Натрапливите мисли, които не спират. Ритуалите, без които денят не може да мине. За милиони хора по света обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) е ежедневна реалност, която изтощава и ограничава.

Добрата новина е, че лечението на обсесивно-компулсивно разстройство е напреднало значително, съществуват доказани, научно обосновани подходи, които помагат на хората да възвърнат контрола над живота си.

Защо диагностиката на ОКР е предизвикателство?

Преди да стигнем до лечението, е важно да разберем защо диагностицирането на ОКР невинаги е лесна задача за лекарите. Симптомите на ОКР, натрапчиви мисли (обсесии) и повтарящи се действия (компулсии), могат да наподобяват тези при тревожни разстройства, депресия, шизофрения или обсесивно-компулсивно личностово разстройство.

Според специалистите на Mayo Clinic, е напълно възможно човек да страда едновременно от ОКР и друго психично разстройство, което допълнително усложнява поставянето на точна диагноза. Ето защо консултацията с квалифициран специалист е задължителна първа стъпка.

Първа линия на лечение: Психотерапия за ОКР

Когнитивно-поведенческа терапия и ERP

Психотерапията за ОКР, и по-специално когнитивно-поведенческата терапия (КПТ), е призната за най-ефективния нелекарствен метод. В нейните рамки се прилага специализирана техника, позната като Експозиция и превенция на отговора (ERP терапия).

Как работи ERP терапията?

Пациентът постепенно се излага на ситуации или обекти, които провокират обсесиите му

Обучава се да устои на импулса да извърши компулсивния ритуал

С времето тревожността намалява, а контролът върху поведението се увеличава

Международната фондация за ОКР (IOCDF) определя ERP терапията като „златен стандарт" в лечението на разстройството. Процесът изисква усилия и редовна практика, но резултатите са трайни и значими.

Снимка: iStock

Медикаментозно лечение: SSRI инхибитори

Антидепресанти за обсесивно-компулсивно разстройство

Когато терапията сама по себе си не е достатъчна, лекарите прибягват до медикаменти за ОКР. Препаратите от първи избор са SSRI инхибиторите (селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина), които регулират серотониновия баланс в мозъка.

Важно е да се знае, че при хроничното обсесивно-компулсивно разстройство нерядко са необходими по-високи дози от тези, прилагани при депресия. Подобряването може да настъпи след няколко седмици до месеци.

Странични ефекти от антидепресанти, какво трябва да знаете

Всеки медикамент носи потенциални рискове. Сред страничните ефекти от антидепресантите са взаимодействия с други лекарства, симптоми при рязко спиране (т.нар. синдром на прекратяване), а при деца, юноши и млади хора под 25 години, рядко увеличен риск от суицидни мисли в началото на лечението.

Снимка: Canva

Никога не спирайте антидепресанти без консултация с лекар. Рязкото преустановяване може да предизвика рецидив на симптомите на ОКР.

Комбинирана терапия за ОКР

Според данни на Националния институт по психично здраве на САЩ (NIMH), комбинираната терапия за ОКР, съчетание на ERP и SSRI медикаменти, дава най-добри резултати при голяма част от пациентите. Двата подхода се допълват взаимно и увеличават шансовете за възстановяване от обсесии и компулсии.

Лечението на обсесивно-компулсивно разстройство не е еднозначен процес, всеки терапевтичен план за ОКР се изгражда индивидуално. Пълното излекуване не винаги е постижимо, но значително подобряване на качеството на живот е реалистична цел за повечето пациенти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

