Синдром на празничното сърце: Как празниците влияят на сърцето?

Разберете защо се появява, кои фактори го отключват и как с малки промени в навиците можете да предпазите сърцето си по време на празниците
Стефан Ралчев
Наближаващите празници са свързани предимно с радост, семейни традиции и отрупани трапези. Но докато се наслаждаваме на шампанското и изобилието от ястия, сърцето ни може да изпадне в сериозен дисбаланс. 

Кардиолозите предупреждават за често срещано, но предотвратимо състояние, наречено празничен сърдечен синдром – временно нарушение на сърдечния ритъм, предизвикано от прекомерна употреба на алкохол, преяждане, дехидратация и стрес.

Има начини да предотвратите това състояние, за да не се налага да търсите спешна медицинска помощ в най-веселата част от годината. Вижте как.

Какво е синдром на празничното сърце?

Синдромът на празничното сърце е временно нарушение на сърдечния ритъм, най-често под формата на предсърдно мъждене. Въпреки че може да се случи по всяко време на годината, най-често се среща около празниците в края на годината, когато празненствата са в разгара си. 

Дори при напълно здраво сърце могат да се появят следните симптоми:

  • Ускорен сърдечен пулс
  • Трептене в гърдите
  • Неритмични сърдечни удари
  • Замаяност или световъртеж
  • Задух
  • Внезапна умора

Симптомите обикновено се проявяват 12 до 36 часа след консумация на алкохол – често на следващата сутрин след празненството.

„Празниците създават перфектна буря за сърдечни проблеми. Дори хора без предишни сърдечни заболявания могат внезапно да изпитат неправилен сърдечен пулс," предупреждава д-р Бинду Чебролу, кардиолог от Houston Methodist.

Защо се случва синдрома на празничното сърце?

Ето науката, която обяснява защо се случва синдромът на празничното сърце, опростен начин:

  • Прекомерната консумация на алкохол предизвиква симпатиков прилив, карайки сърцето да бие учестено.
  • Часове по-късно, периодът на махмурлук причинява парасимпатиково възстановяване, увеличавайки вероятността от пропуснати сърдечни удари.
  • Алкохолът временно намалява фракцията на изпразване на лявото предсърдие на сърцето, механична промяна, която прави предсърдно мъждене (ПМ) по-вероятно.
  • Добавете дехидратация, солени храни и лош сън към това и електрическата система на сърцето може да се претовари.

Въпреки че предсърдно мъждене (ПМ) е най-често срещаното нарушение на ритъма, редки случаи на синдром на празнично сърце ескалират до опасни аритмии и дори сърдечен арест при чувствителни хора.

Кой е най-застрашен?

Истината е, че всеки може да изпита синдром на празничното сърце. Рискът обаче е по-висок при:

  • Възраст над 65 години
  • Високо кръвно налягане
  • Затлъстяване
  • Сънна апнея
  • Диабет
  • Консумация на много солена храна и дехидратация
  • Стрес, умора от пътуване, лош сън
  • Употреба на стимуланти или определени медикаменти

Дори хора, които рядко консумират алкохол, могат да предизвикат предсърдно мъждене само с една вечер на тежка консумация на алкохол. Затова лекарите отчитат увеличение на случаите всяка Коледа, Нова година и Великден.

Честата употреба на алкохол повишава дългосрочния риск

Според проучвания, публикувани в медицинската литература, повтарящите се епизоди на прекомерна консумация могат да трансформират временното нарушение в хронично предсърдно мъждене. 

  • Само 1 напитка на ден увеличава риска от  предсърдно мъждене с около 8%
  • 5 напитки на ден увеличават риска с почти 50%

Хората, които пият много алкохол, също имат повишен риск от сърдечна недостатъчност и инсулт.

Кога да потърсите помощ?

Ако симптомите продължат повече от няколко часа, не чакайте – отидете в спешното отделение.

Потърсете незабавна медицинска помощ при:

  • Продължителни неравномерни сърдечни удари
  • Припадък или близо до припадък
  • Болка в гърдите
  • Силен задух

Ако симптомите отзвучат, но все още сте загрижени, насрочете кардиологичен преглед. Проучванията показват, че дори  че дори „свързаното с тригери“ предсърдно мъждене (ПМ) има процент на рецидив от 42-68% в рамките на пет години – следователно проследяването е важно.

Как да предотвратите синдрома на празничното сърце?

Най-добрият начин да избегнете синдрома на празничното сърце е да пиете умерено – или да пропуснете алкохола изцяло, ако имате високо кръвно налягане, предсърдно мъждене или диабет," съветват още специалистите. 

Кардиолог: Инфарктите зачестяват между Бъдни вечер и Нова година

Поддържайте добра хидратация и спете достатъчно", добавят още те.

Други съвети за здраво сърце по празниците:

  • Пийте много вода – поддържайте хидратацията през целия ден
  • Приоритизирайте съня – недоспиването натоварва сърцето
  • Не пийте на празен стомах – храната забавя усвояването на алкохола
  • Не използвайте допълнително сол – празничната храна вече има достатъчно сол
  • Правете почивки от натоварения график
  • Избягвайте смесването на алкохол с енергийни напитки
  • Използвайте смарт часовник за мониторинг на сърдечния пулс, ако сте склонни към палпитации

Данните показват, че намаляването на приема на алкохол до 3 напитки седмично или по-малко значително намалява епизодите на предсърдно мъждене и прогресията й.

Синдромът на празничното сърце е реален, често срещан и – да – може да се предотврати. Насладете се на празниците, на любимите си десерти и времето със семейството, но не забравяйте да бъдете внимателни към сърцето си. 

При притеснения или продължителни симптоми се консултирайте незабавно с Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

