Празнична депресия: Какви са симптомите и как да се справим?

За много хора празниците не са време на радост и веселие, а болезнен период на размисъл, самота, тревожност и депресия.

Това всеобхватно чувство на тъга е известно като празнична депресия или празничен блус (Holiday Blues) – явление, което засяга милиони хора по целия свят.

Някои от симптомите на празничната депресия са промени в апетита и режима на сън, силно изразено депресивно състояние, чувство за безполезност и вина.

Психолози дават конкретни стратегии, които могат да ви помогнат да издържите през този труден период.

Кой е изложен на риск от празнична депресия?

Всеки може да изпита празнична депресия – дори хората, които обичат празничния сезон. Изискванията на сезона, социалните събирания, декорациите и други стресови фактори правят много хора изтощени и претоварени.

Снимка: iStock

Добавете към това понякога емоционалния аспект на тези специални дни и това е рецепта за празничната депресия.

Хора с предходно психично заболяване може да са особено предразположени към празнична депресия. Според Националния алианс за психични заболявания, 64% от хората със съществуващо психично заболяване съобщават, че празниците влошават състоянието им.

Признаци и симптоми на празничната депресия

Най-честият симптом на празничната депресия е постоянно или повтарящо се чувство на тъга , което започва по време на празничния сезон. То може да варира по интензивност и активност.

Основни признаци включват

Промени в апетита или теглото

Промени в режима на сън (безсъние или прекомерна сънливост)

Депресивно или раздразнително настроение

Трудности с концентрацията

Чувство за безполезност или вина

Повишена хумора

Напрежение, тревожност или притеснение

Загуба на удоволствие от дейности, които преди сте обичали

Изолация и оттегляне от социални контакти

Празнична депресия срещу сезонно афективно разстройство (САР)

Важно е да разграничим празничната депресия от сезонното афективно разстройство (САР) – форма на депресивно разстройство, което се проявява в определени месеци.

Ключови различия

Празнична депресия

Започва около ноември или декември и спира малко след новата година

Симптомите са сравнително леки до умерени

Сезонно афективно разстройство:

Обикновено трае около 40% от годината – от късна есен и ранна зима до пролетта и лятото

Често е по-тежко и може да бъде изтощително

Снимка: Unsplash

Ако празничният сезон премине, но все още се чувствате депресирани или тревожни, консултирайте се с лекар или специалист по психично здраве, за да определите дали това, което изпитвате, е по-сериозно разстройство на настроението.

Причини за празничната депресия

Според експертите хората могат да изпитат празнична депресия поради множество причини:

1. Недостиг на сън

Натоварената празнична програма може да доведе до липса на сън, което увеличава стреса и влошава настроението.

2. Прекомерна консумация на храна и алкохол

Хората понякога се насочват към нездравословни механизми за справяне с празничната тъга и стрес. Прекомерното пиене и преяждането може да причини симптоми на празничната депресия още по-изразени.

3. Финансов стрес

Прекаленото финансово натоварване или трудностите с подаръците за семейството и приятелите могат да създадат допълнително бреме на финансовия стрес.

4. Изолация и самота

Невъзможността да прекарате празниците със семейството и приятелите може да направи празничния сезон особено самотен и труден.

5. Нереалистични очаквания

Комерсиализацията на празниците създава очакване за непрестанно веселие и радост, което може да доведе до разочарование и тъга, когато реалността не отговаря на тези идеализирани представи.

Как да се справим с празничната депресия: Експертни стратегии

Пийте алкохол умерено

Алкохолът е депресант и прекомерната консумация може да изостри негативните чувства. Не е нужно да се отказвате рязко. Вместо това, ограничете консумацията си и не употребявайте алкохола, за да се справяте или избягвате трудни емоции. Ако решите да пиете, ограничете се до една или две алкохолни напитки.

Снимка: Pexels

Не се изолирайте

Социалната изолация е основен рисков фактор за депресия. Търсете начини да се насладите на социалните контакти, дори и да не можете да се приберете у дома за празниците. Ако се чувствате самотни, помолете приятел да дойде за откровен разговор.

Тренирайте редовно

Според проучванията редовната физическа активност играе важна роля в превенцията и намаляването на симптомите на депресия. Въпреки че посещението на фитнес може да е трудно, когато се чувствате стресирани, заети и тъжни, не забравяйте, че не е нужно да прекарвате часове на бягащата пътека или уреда за тежести. Дори кратка ежедневна разходка може да бъде достатъчна, за да държите празничната депресия под контрол.

Научете се да казвате "Не"

Празниците често означават, че повече хора търсят помощ и изискват от вас време и ресурси. Поканите за празниците могат да се превърнат в стресиращи социални задължения. Малките услуги могат да се превърнат в огромни проекти, които не сте очаквали. Избягвайте да се ангажирате прекалено много, като знаете границите си и се научите да казвате „не“.

Намерете време за себе си

Уверете се, че оставяте достатъчно време за себе си, за да се отпуснете. Дори 15 до 20 минути на ден, за да се насладите на тихо време, да почетете книга, да слушате музика, да практикувате йога или друга релаксираща дейност, могат да направят чудеса за нивата ви на стрес.

Поставете си реалистични очаквания

Добре е да сте развълнувани от празниците и да правите планове за нещата, които искате да правите. Но е важно също така очакванията ви да бъдат реалистични и постижими. Празниците се променят точно както се променят хората.

Снимка: iStock

Децата порастват, хората се местят и нови хора ще станат част от живота ви. Ключът е да се съсредоточите върху тези връзки, да създадете нови традиции и да си спомняте минали празници с умиление, докато все още се наслаждавате на този, който е точно пред вас. Съсредоточете се върху това да се насладите на преживяването и времето, което прекарвате с любимите си хора, а не върху постигането на перфектен краен резултат.

Кога да потърсите лекарска помощ

Ако празничната депресия не отмине след края на празниците или ако започне да пречи на вашето благосъстояние и способност да работите нормално, е време да се консултирате с лекар или специалист по психично здраве.

Той ще ви помогне да диагностицирате вашите признаци и симптоми и да обсъдите възможностите за лечение, включително психотерапия и медикаменти.

Празничната депресия е реално явление, което засяга милиони хора. Разпознаването на симптомите, разбирането на причините и прилагането на здравословни стратегии за справяне може да ви помогне да преминете през празничния сезон по-лесно.

Не се колебайте да потърсите помощ. Говоренето с лекар, терапевт или доверен приятел може да направи огромна разлика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—------------------------------------------------------------

Източници