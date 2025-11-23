Живот с мултиморбидност: Лечение на повече от едно хронично заболяване

Когато човек страда от две или повече хронични заболявания едновременно, състоянието е известно като мултиморбидност. В медицината този малко познат термин се използва за наличие на повече от едно хронични заболявания.

Световната здравна организация (СЗО) казва, че мултиморбидността излага пациентите на по-голям риск и усложнява медицинска помощ в глобален аспект.

Според статистиката един на всеки четирима от нас има минимум две хронични заболявания, като това се увеличава до две трети от хората на 65 или повече години.

Мултиморбидността засяга все повече хора

В страните с високи доходи мултиморбидността се определя главно от възрастта. По-малко облагодетелстваното социално-икономическо положение ускорява процеса, така че в в по-бедните райони мултиморбидността се появява по-рано в живота.

Децата или младите хора със сериозни вродени или придобити увреждания често имат множество физически или психически заболявания, а взаимодействието между психичното и физическото здраве прави всяко от тях по-трудно за лечение.

Определени периоди от живота, включително бременността, увеличават вероятността множество състояния да се проявят едновременно.

Предизвикателствата за лечение при мултиморбидност

Мултиморбидността постепенно се превръща в норма. Главните проблеми са неблагоприятното въздействие, което комбинацията от заболявания оказва върху качеството на живот, по-висока смъртност, сложните методи за лечение.

Грижите за хора с мултиморбидност са трудни, тъй като различните състояния и техните лечения често трябва да взаимодействат, а може и да си пречат, пишат експертите от Националната здравна служба на Великобритания.

Снимка: iStock

Въпреки това, предоставянето на грижи за хора с множество хронични заболявания все още често се изгражда около отделните състояния, а не около човека като цяло. В резултат на това грижите често са фрагментирани и може да не отчитат комбинираното въздействие на състоянията и техните лечения върху качеството на живот на човек.

Как трябва да се лекува мултиморбидността

Има няколко насоки, които лекарите следват, но е добре и пациентите да са запознати с тях, за да може да настояват за най-доброто лечение.

Работа в посока кой има нужда

Някои хора с мултиморбидност може да не се нуждаят от персонализиран подход, ако техните състояния са свързани и добре контролирани. Хора с едно, но много сложно хронично заболяване, изискват друг тип намеса. Най-голяма нужда имат пациенти с:

Трудности при справяне с лечението или ежедневните дейности

получаване на грижи и подкрепа от множество услуги

Дългосрочни физически, така и на психически здравословни проблеми

Крехкост или падания

Често търсене на непланирана или спешна помощ

Редовен прием на множество лекарства

Работа центрирана върху личността

Започването с въпроса „какво е важно за вас?“, вместо „какъв е проблемът?“, насърчава фокуса върху грижите, ориентирани към личността, а не върху отделните медицински състояния.

Предлагането на разширени консултации или комбинирането на срещи, провеждани преди това поотделно, позволява по-добро управление на заболяванията. По-дългите консултации могат да подобрят оценката и планирането, позволявайки по-холистичен подход.

Работа в посока планиране

Добре обмисленият процес на съвместно планиране е от решаващо значение за хората с мултиморбидност. Обогатеното обобщено досие може да помогне за координирането между различните болнични заведения.

Снимка: iStock

Насоките предлагат записване на следните ключови действия:

Започване, спиране или промяна на лекарства и лечения

Приоритетни прегледи

Очаквани промени в здравето и благосъстоянието на лицето

Възложена отговорност за координиране на грижите и комуникация с други здравни специалисти и услуги

Организации за проследяване и преглед на решенията

Работа в посока психичното здраве

Проблемите с психичното и когнитивното здраве могат да бъдат пречки за справянето както с физическите, така и с психичните състояния. Те са важни фактори, които трябва да се вземат предвид при лечението.

Работа в посока помощ на по-младите хора

Въпреки че е по-често срещана при възрастните, мултиморбидността все повече се появява и при по-млади хора. Хората, живеещи в по-бедни райони, имат двойно по-висок процент на мултиморбидност в средна възраст, отколкото тези, живеещи в най-богатите райони. Това означава, че развиват комбинация от хронични състояния 10-15 години по-рано.

Снимка: iStock

Работа с болногледачите

Неформалните болногледачи – семейство и близки, често предоставят значителна подкрепа на хора с мултиморбидност. Пациентите трябва да решат как искат важните за тях хора да бъдат включени в контакта с лекарите. Справянето с мултиморбидността може да изглежда обезсърчително, но има много възможности за подобряване на грижите.