В свят, в който сладкото е изкушение, но и риск, а филтрите диктуват нови стандарти за съвършенство, „Светът на здравето“ поставя фокуса върху две важни теми, метаболитното здраве и естетиката на човечността.

Тази събота (15 ноември) от 11:30 ч. по bTV д-р Неделя Щонова посвещава епизода на диабета и вътрешната красота.

По повод Световния ден на диабета ще видим историята на Беркан, млад мъж, който се изправя срещу диагнозата инсулинова резистентност в рамките на авторския проект „Лекар у дома“.

Данните са тревожни: над 589 милиона души в света живеят с диабет, а до 2050 г. броят им ще надхвърли 850 милиона. Почти половината дори не подозират, че са засегнати.

Защо диабетът вече не е болест на възрастните и как промяната в начина на живот може да обърне хода на заболяването? Ще чуем експертни съвети и ще видим как малките стъпки, като загубата на едва 5–10% от теглото, могат да доведат до реално подобрение в нивата на кръвната захар, кръвното налягане и метаболитните показатели.

Във втората част на епизода фокусът се измества към темата за вътрешната красота, кожа, коса и нокти като отражение на вътрешното здраве.

Как клетъчното хранене, стресът и хормоните влияят върху начина, по който изглеждаме? Защо истинската естетика започва отвътре, а не в огледалото?

Гости в студиото ще бъдат проф. д-р Милен Богданов и други експерти, които ще разкрият как науката за нутриентите и метаболизма променя представата ни за красота.

А в неделя (16 ноември) „Светът на здравето“ ще постави огледало пред епохата на филтрите.

В деня, когато светът отбелязва Международния ден на толерантността, д-р Неделя Щонова ще поведе разговор за новите стандарти в естетичната дерматология и границите на човешката идентичност.

Социалните мрежи и телевизията налагат крайни представи за красота, но къде свършва стремежът към съвършенство и започва вулгарността?

Двама водещи експерти, д-р Михаил Михайлов и д-р Елеонора Валянова, ще коментират новия медицински стандарт за естетична дерматология, публикуван през октомври 2025 г., който въвежда регулация и контрол над естетичните процедури в България.

В епизода ще говорим за отговорността на специалистите, за психологическите ефекти на „индустрията на съвършенството“ и за това защо прекалените корекции често водят не до красота, а до загуба на идентичност.

Ще видим и продължението на историята на Беркан, млад човек, който търси не външна промяна, а вътрешен баланс и здраве.

