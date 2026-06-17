Работният ден приключва, но стресът остава. Ако вечерта се оказвате в капана на безкрайно скролване, непрекъснати имейли или взиране в телевизора, със сигурност имате проблем.
Часовете след 17:00 са ключов прозорец за психическото ви здраве.
Според специалистите точно времето след работа предлага уникална възможност да намалите стреса, да регулирате емоциите си и да подготвите тялото и ума за по-добър сън.
С три прости, научно подкрепени навика можете да трансформирате вечерта си в истинско възстановяване.
Защо вечерните навици имат значение
Психолозите отдавна знаят, че начинът, по който прекарваме свободното си време, влияе пряко върху психичното ни здраве.
„Навиците и психичното здраве имат двупосочна връзка – психичното здраве влияе на навиците ни, а навиците влияят на психичното ни здраве", обяснява д-р Лара Барбир, клиничен психолог.
Редовно практикувани, фактори като движение, качествен сън, управление на стреса и хранене си взаимодействат и укрепват взаимно.
1. Движете тялото си: Сигналът за изход от „работен режим"
Едно от най-ефективните неща, какво да правите след работа, е именно физическото движение. След часове на седене или бързане от задача на задача, тялото и умът се нуждаят от ясен знак, че работният ден е приключил.
„Особено бих подчертала някаква форма на движение, защото сме създадени да се движим много повече, отколкото правим в съвременния живот", казва още психологът.
Според преглед от 2025 г., публикуван в специализирано научно списание, около 7 000 крачки дневно, дори под традиционната позната цел от 10 000, са свързани с подобрени показатели на физическото и психическото здраве.
Движението стимулира освобождаването на ендорфини – естествените усилватели на настроението в тялото, и помага за понижаване на хормоните на стреса като кортизол.
Независимо дали е 20-минутна разходка, лека йога или разтягане с музика: ключът е да изберете нещо, което ви носи удоволствие.
Защо работи:
- Намалява нивата на кортизол в кръвта
- Подпомага прехода от „режим на правене" към „режим на присъствие"
- Подобрява настроението и качеството на съня
2. Свържете се с другите (или със себе си)
Хората са социални същества и усещането за принадлежност е от съществено значение за психичното здраве.
„Всички имаме нужда от чувство на принадлежност, така че контактът с близките е необходимост, която може да ни помогне и да се освободим от стреса", подчертава експертът.
Изследванията показват, че самотата е разпозната като сериозен проблем за общественото здраве и силен предиктор за преждевременна смъртност.
Положителните социални взаимодействия: прегръдка, смях, качествен разговор, освобождават окситоцин, хормона на свързаността, който директно противодейства на стресовата реакция.
Ако сте сами:
Практики за самосъстрадание и рефлексия, като воденето на дневник, са доказано ефективни за изграждане на психическа устойчивост. Редовното записване на мисли и чувства може да намали усещането за самота дори при физическо уединение.
3. Успокойте ума си преди сън
Между крайни срокове, известия и списъци с задачи, не е изненадващо, че стресът продължава и след края на работния ден. Именно затова умишленото успокояване на ума е третият ключов стълб за по-малко стрес и по-добър сън.
Експертите препоръчват т. нар. „моменти на мислителя" – периоди, в които изключвате всякаква външна информация и оставяте мислите си да се скитат свободно.
Тези моменти дават на мозъка време да си почине и да се рестартира, което е от съществено значение за психичното и физическото здраве.
Психологът д-р Барбир препоръчва „планирано тревожно време", техника от когнитивно-поведенческата терапия (КПТ). Тя включва записване на тревогите ви или задачите за утре, след което ги „затваряте" мислено и преминавате към почивка.
Изследванията показват, че тази практика може да подобри качеството на съня и да намали тревожността с времето.
Последните 30-60 минути преди лягане:
- Избягвайте екрани и задачи, ориентирани към цели
- Опитайте разтягане, медитация или четене
- Насладете се на успокояваща напитка като билков чай
Допълнителни навици за психическо здраве
Освен движение, социален контакт и релаксация, специалистите препоръчват и следното:
- Ограничете времето пред екрани: осъзнайте кога безцелно посягате към телефона и потърсете причината зад навика
- Излизайте навън сутринта: излагането на естествена светлина регулира циркадния ритъм, подобрява настроението и намалява симптомите на тревожност
- Приоритизирайте качествения сън: постоянен режим на лягане и ставане е основата на емоционалната регулация
- Хранете се здравословно: хранителният режим в средиземноморски стил (плодове, зеленчуци, пълнозърнести, риба, ядки, зехтин) е свързан с по-ниски нива на депресия и тревожност
- Потърсете специалист, ако тревожността, ниското настроение или нарушеният сън продължават въпреки здравословните навици, консултацията с психолог или психотерапевт е важна стъпка
Истинската почивка води до по-малко стрес и по-добър сън
Как да починете след работа истински: не пред екрана, а чрез движение, свързаност и умствена релаксация, е въпрос, на който науката вече има отговор.
Включването на тези три навика в ежедневната ви вечерна рутина може значително да допринесе за по-малко стрес и по-добър сън.
Добавете към тях сутрешна светлина, пълноценна почивка и хранителна диета и ще изградите солидна основа за психическо здраве в дългосрочен план.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Eating Well (2025): 3 неща, които да правите след работа, за да подобрите психичното си здраве, според експерти
- The Lancet Public Health (2025): Ежедневни стъпки и здравни резултати при възрастни: систематичен преглед и мета-анализ доза-отговор
- Physical Activity and Nutrition (2024): Въздействието на физическите упражнения върху депресията: как движението кара мозъка и тялото ви да се чувстват по-добре
- Frontiers in Psychiatry (2023): Разбиване на порочния кръг: Взаимодействието между самотата, метаболитните заболявания и психичното здраве
- eLife (2023): Любящото докосване и денонощните нива на окситоцин: Изследване чрез екологично моментно оценяване
- Scientific Reports (2023): Поведението при излагане на светлина предсказва настроението, паметта и качеството на съня
- Sleep Medicine Reviews (2021): Подобряването на качеството на съня води до по-добро психично здраве: мета-анализ на рандомизирани контролирани изпитвания