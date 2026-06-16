Ежедневните ви навици могат значително да повлияят на начина, по който мозъкът ви функционира, независимо на колко години сте.

И тъй като промените в мозъка могат да започнат десетилетия преди да се проявят, сега е моментът да се предприемат действия.

Но не са необходими огромни, трудни промени, за да се постигне промяна. Простите корекции могат да помогнат на мозъка ви да работи максимално – и това започва сутрин.

Ето какви са съветите на трима невролози за най-добрите сутрешни навици, които ще ви помогнат да подобрите когнитивната си функция през целия ден.

1. Изпийте чаша вода

Оптималната хидратация е от решаващо значение за оптималното функциониране на тялото и мозъка. Изпиването на чаша вода веднага щом сутринта може да ви помогне да попълните нуждите си от течности, което от своя страна е от полза за мозъка ви.

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„Докато спим, телата ни преживяват най-дълъг период от време без да пием или консумираме – по същество ние на практика гладуваме“, коментира Шарън Брангман, доктор по медицина.

„Поддържането на хидратация помага за предотвратяване на умора и може да подобри краткосрочната ви памет, внимание и реакция през целия ден.“

Водата трябва да е основната напитка за хидратация, но други традиционни сутрешни напитки като кафе и чай също могат да допринесат за хидратация, когато се консумират умерено и в допълнение към водата през целия ден.

2. Изложете лицето си на естествена светлина

Излагането на светлина и тъмнина през деня силно влияе върху циркадния ритъм на тялото (вашия вътрешен часовник).

„Излизането навън или дори сядането до прозорец с проникваща светлина в рамките на 30 минути след събуждане помага за нулиране на циркадния ви ритъм, което ви прави по-бдителни през деня и подготвя тялото ви за по-добър сън през нощта“, казва д-р Александър Зубков.

Това може да означава да седнете на слънчева веранда за закуска или да позволите на естествена светлина да влезе в стаята, когато се събудите за първи път.

Без значение как се излагате на сутрешната светлина, изследванията показват, че тя може да е от полза за всичко - от настроението и съня до бдителността и времето за реакция.

3. Заменете времето пред екрана с разговор лице в лице

Доказателствата наистина се натрупват – гледането на екрани през по-голямата част от деня не е полезно за нас.

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„Докато много от нас се обръщат към екраните си още сутрин, общуването лице в лице е по-добра стимулация за мозъка“, казва Брангман. „Започването на деня с лично общуване може да намали изолацията и самотата, рискови фактори за когнитивен спад.“

Експертът препоръчва да се разходите със съсед, да закусите с приятел или да посетите религиозна служба, фитнес клас или клуб за книги.

4. Движете се

Упражненията могат да имат дълбоко въздействие върху мозъка ви. Изследванията показват когнитивна полза веднага след физическа активност, както и дългосрочен защитен ефект срещу когнитивни дефицити по-късно в живота.

Започването на деня с някаква форма на физическа активност е един от начините за подобряване на когнитивните функции през целия ден.

„Не е нужно да тренирате интензивно още сутрин, но малко движение – независимо дали е разтягане, йога или кратка разходка – изпраща кислород и хранителни вещества до мозъка ви, подобрявайки фокуса и енергията“, казва Зубков.

5. Практикувайте осъзнатост

Практикуването на осъзнатост, когато се събудите, може да ви се стори обезсърчително при забързани графици, но дори няколко минути, отделени за тих размисъл, могат да бъдат полезни за когнитивната функция.

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„Независимо дали става въпрос за няколко дълбоки вдишвания, бърза медитация или водене на дневник, осъзнатият старт на деня понижава хормоните на стреса като кортизол и ви помага да се чувствате по-свежи и фокусирани“, казват специалистите.

6. Заложете на богата на хранителни вещества закуска

Консумацията на богата на хранителни вещества закуска помага за стабилизиране на кръвната захар и осигурява енергия през цялата сутрин.

Сутрешното хранене също така предлага възможност за прием на хранителни вещества, за които е известно, че са полезни за здравето на мозъка, което е една от многото причини, поради които не се препоръчва пропускането на закуска.

Поради тази причина изборът на храни, богати на хранителни вещества, е от съществено значение за осигуряване на оптимална когнитивна функция.

Това означава ограничаване на храни с високо съдържание на добавена захар, като подсладени със захар зърнени храни, сладкиши и напитки с добавена захар, които могат да повлияят негативно на здравето на мозъка ви.

Специалистите препоръчват закуска с протеини и здравословни мазнини, като яйца с авокадо, кисело мляко с ядки и семена или смути с протеинов прах и ядково масло, за да поддържате стабилна кръвната захар и да заредите мозъка си за предстоящия ден.

Най-добрият начин да се грижите за мозъка си е да сте последователни в прости навици, поддържащи когнитивното здраве.

Започнете, като се съсредоточите върху навици в сутрешната си рутина, които ще поддържат мозъка ви остър през целия ден. Те включват кратка медитация, време далеч от екраните (бонус, ако това се прави навън) и богата на хранителни вещества закуска.

След като усвоите сутрешната рутина, можете да продължите да изграждате допълнителни навици за подобряване на мозъка в ежедневието си, които ще ви помогнат да подобрите когнитивната си функция с течение на времето.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници