5 съвета как да се погрижим за менталното си здраве по Коледа

Има множество причини, поради които наближаващите коледни празници може да не са толкова весели и изпълнени с позитивно настроение.

Различни проучвания установяват, че 89% от хората се чувстват стресирани по време на празничния период, като 41% съобщават за по-високи нива на стрес в сравнение с други периоди от годината.

Този стрес може да доведе до физически заболявания, депресия и тревожност. Посочените причини включват липса на време, финансов натиск, избиране и подаряване на подаръци, както и семейни събирания.

Настъпващият период е още по-лош за хората с психични разстройства – 64% от тях смятат, че състоянието им се влошава около празниците.

Има обаче начини, по които можем да се подготвим и с надеждата да отклоним част от повишения стрес по време на празниците. Важно е да осъзнаем, че наистина имаме повече контрол, отколкото си мислим.

5 начина да подобрите психиката си по време на празниците

Експертите препоръчват модел на Петте начина за благополучие, разработен от Фондация „Нова икономика”:

1. Комуникирайте с хората около вас

Взаимоотношенията са най-важният фактор за подобряване на психологическото здраве, според Шивон О'Нийл, професор по психично здраве. „Огромно количество изследвания показват положителните ефекти на взаимоотношенията върху физическото ни здраве, като кръвно налягане, сърдечни заболявания, рак, както и върху психичното ни здраве, включително намалени нива на стрес и депресия“, казва професор О`Нийл.

Практически стъпки:

Позвънете на приятел, възрастен роднина или самотен човек

Използвайте социалните мрежи по позитивен начин за споделяне на подкрепа

Ако се нуждаете от време насаме, практикувайте осъзнатост и бъдете в контакт с чувствата си.

2. Бъдете физически активни

Физическата активност ви кара да се чувствате добре, независимо дали предпочитате разходки, бягане, колоездене, танци или работа в градината.

Съвет: Започнете с 10 минути наведнъж и постепенно достигнете 30 минути дневно, независимо от физическата активност, която ще практикувате.

3. Обърнете внимание на настоящия момент

Спрете, направете пауза и погледнете около себе си. Какво можете да видите, помиришете или дори опитате?

Техники за осъзнатост:

Потърсете красиви, необичайни или изключителни неща в ежедневието

Направете няколко дълбоки вдишвания, усетете повдигането на гръдния кош

Излезте на разходка, забележете природата, пеенето на птиците

4. Продължавайте да учите

Разнообразието е подправката на живота – когато продължавате да учите нови неща, ще се чувствате по-уверени и ще повишите самочувствието си.

Използвайте всяко свободно време, за да се отпуснете, започнете да учите умение, което сте отлагали във времето – научете нови рецепти в кухнята, опитайте да започнете изучаване на нов език или спортувайте. Обърнете внимание на книгите, които стоят на рафта сякаш от векове.

5. Давайте на другите

Гледайте навън, както и навътре. Свързването на себе си и вашето щастие с по-широката общност може да бъде невероятно възнаграждаващо и ще създаде връзки с хората около вас, дори и физически да не можете да бъдете там.

Даряването може да бъде нещо толкова просто, колкото използването на социалните медии по положителен начин за споделяне на съобщения или подкрепа.

Споделяйте позитивни послания в социалните мрежи

Пишете съобщения или звънете на хора, които биха се зарадвали

Прегърнете себе си – не можеш да наливаш от празна чаша, затова си дай време да се отпуснеш и да помислиш за всички неща, които можеш да очакваш с нетърпение със семейството и приятелите си.

Кога да потърсите професионална помощ

Ако симптомите на депресия, тревожност или други психични затруднения продължават повече от две седмици или влияят сериозно на ежедневието ви, е важно да се консултирате с психолог, психиатър или друг специалист по психично здраве.

Предупредителни знаци включват:

Постоянна тъга или безнадеждност

Загуба на интерес към дейности

Промени в апетита или съня

Мисли за самонараняване

Менталното здраве по Коледа е тема, която заслужава внимание и съпричастност. Ако се чувствате притиснати, тревожни или депресирани през този период, знайте, че има конкретни стъпки, които можете да предприемете.

Ако симптомите продължават или се влошават, консултирайте се с вашия лекар или специалист по психично здраве. Вашето благополучие е приоритет.

