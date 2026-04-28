Спите осем часа и въпреки това се събуждате изтощени. Причината може да е сънна апнея, разстройство, при което дишането многократно спира по време на сън.

Но умората е само върхът на айсберга. Според специалисти и редица научни изследвания, нелекуваната сънна апнея е свързана с рискове за сърцето, мозъка, теглото и психичното здраве.

Научете кои са 10-те най-важни здравни последици от нарушен сън, причинен от апнея.

Какво представлява сънната апнея?

При обструктивна сънна апнея дихателните пътища се запушват повторно по време на сън, принуждавайки мозъка да се събужда, за да възстанови дишането. Тези паузи продължават поне 10 секунди и се повтарят 5 или повече пъти на час. Резултатът: тялото никога не достига до дълбоките фази на съня, които са жизненоважни за възстановяването.

10 начина, по които сънната апнея вреди на здравето

1. Сърдечно-съдови заболявания

Сънната апнея натоварва сърцето. Всеки път, когато дишането спре, нивата на кислород падат и тялото задейства реакция „бий се или бягай". Кръвното налягане и сърдечната честота рязко скачат. Хроничното повтаряне на този цикъл води до хипертония и сърдечно натоварване. Намаленият кислород в кръвта задейства и възпалителни процеси, които увреждат кръвоносните съдове и допринасят за атеросклероза — натрупване на плаки по артериите.

2. По-висок риск от инсулт

Връзката между сънна апнея и инсулт е двупосочно едното повишава риска от другото. Изследвания показват, че до 70% от хората, преживели инсулт, страдат и от сънна апнея. Двете състояния споделят общи рискови фактори: диабет, хипертония и затлъстяване. Освен това, сънната апнея е тясно свързана с предсърдно мъждене — опасна форма на аритмия, която сама по себе си е рисков фактор за инсулт.

3. Наддаване на тегло

Нарушеният сън и наднорменото тегло се засилват взаимно. Когато тялото не получава достатъчно сън, то произвежда по-малко лептин — хормон, потискащ апетита. Резултатът: по-трудно контролиране на глада и склонност към наддаване. Прекомерната дневна сънливост, типична за апнеята, допълнително намалява физическата активност. Добрата новина: загубата на само 10% от телесното тегло може да намали тежестта на симптомите.

4. Повишено кръвно налягане

Когато дишането спре, мозъкът освобождава стресови хормони като кортизол, кръвоносните съдове се свиват и сърцето работи по-усилено. Тези прекъсвания повишават кръвното налягане и значително натоварват сърдечносъдовата система. Специалистите подчертават, че лечението на апнеята е важна стъпка в контрола на хипертонията.

5. Диабет тип 2

Сънната апнея намалява времето в дълбок сън, което е от ключово значение за регулирането на кръвната захар. Следствието: повишена инсулинова резистентност и по-висок риск от диабет тип 2. Обратно, изследвания показват, че до 80% от хората с диабет тип 2 страдат и от обструктивна сънна апнея — и колкото по-тежки са симптомите, толкова по-трудно се контролира кръвната захар.

6. Метаболитен синдром

Науката установява двупосочна връзка между апнеята и метаболитния синдром — съвкупност от рискови фактори, включително:

Нарушени нива на холестерол

Повишено кръвно налягане

Висока кръвна захар

Увеличена обиколка на талията

Прекъснатият сън повишава стресовите хормони, влошава инсулиновата резистентност и насърчава възпалението — всичко това допринася за метаболитен синдром.

7. Когнитивни увреждания и главоболие

Мозъкът страда не по-малко от тялото. Изследванията свързват нелекуваната апнея с намалена концентрация, увредена памет и моторни затруднения. Научни данни сочат и повишен риск от болестта на Паркинсон — вероятно поради хипоксия (недостатъчно кислород снабдяване на неврони. Освен това, сутрешните главоболия са чест симптом при хора с апнея, тъй като мозъкът получава по-малко кислород по време на сън.

8. Депресия и тревожност

Проучване установява, че хората с апнея са значително по-склонни към депресивни симптоми — и колкото по-тежка е апнеята, толкова по-тежка е депресията. Положителна новина: според изследвания, CPAP терапията (непрекъснато положително налягане в дихателните пътища) намалява симптомите на депресия и тревожност при хора с апнея.

9. Риск от глаукома

Според експерти по офталмология, хората с апнея са по-склонни да развият глаукома — очно заболяване, което може да доведе до загуба на зрение. Предполага се, че намаленото кислородно снабдяване на кръвта е вероятната причина, макар механизмът да не е напълно изяснен.

10. По-висок риск от катастрофи

Прекомерната дневна сънливост, породена от нарушен сън, е сериозна заплаха за безопасността. Преглед на научни изследвания показва, че хората с апнея са над 2 пъти по-склонни да бъдат замесени в пътнотранспортно произшествие. Хората могат да заспят зад волана или да изпитат микросън — кратки момента на заспиване с продължителност от 1 до 30 секунди, без да го осъзнаят.

Сънната апнея е много повече от хъркане и умора. Нелекувана, тя повишава риска от сърдечни заболявания, инсулт, диабет, депресия, когнитивен упадък и дори пътно-транспортни произшествия.

Лошият сън и здравето са неразривно свързани, качеството на съня е не по-малко важно от неговата продължителност. Ако разпознавате симптомите, консултацията с лекар може да е решаваща стъпка за здравето ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

