди на неутрално настроение без симптоми, биполярното разстройство е състояние през целия живот.

Лечение на биполярно разстройство

Лечението има за цел да стабилизира настроението на човека и да намали тежестта на симптомите. Целта е да се помогне на лицето да функционира ефективно в ежедневието.

Лечението включва комбинация от терапии, включително:

Лекарства, като например:

Антипсихотични лекарства

Стабилизатори на настроението

Антидепресанти, в някои случаи

Психотерапия, като:

Когнитивно-поведенческа терапия

Терапия, фокусирана върху семейството

Стратегии за самоконтрол, като например:

Обучение и информираност за състоянието

Разопзнаване на ранните симптоми на даден епизод

Допълнителни терапии, като например:

Упражнения

Медитация

Грижа за себе си, като получаване на постоянно качествен сън

Поставянето на правилна диагноза и намирането на подходящо лечение може да отнеме време. Всеки човек с биполярно разстройство има различни нужди и симптомите варират значително.

Причини за биполярно разстройство

Биполярното разстройство изглежда се развива от комбинация от фактори:

Генетични фактори: Биполярното разстройство е по-често при хора, които имат член на семейството с това състояние.

Биологични черти: Дисбалансът в невротрансмитерите или хормоните, които засягат мозъка, може да играе роля.

Фактори на околната среда: Житейски събития, като злоупотреба, психически стрес, значителна загуба или друго травматично събитие, могат да предизвикат първоначален епизод.

Биполярното разстройство е сериозно състояние, което засяга милиони хора по света, но то не е присъда. Макар пътят до правилната диагноза понякога да отнема години, разбирането на тънката разлика между обикновената смяна на настроенията и интензивните епизоди на мания и депресия е първата крачка към контрола над заболяването.

Най-важното, което трябва да запомните, е че не сте сами в тази борба. Ранното разпознаване на симптомите и постоянството в терапевтичния план са ключови за предотвратяване на рецидивите и усложненията.

Консултирайте се с квалифициран психиатър или специалист по психично здраве, за да получите правилна оценка и индивидуален план за подкрепа. Ранната намеса променя животи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

