Все повече хора търсят начини да се грижат за менталното си здраве, но не всеки може или иска да започне традиционна психотерапия. Причините са различни – високи разходи, липса на здравни осигуровки, недостиг на специалисти или дълги списъци за чакане.

Добрата новина е, че освен традиционната психотерапия съществуват редица научно обосновани алтернативи, които можете да прилагате самостоятелно или в комбинация с професионална помощ. Тези практики често са по-евтини или дори безплатни в сравнение с индивидуалната терапия. Научните изследвания потвърждават, че имат доказан положителен ефект при справяне с тревожност и депресия.

1. Достъпни методи за грижа за менталното здраве

Научни изследвания потвърждават ефективността на тези достъпни методи, особено при справяне с тревожност и депресия. Можете да ги използвате самостоятелно или в комбинация с професионална подкрепа.

Снимка: Freepik

Медитация – Доказателствени изследвания потвърждават, че медитацията намалява стреса, тревожността, депресията, безсънието и сърдечно-съдовия риск.





Йога – Според проучване от 2020 г., йогата като терапия е ефективна за управление и намаляване на тревожността и депресията. Препоръчва се ежедневна практика за най-добри резултати.





Танц – Соматичните (базирани на тялото) движения създават допълнителни канали за изразяване на емоции и могат да доведат до нови прозрения, които не винаги са достъпни чрез езиково базирана психология .





Арт терапия – Изкуството може да предложи значителни ползи за минимизиране на симптомите и максимизиране на функционирането при хора с психични заболявания.





Музикална терапия – Изследванията показват, че музикалната терапия е ценен метод за подкрепа на хора с психични разстройства.





Физическа активност – Голямо проучване от 2018 г. сред 1,2 милиона американци установи, че хората, които се упражняват, изпитват около 43% по-малко дни с лошо настроение на месец в сравнение с тези, които не се упражняват.

2. Приложения за ментално здраве

Технологиите предлагат достъпен начин за грижа за психичното здраве. Много приложения са напълно безплатни и включват техники от когнитивно-поведенческата терапия, медитация и управление на настроението.

3. Писане на дневник

Записването на мислите и емоциите ви може да бъде мощен терапевтичен инструмент. Проучване сред майки в стрес показа, че писането на дневник подобрява емоционалното благополучие, намалява стреса и предлага нови прозрения и промени в перспективата.

Друго изследване показва, че писането на дневник намалява стреса и помага за по-добро осмисляне на емоциите. Затова много млади лекари го използват като инструмент за справяне с професионалното претоварване и изтощение.

Снимка: OpenAI

4. Книги за саморазвитие

Книгите за саморазвитие предлагат инструменти и прозрения за ментално здраве. Ето как да изберете подходяща:

Потърсете препоръки от терапевт или психолог;

Прочетете отзиви онлайн преди покупка;

Прегледайте първи страници в библиотека или онлайн.

Снимка: Canva

5. Подкрепа от близки и приятели

Изследванията показват, че подкрепата и връзките са ключови за нашето психично благополучие. Връзките с приятели и семейство са важни, защото осигуряват чувство за смисъл, свързаност, подкрепа и цел.

6. Терапия с домашни любимци

Според изследвания, домашните любимци могат да помогнат за намаляване на физиологичния и психичния стрес и да подобрят нивата на тревожност.

Ако нямате домашен любимец, можете да:

Станете доброволец в местен приют за животни.

Осиновете временно животно, докато му се намери дом.

Гледайте чужди домашни любимци без дългосрочен ангажимент.

Често задавани въпроси

Защо менталното здраве е важно?

Менталното здраве обхваща психологическото, емоционалното и социалното ни благополучие. То влияе върху начина, по който се чувстваме, мислим и се държим, както и върху управлението на стреса и емоциите.

Какви са ключовите признаци, че стресът засяга менталното здраве?

Стресът може да се прояви чрез силни емоционални реакции, промени в енергията и апетита, проблеми със съня, физически симптоми (главоболие, болки в тялото) и желание за употреба на вещества.

Как менталното здраве влияе на физическото?

Депресията увеличава риска от диабет, сърдечни заболявания и инсулт. От своя страна, хроничните заболявания могат да увеличат риска от психични разстройства.

Грижата за менталното здраве не винаги изисква традиционна психотерапия. Тези шест научно обосновани метода предлагат достъпни и ефективни начини за подобряване на емоционалното благополучие. Независимо дали изберете йога, медитация, писане на дневник или подкрепа от близки, важното е да намерите това, което работи за вас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

1. Very Well Health - 6 начина за подобряване на психичното здраве без терапия