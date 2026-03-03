Усещате ли как след разходка в търговски център или онлайн поръчка настроението ви се повишава и чувствате сериозно задоволство?

Шопинг терапията е явление, което науката разглежда съвсем сериозно. Но докъде стига ползата и кога пазаруването се превръща в проблем? Ето какво разкриват изследванията.

Какво представлява шопинг терапията?

Терминът шопинг терапия описва акта на пазаруване с цел подобряване на настроението или избягване на негативни емоции.

Обикновено не става дума за покупки от необходимост, а за малки или по-големи придобивки, които ни носят удоволствие: нови обувки, книга, дори шоколад от касата на супермаркета.

Снимка: Canva

Макар и шеговит, терминът е поне частично точен, според психолога д-р Сюзан Алберс от Кливланд клиник.

Психология на шопинг терапията: Защо пазаруването действа?

1. Освобождава „хормони на щастието"

Според изследвания, цитирани от специалистите от престижното издание Кливланд клиник, при пазаруване мозъкът освобождава допамин, серотонин и ендорфини – невротрансмитери, свързани с удоволствие и добро настроение.

Интересното е, че този процес започва още преди да сме купили каквото и да е, дори самото разглеждане на продукти задейства наградния център на мозъка.

„Щастливите хормони се активират още преди да сте излезли от вкъщи", обясняват експертите.

2. Дава усещане за контрол

Според проучване от 2014 г., публикувано в Journal of Consumer Psychology, тъгата е тясно свързана с усещането, че нямаме власт над ситуацията си. Пазаруването, дори когато покупката не е наложително необходима, възстановява усещането за личен контрол и автономност, като намалява негативните емоции.

3. Стимулира въображението и визуализацията

Психологията на шопинг терапията включва и силата на визуализацията. Когато си представяме как нов продукт ще подобри живота ни, мозъкът реагира подобно на реално преживяване. Точно затова и онлайн разглеждането на продукти, без да купуваме, може да подобри настроението.

Снимка: iStock

4. Социална свързаност и шопинг

Пазаруването с приятели или близки укрепва социалните връзки. Според проучване от 2023 г., потребителите по-охотно харчат в социална среда – кафенета, ресторанти, магазини. Споделеното преживяване само по себе си е мощен фактор за шопинг и добруване.

Помага ли наистина шопинг терапията? Ползи от пазаруването

Краткосрочно подобряване на настроението

По-голямо усещане за контрол и увереност

Намалено чувство на тъга и безпомощност

Стимулиране на въображението и креативността

Социална свързаност при пазаруване в компания

Култура на шопинг терапията

Културата на пазаруване се променя с времето. Например, прекарваме по-малко време в прелистване на страниците на каталози, отколкото преди.

А възходът на онлайн търговията, инфлуенсърите в социалните медии и приложенията за плащане направиха по-лесно от всякога да купуваме нещо импулсивно.

Разглеждането (без купуване) също има значение

Според експертите, дори самото разглеждане на витрини и онлайн магазини могат да повлияят положително на настроението. Очакването на награда предизвиква прилив на допамин, така че не е нужно всъщност да харчите пари. Разбира се, харченето на пари може да допринесе за още по-добро настроение.

Рискове от шопинга: Кога терапията се превръща в проблем?

Ако помага ли шопинг терапията е едната страна на въпроса, то рисковете от шопинга са другата, и не бива да се пренебрегват.

Според VeryWell Health, пазаруването преминава от терапевтично в проблематично поведение, когато:

Се превърне в основен начин за справяне с тревожност и стрес

Усещате неконтролируем импулс да купувате

Появяват се финансови затруднения или конфликти в отношенията

Пренебрегвате работа, семейство или задължения заради пазаруване

Шопинг зависимост срещу шопинг терапия

Важно е разграничението: при шопинг терапията вие контролирате разходите и се чувствате удовлетворени. При шопинг зависимостта нуждата от покупка е компулсивна и последвана от разкаяние. Изследванията сочат, че около 6-8% от купувачите проявяват компулсивно поведение.

Снимка: Canva

Съвети за здравословна шопинг терапия

Ако искате да се насладите на ползите, без да изпаднете в крайности:

Определете бюджет предварително и се придържайте към него

Заменете импулсивната покупка с разглеждане и добавяне в количка — без да завършите поръчката

Спестявайте за желания артикул — самото очакване освобождава допамин

Обмислете алтернативи : дарение за каузa, преживяване (концерт, вечеря), творческо хоби

Шопинг терапията е реален психологически феномен с доказани краткосрочни ползи – от освобождаване на хормони на щастието до възстановяване на усещането за контрол.

Ключът е в осъзнатостта и умереността. Когато пазаруването се превърне в основен механизъм за справяне с емоционален дискомфорт, е важно да потърсите по-устойчиви алтернативи или подкрепата на специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------

Източници