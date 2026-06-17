Работният ден приключва, но стресът остава. Ако вечерта се оказвате в капана на безкрайно скролване, непрекъснати имейли или взиране в телевизора, със сигурност имате проблем.

Часовете след 17:00 са ключов прозорец за психическото ви здраве.

Според специалистите точно времето след работа предлага уникална възможност да намалите стреса, да регулирате емоциите си и да подготвите тялото и ума за по-добър сън.

С три прости, научно подкрепени навика можете да трансформирате вечерта си в истинско възстановяване.

Защо вечерните навици имат значение

Психолозите отдавна знаят, че начинът, по който прекарваме свободното си време, влияе пряко върху психичното ни здраве.

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„Навиците и психичното здраве имат двупосочна връзка – психичното здраве влияе на навиците ни, а навиците влияят на психичното ни здраве", обяснява д-р Лара Барбир, клиничен психолог.

Редовно практикувани, фактори като движение, качествен сън, управление на стреса и хранене си взаимодействат и укрепват взаимно.

1. Движете тялото си: Сигналът за изход от „работен режим"

Едно от най-ефективните неща, какво да правите след работа, е именно физическото движение. След часове на седене или бързане от задача на задача, тялото и умът се нуждаят от ясен знак, че работният ден е приключил.

„Особено бих подчертала някаква форма на движение, защото сме създадени да се движим много повече, отколкото правим в съвременния живот", казва още психологът.

Според преглед от 2025 г., публикуван в специализирано научно списание, около 7 000 крачки дневно, дори под традиционната позната цел от 10 000, са свързани с подобрени показатели на физическото и психическото здраве.

Движението стимулира освобождаването на ендорфини – естествените усилватели на настроението в тялото, и помага за понижаване на хормоните на стреса като кортизол.

Независимо дали е 20-минутна разходка, лека йога или разтягане с музика: ключът е да изберете нещо, което ви носи удоволствие.

Защо работи:

Намалява нивата на кортизол в кръвта

Подпомага прехода от „режим на правене" към „режим на присъствие"

Подобрява настроението и качеството на съня

2. Свържете се с другите (или със себе си)

Хората са социални същества и усещането за принадлежност е от съществено значение за психичното здраве.

„Всички имаме нужда от чувство на принадлежност, така че контактът с близките е необходимост, която може да ни помогне и да се освободим от стреса", подчертава експертът.

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Изследванията показват, че самотата е разпозната като сериозен проблем за общественото здраве и силен предиктор за преждевременна смъртност.

Положителните социални взаимодействия: прегръдка, смях, качествен разговор, освобождават окситоцин, хормона на свързаността, който директно противодейства на стресовата реакция.

Ако сте сами:



Практики за самосъстрадание и рефлексия , като воденето на дневник, са доказано ефективни за изграждане на психическа устойчивост. Редовното записване на мисли и чувства може да намали усещането за самота дори при физическо уединение.

3. Успокойте ума си преди сън

Между крайни срокове, известия и списъци с задачи, не е изненадващо, че стресът продължава и след края на работния ден. Именно затова умишленото успокояване на ума е третият ключов стълб за по-малко стрес и по-добър сън.

Експертите препоръчват т. нар. „моменти на мислителя" – периоди, в които изключвате всякаква външна информация и оставяте мислите си да се скитат свободно.

Тези моменти дават на мозъка време да си почине и да се рестартира, което е от съществено значение за психичното и физическото здраве.

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Психологът д-р Барбир препоръчва „планирано тревожно време", техника от когнитивно-поведенческата терапия (КПТ). Тя включва записване на тревогите ви или задачите за утре, след което ги „затваряте" мислено и преминавате към почивка.

Изследванията показват, че тази практика може да подобри качеството на съня и да намали тревожността с времето.

Последните 30-60 минути преди лягане:

Избягвайте екрани и задачи, ориентирани към цели

Опитайте разтягане, медитация или четене

Насладете се на успокояваща напитка като билков чай

Допълнителни навици за психическо здраве

Освен движение, социален контакт и релаксация, специалистите препоръчват и следното:

Ограничете времето пред екрани : осъзнайте кога безцелно посягате към телефона и потърсете причината зад навика

Излизайте навън сутринта : излагането на естествена светлина регулира циркадния ритъм, подобрява настроението и намалява симптомите на тревожност

Приоритизирайте качествения сън : постоянен режим на лягане и ставане е основата на емоционалната регулация

Хранете се здравословно : хранителният режим в средиземноморски стил (плодове, зеленчуци, пълнозърнести, риба, ядки, зехтин) е свързан с по-ниски нива на депресия и тревожност

Потърсете специалист , ако тревожността, ниското настроение или нарушеният сън продължават въпреки здравословните навици, консултацията с психолог или психотерапевт е важна стъпка

Истинската почивка води до по-малко стрес и по-добър сън

Как да починете след работа истински: не пред екрана, а чрез движение, свързаност и умствена релаксация, е въпрос, на който науката вече има отговор.

Включването на тези три навика в ежедневната ви вечерна рутина може значително да допринесе за по-малко стрес и по-добър сън.

Добавете към тях сутрешна светлина, пълноценна почивка и хранителна диета и ще изградите солидна основа за психическо здраве в дългосрочен план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници