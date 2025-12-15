Синдром на празничното сърце: Как празниците влияят на сърцето?

Наближаващите празници са свързани предимно с радост, семейни традиции и отрупани трапези. Но докато се наслаждаваме на шампанското и изобилието от ястия, сърцето ни може да изпадне в сериозен дисбаланс.

Кардиолозите предупреждават за често срещано, но предотвратимо състояние, наречено празничен сърдечен синдром – временно нарушение на сърдечния ритъм, предизвикано от прекомерна употреба на алкохол, преяждане, дехидратация и стрес.

Има начини да предотвратите това състояние, за да не се налага да търсите спешна медицинска помощ в най-веселата част от годината. Вижте как.

Какво е синдром на празничното сърце?

Синдромът на празничното сърце е временно нарушение на сърдечния ритъм, най-често под формата на предсърдно мъждене. Въпреки че може да се случи по всяко време на годината, най-често се среща около празниците в края на годината, когато празненствата са в разгара си.

Снимка: iStock



Дори при напълно здраво сърце могат да се появят следните симптоми:

Ускорен сърдечен пулс

Трептене в гърдите

Неритмични сърдечни удари

Замаяност или световъртеж

Задух

Внезапна умора

Симптомите обикновено се проявяват 12 до 36 часа след консумация на алкохол – често на следващата сутрин след празненството.

„Празниците създават перфектна буря за сърдечни проблеми. Дори хора без предишни сърдечни заболявания могат внезапно да изпитат неправилен сърдечен пулс," предупреждава д-р Бинду Чебролу, кардиолог от Houston Methodist.

Защо се случва синдрома на празничното сърце?

Ето науката, която обяснява защо се случва синдромът на празничното сърце, опростен начин:

Прекомерната консумация на алкохол предизвиква симпатиков прилив, карайки сърцето да бие учестено.

Часове по-късно, периодът на махмурлук причинява парасимпатиково възстановяване, увеличавайки вероятността от пропуснати сърдечни удари.

Алкохолът временно намалява фракцията на изпразване на лявото предсърдие на сърцето, механична промяна, която прави предсърдно мъждене (ПМ) по-вероятно.

Добавете дехидратация, солени храни и лош сън към това и електрическата система на сърцето може да се претовари.

Въпреки че предсърдно мъждене (ПМ) е най-често срещаното нарушение на ритъма, редки случаи на синдром на празнично сърце ескалират до опасни аритмии и дори сърдечен арест при чувствителни хора.

Кой е най-застрашен?

Истината е, че всеки може да изпита синдром на празничното сърце. Рискът обаче е по-висок при:

Възраст над 65 години

Високо кръвно налягане

Затлъстяване

Сънна апнея

Диабет

Консумация на много солена храна и дехидратация

Стрес, умора от пътуване, лош сън

Употреба на стимуланти или определени медикаменти

Дори хора, които рядко консумират алкохол, могат да предизвикат предсърдно мъждене само с една вечер на тежка консумация на алкохол. Затова лекарите отчитат увеличение на случаите всяка Коледа, Нова година и Великден.

Снимка: iStock

Честата употреба на алкохол повишава дългосрочния риск

Според проучвания, публикувани в медицинската литература, повтарящите се епизоди на прекомерна консумация могат да трансформират временното нарушение в хронично предсърдно мъждене.

Само 1 напитка на ден увеличава риска от предсърдно мъждене с около 8%

5 напитки на ден увеличават риска с почти 50%

Хората, които пият много алкохол, също имат повишен риск от сърдечна недостатъчност и инсулт.

Кога да потърсите помощ?

Ако симптомите продължат повече от няколко часа, не чакайте – отидете в спешното отделение.

Потърсете незабавна медицинска помощ при:

Продължителни неравномерни сърдечни удари

Припадък или близо до припадък

Болка в гърдите

Силен задух

Ако симптомите отзвучат, но все още сте загрижени, насрочете кардиологичен преглед. Проучванията показват, че дори че дори „свързаното с тригери“ предсърдно мъждене (ПМ) има процент на рецидив от 42-68% в рамките на пет години – следователно проследяването е важно.

Как да предотвратите синдрома на празничното сърце?

„Най-добрият начин да избегнете синдрома на празничното сърце е да пиете умерено – или да пропуснете алкохола изцяло, ако имате високо кръвно налягане, предсърдно мъждене или диабет," съветват още специалистите.

„Поддържайте добра хидратация и спете достатъчно", добавят още те.

Други съвети за здраво сърце по празниците:

Пийте много вода – поддържайте хидратацията през целия ден

Приоритизирайте съня – недоспиването натоварва сърцето

Не пийте на празен стомах – храната забавя усвояването на алкохола

Не използвайте допълнително сол – празничната храна вече има достатъчно сол

Правете почивки от натоварения график

Избягвайте смесването на алкохол с енергийни напитки

Използвайте смарт часовник за мониторинг на сърдечния пулс, ако сте склонни към палпитации

Данните показват, че намаляването на приема на алкохол до 3 напитки седмично или по-малко значително намалява епизодите на предсърдно мъждене и прогресията й.

Синдромът на празничното сърце е реален, често срещан и – да – може да се предотврати. Насладете се на празниците, на любимите си десерти и времето със семейството, но не забравяйте да бъдете внимателни към сърцето си.

При притеснения или продължителни симптоми се консултирайте незабавно с Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист. -----------------------------------------------------------

Източници