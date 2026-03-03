Усещате ли как след разходка в търговски център или онлайн поръчка настроението ви се повишава и чувствате сериозно задоволство?

Шопинг терапията е явление, което науката разглежда съвсем сериозно. Но докъде стига ползата и кога пазаруването се превръща в проблем? Ето какво разкриват изследванията.

Какво представлява шопинг терапията?

Терминът шопинг терапия описва акта на пазаруване с цел подобряване на настроението или избягване на негативни емоции. 

Обикновено не става дума за покупки от необходимост, а за малки или по-големи придобивки, които ни носят удоволствие: нови обувки, книга, дори шоколад от касата на супермаркета.

Снимка: Canva

Макар и шеговит, терминът е поне частично точен, според психолога д-р Сюзан Алберс от Кливланд клиник.

Психология на шопинг терапията: Защо пазаруването действа?

1. Освобождава „хормони на щастието"

Според изследвания, цитирани от специалистите от престижното издание Кливланд клиник, при пазаруване мозъкът освобождава допамин, серотонин и ендорфини – невротрансмитери, свързани с удоволствие и добро настроение.

Интересното е, че този процес започва още преди да сме купили каквото и да е, дори самото разглеждане на продукти задейства наградния център на мозъка.

Какво е шопахолизъм? И защо психичната зависимост може да е опасна

Щастливите хормони се активират още преди да сте излезли от вкъщи", обясняват експертите.

2. Дава усещане за контрол

Според проучване от 2014 г., публикувано в Journal of Consumer Psychology, тъгата е тясно свързана с усещането, че нямаме власт над ситуацията си. Пазаруването, дори когато покупката не е наложително необходима, възстановява усещането за личен контрол и автономност, като намалява негативните емоции.

3. Стимулира въображението и визуализацията

Психологията на шопинг терапията включва и силата на визуализацията. Когато си представяме как нов продукт ще подобри живота ни, мозъкът реагира подобно на реално преживяване. Точно затова и онлайн разглеждането на продукти, без да купуваме, може да подобри настроението.

Снимка: iStock

4. Социална свързаност и шопинг 

Пазаруването с приятели или близки укрепва социалните връзки. Според проучване от 2023 г., потребителите по-охотно харчат в социална среда – кафенета, ресторанти, магазини. Споделеното преживяване само по себе си е мощен фактор за шопинг и добруване.

Помага ли наистина шопинг терапията? Ползи от пазаруването 

  • Краткосрочно подобряване на настроението
  • По-голямо усещане за контрол и увереност
  • Намалено чувство на тъга и безпомощност
  • Стимулиране на въображението и креативността
  • Социална свързаност при пазаруване в компания

Култура на шопинг терапията

Културата на пазаруване се променя с времето. Например, прекарваме по-малко време в прелистване на страниците на каталози, отколкото преди. 

6 начина да подобрите менталното си здраве без терапия

А възходът на онлайн търговията, инфлуенсърите в социалните медии и приложенията за плащане направиха по-лесно от всякога да купуваме нещо импулсивно. 

Разглеждането (без купуване) също има значение

Според експертите, дори самото разглеждане на витрини и онлайн магазини могат да повлияят положително на настроението. Очакването на награда предизвиква прилив на допамин, така че не е нужно всъщност да харчите пари. Разбира се, харченето на пари може да допринесе за още по-добро настроение. 

Рискове от шопинга: Кога терапията се превръща в проблем?

Ако помага ли шопинг терапията е едната страна на въпроса, то рисковете от шопинга са другата, и не бива да се пренебрегват.

Девет опасни зависимости, които не подозираме, че сме развили

Според VeryWell Health, пазаруването преминава от терапевтично в проблематично поведение, когато:

  • Се превърне в основен начин за справяне с тревожност и стрес
  • Усещате неконтролируем импулс да купувате
  • Появяват се финансови затруднения или конфликти в отношенията
  • Пренебрегвате работа, семейство или задължения заради пазаруване

Шопинг зависимост срещу шопинг терапия

Важно е разграничението: при шопинг терапията вие контролирате разходите и се чувствате удовлетворени. При шопинг зависимостта нуждата от покупка е компулсивна и последвана от разкаяние. Изследванията сочат, че около 6-8% от купувачите проявяват компулсивно поведение.

Снимка: Canva

Съвети за здравословна шопинг терапия

Ако искате да се насладите на ползите, без да изпаднете в крайности:

  • Определете бюджет предварително и се придържайте към него
  • Заменете импулсивната покупка с разглеждане и добавяне в количка — без да завършите поръчката
  • Спестявайте за желания артикул — самото очакване освобождава допамин
  • Обмислете алтернативи: дарение за каузa, преживяване (концерт, вечеря), творческо хоби

Шопинг терапията е реален психологически феномен с доказани краткосрочни ползи – от освобождаване на хормони на щастието до възстановяване на усещането за контрол.

Ключът е в осъзнатостта и умереността. Когато пазаруването се превърне в основен механизъм за справяне с емоционален дискомфорт, е важно да потърсите по-устойчиви алтернативи или подкрепата на специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------

Източници 

  1. Cleveland Clinic (2024): Защо пазаруването подобрява настроението ви?
  2. Psychology Today (2024): Може ли шопингът да ви помогне да се чувствате по-добре?
  3. VeryWell Health (2025): Може ли терапията с покупки да бъде полезна?
  4. Journal of Consumer Psychology (2014): Ползите от терапията с покупки: Вземането на решения за покупка намалява тъгата