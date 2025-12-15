Синдром на празничното сърце: Как празниците влияят на сърцето?

Наближаващите празници са свързани предимно с радост, семейни традиции и отрупани трапези. Но докато се наслаждаваме на шампанското и изобилието от ястия, сърцето ни може да изпадне в сериозен дисбаланс.
Кардиолозите предупреждават за често срещано, но предотвратимо състояние, наречено празничен сърдечен синдром – временно нарушение на сърдечния ритъм, предизвикано от прекомерна употреба на алкохол, преяждане, дехидратация и стрес.
Има начини да предотвратите това състояние, за да не се налага да търсите спешна медицинска помощ в най-веселата част от годината. Вижте как.
Какво е синдром на празничното сърце?
Синдромът на празничното сърце е временно нарушение на сърдечния ритъм, най-често под формата на предсърдно мъждене. Въпреки че може да се случи по всяко време на годината, най-често се среща около празниците в края на годината, когато празненствата са в разгара си.
Дори при напълно здраво сърце могат да се появят следните симптоми:
- Ускорен сърдечен пулс
- Трептене в гърдите
- Неритмични сърдечни удари
- Замаяност или световъртеж
- Задух
- Внезапна умора
Симптомите обикновено се проявяват 12 до 36 часа след консумация на алкохол – често на следващата сутрин след празненството.
„Празниците създават перфектна буря за сърдечни проблеми. Дори хора без предишни сърдечни заболявания могат внезапно да изпитат неправилен сърдечен пулс," предупреждава д-р Бинду Чебролу, кардиолог от Houston Methodist.
Защо се случва синдрома на празничното сърце?
Ето науката, която обяснява защо се случва синдромът на празничното сърце, опростен начин:
- Прекомерната консумация на алкохол предизвиква симпатиков прилив, карайки сърцето да бие учестено.
- Часове по-късно, периодът на махмурлук причинява парасимпатиково възстановяване, увеличавайки вероятността от пропуснати сърдечни удари.
- Алкохолът временно намалява фракцията на изпразване на лявото предсърдие на сърцето, механична промяна, която прави предсърдно мъждене (ПМ) по-вероятно.
- Добавете дехидратация, солени храни и лош сън към това и електрическата система на сърцето може да се претовари.
Въпреки че предсърдно мъждене (ПМ) е най-често срещаното нарушение на ритъма, редки случаи на синдром на празнично сърце ескалират до опасни аритмии и дори сърдечен арест при чувствителни хора.
Кой е най-застрашен?
Истината е, че всеки може да изпита синдром на празничното сърце. Рискът обаче е по-висок при:
- Възраст над 65 години
- Високо кръвно налягане
- Затлъстяване
- Сънна апнея
- Диабет
- Консумация на много солена храна и дехидратация
- Стрес, умора от пътуване, лош сън
- Употреба на стимуланти или определени медикаменти
Дори хора, които рядко консумират алкохол, могат да предизвикат предсърдно мъждене само с една вечер на тежка консумация на алкохол. Затова лекарите отчитат увеличение на случаите всяка Коледа, Нова година и Великден.
Честата употреба на алкохол повишава дългосрочния риск
Според проучвания, публикувани в медицинската литература, повтарящите се епизоди на прекомерна консумация могат да трансформират временното нарушение в хронично предсърдно мъждене.
- Само 1 напитка на ден увеличава риска от предсърдно мъждене с около 8%
- 5 напитки на ден увеличават риска с почти 50%
Хората, които пият много алкохол, също имат повишен риск от сърдечна недостатъчност и инсулт.
Кога да потърсите помощ?
Ако симптомите продължат повече от няколко часа, не чакайте – отидете в спешното отделение.
Потърсете незабавна медицинска помощ при:
- Продължителни неравномерни сърдечни удари
- Припадък или близо до припадък
- Болка в гърдите
- Силен задух
Ако симптомите отзвучат, но все още сте загрижени, насрочете кардиологичен преглед. Проучванията показват, че дори че дори „свързаното с тригери“ предсърдно мъждене (ПМ) има процент на рецидив от 42-68% в рамките на пет години – следователно проследяването е важно.
Как да предотвратите синдрома на празничното сърце?
„Най-добрият начин да избегнете синдрома на празничното сърце е да пиете умерено – или да пропуснете алкохола изцяло, ако имате високо кръвно налягане, предсърдно мъждене или диабет," съветват още специалистите.
„Поддържайте добра хидратация и спете достатъчно", добавят още те.
Други съвети за здраво сърце по празниците:
- Пийте много вода – поддържайте хидратацията през целия ден
- Приоритизирайте съня – недоспиването натоварва сърцето
- Не пийте на празен стомах – храната забавя усвояването на алкохола
- Не използвайте допълнително сол – празничната храна вече има достатъчно сол
- Правете почивки от натоварения график
- Избягвайте смесването на алкохол с енергийни напитки
- Използвайте смарт часовник за мониторинг на сърдечния пулс, ако сте склонни към палпитации
Данните показват, че намаляването на приема на алкохол до 3 напитки седмично или по-малко значително намалява епизодите на предсърдно мъждене и прогресията й.
Синдромът на празничното сърце е реален, често срещан и – да – може да се предотврати. Насладете се на празниците, на любимите си десерти и времето със семейството, но не забравяйте да бъдете внимателни към сърцето си.
При притеснения или продължителни симптоми се консултирайте незабавно с Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
-----------------------------------------------------------
Източници
- Houston Methodist (2025): Синдром на празничното сърце: защо сърцето ви може да работи извънредно през този сезон
- Американска сърдечна асоциация (2025): Прости начини за намаляване на възпалението и защита на сърцето ви
- WebMD (2024): Синдром на празничното сърце: Какво трябва да знаем
- European Heart Journal: Дозозависима връзка между алкохола и предсърдното мъждене