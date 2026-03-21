Тревожните разстройства се нареждат сред най-често срещаните психични състояния в съвременния свят, като засягат все по-широк кръг от хора независимо от възраст и начин на живот. На фона на нарастващия стрес и натиск в ежедневието, експертите подчертават ролята на психотерапията като ключов инструмент за овладяване на симптомите и подобряване на качеството на живот.

Данните от клинични изследвания показват, че различните терапевтични подходи дават различни резултати в зависимост от индивидуалните нужди на пациента. Затова изборът на подходяща терапия изисква информираност и разбиране на основните методи, които се прилагат в практиката.

Какво представлява психотерапията?

Психотерапията включва разговори с квалифициран специалист по ментално здраве с цел по-добро разбиране и преработване на негативни мисловни модели, неразвити умения за справяне и дълбоко вкоренени убеждения. Тя е особено ефективна при психични разстройства и симптоми на тревожност, стрес и прегаряне.

Важно е да знаете: няма универсален метод, подходящ за всички. Изборът на терапия зависи от индивидуалните нужди, историята и вида на тревожността.

7 основни вида психотерапия при тревожност

1. Когнитивно-поведенческа терапия (КПТ)

КПТ е най-широко използваният, научно обоснован метод за лечение на тревожност. Тя помага на пациентите да идентифицират и променят нереалистичните убеждения и поведения, свързани с тревожността. Според преглед на изследвания, публикуван в Journal of Clinical Psychiatry (2018), КПТ се е показала особено ефективна при обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР), генерализирана тревожност и остро стресово разстройство.

Подходяща при:

Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР);

Генерализирана тревожност;

Панически разстройства;

Социална тревожност.

Продължителност: обикновено краткосрочна: от 3 до 5 месеца, веднъж седмично.

2. Терапия на приемане и ангажираност (ACT)

ACT се основава на идеята, че болезнените мисли и чувства са неизбежна част от човешкия живот. Вместо да се борим с тях, учим се да ги приемаме без осъждане и да действаме в съответствие с личните си ценности. Терапевтите по ACT използват техники за осъзнатост (майндфулнес) и стратегии за промяна на поведението. Методът може да се прилага индивидуално или групово.

3. Терапия чрез излагане (Exposure Therapy)

Това е вид КПТ, при който пациентът постепенно и контролирано се излага на ситуации или обекти, предизвикващи страх. Целта е намаляване на избягващото поведение и справяне с тревожността. Healthline посочва, че методът е особено ефективен при специфични фобии, паническо разстройство, социална тревожност, ОКР и ПТСР.

4. Когнитивна терапия, базирана на осъзнатост (MBCT)

MBCT съчетава традиционните техники на КПТ с медитация за осъзнатост. Провежда се предимно в групов формат. По време на сесиите участниците се учат да обръщат внимание на настоящия момент без осъждане, да разпознават и управляват симптоми на тревожност като учестено дишане, мускулно напрежение и натрапчиви мисли. Особено подходящ е при повтаряща се тревожност и депресия.

5. Психодинамична терапия

Базирана на разбирането, че много от нашите мисли, чувства и поведения са движени от несъзнателни процеси и минали преживявания. Работи се върху разрешаването на дълбоко вкоренени конфликти и потиснати емоции, за да може пациентът да взима по-осъзнати и здравословни решения. Включва изследване на сънища и несъзнателни модели на поведение.

6. Диалектическа поведенческа терапия (DBT)

DBT съчетава индивидуална терапия с групово обучение за умения. Акцентира върху емоционалната регулация, изграждането на здрави взаимоотношения и решаването на проблеми. Терапевтите прилагат техники за осъзнатост като дълбоко дишане и прогресивна мускулна релаксация. Изследвания сочат ефективност при гранично личностово разстройство, депресия, тревожни разстройства, зависимости и ПТСР.

7. Интерперсонална психотерапия (IPT)

IPT се фокусира върху подобряването на взаимоотношенията и социалното функциониране. Макар да не е разработена специално за тревожност, тя може да бъде ефективна, когато тревожността е свързана с проблеми в отношенията или социалното взаимодействие. IPT помага да се идентифицират и преработят затруднения в комуникацията.

Как да изберем подходяща психотерапия при тревожност?

Изборът на вид психотерапия е индивидуален и зависи от множество фактори. Специалистите по ментално здраве от Healthline и American Psychological Association препоръчват следните стъпки:

Консултирайте се с лекар или психолог : специалистът ще оцени естеството на вашата тревожност и ще препоръча подходящ метод.

Помислете върху причините за тревожността : дали тя е свързана с минали травми, взаимоотношения, работен стрес или прегаряне?

Обсъдете очакванията си : при първата консултация терапевтът ще ви обясни своя подход и как може да ви помогне.

Бъдете готови за проба и грешка : понякога е нужно да опитате повече от един терапевт или метод, преди да намерите подходящия.

Комбинираните подходи са чести : ако тревожността ви е свързана едновременно с взаимоотношения и минали травми, терапевтът може да съчетае IPT, психодинамична терапия и КПТ.

Психотерапията е ефективен инструмент за справяне с тревожност, стрес и прегаряне. Колкото по-рано потърсите помощ, толкова по-добри са резултатите.

Ако разпознавате симптоми на тревожност, стрес или прегаряне в себе си, направете първата стъпка, консултирайте се с Вашия личен лекар или потърсете психолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

