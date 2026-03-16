Сърцето – органът, който бие средно 100 000 пъти на ден, постепенно може да загуби способността си да изпомпва кръв ефективно. Именно това се случва при кардиомиопатия, заболяване на сърдечния мускул, което засяга милиони хора по света.

При навременна диагноза и правилно управление, животът с кардиомиопатия може да бъде пълноценен. Научете какво представлява заболяването, какви са симптомите му и как препоръките на водещи кардиологични организации могат да помогнат.

Какво е кардиомиопатия?

Кардиомиопатията е заболяване, при което сърдечният мускул е по-дебел, по-твърд или по-малко еластичен от нормалното. Това затруднява способността на сърцето да изпомпва кръв и да доставя кислород и хранителни вещества до органите.

Заболяването може да протича без никакви симптоми или, в по-тежки случаи, да доведе до сърдечна недостатъчност, нарушения на сърдечния ритъм и дори внезапна сърдечна смърт.

Видове кардиомиопатия

Съществуват няколко форми на заболяването:

Дилатативна кардиомиопатия – сърдечните камери са разширени

Хипертрофична кардиомиопатия – стените на сърцето са удебелени

Рестриктивна кардиомиопатия – сърдечният мускул е втвърден и нееластичен

Кардиална амилоидоза – отлагане на анормален протеин в сърдечния мускул

Симптоми на кардиомиопатия: Кога да потърсите лекар?

При кардиомиопатия невинаги има оплаквания. Когато симптомите се появят, те обикновено съответстват на сърдечна недостатъчност.

Специалистите посочват следните основни признаци:

Задух при физическа дейност или дори в покой

Затруднено лягане (задух в хоризонтално положение)

Събуждане нощем с усещане за задушаване

Умора и намален толеранс към физическо натоварване

Отоци на краката и глезените

Усещане за тежест или пълнота в корема

Сърцебиене или неравномерен пулс

Световъртеж и прималяване

Ако се разпознавате в тези симптоми, консултирайте се с личния си лекар или кардиолог.

Колко сериозна е кардиомиопатията?

Кардиомиопатията често води до сърдечна недостатъчност и може да причини усложнения. Сърдечната недостатъчност е хронично състояние, при което сърцето не пълни или изпомпва кръв ефективно.

Сърдечната недостатъчност се класифицира в четири стадия: от наличие само на рискови фактори (стадий А) до напреднала сърдечна недостатъчност (стадий D).

Освен сърдечна недостатъчност, заболяването може да доведе до:

Клапни проблеми – при разширена лява камера митралната клапа може да не се затваря правилно, което причинява обратен поток на кръвта

Аритмии – нарушения в електрическата система на сърцето, включително камерно мъждене

Внезапна сърдечна смърт – при висок риск кардиолозите препоръчват поставяне на имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD)

Лечение на кардиомиопатия

Целта на лечението е да предотврати прогресията на заболяването, да намали риска от внезапна смърт и да подобри качеството на живот. То включва:

Медикаментозно лечение

Стандартното лечение при сърдечна недостатъчност включва комбинация от:

Бета-блокери

АСЕ инхибитори или ангиотензин рецепторни блокери

Алдостеронови антагонисти

SGLT-2 инхибитори – клас лекарства, доказали ефективност при сърдечна недостатъчност

Диуретици – за отстраняване на излишните течности от тялото

Устройства и интервенции

При определени случаи се препоръчва поставяне на имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD) за предотвратяване на внезапна сърдечна смърт.

Как да живеете с кардиомиопатия: практически съвети

Управлението на кардиомиопатията не се свежда само до приема на лекарства. Начинът на живот играе ключова роля. Ето какво препоръчват специалистите:

Редовни прегледи при кардиолог и личен лекар

Здравословно хранене и поддържане на нормално тегло

Умерена физическа активност – сърдечната рехабилитация е особено полезна

Контрол на теглото ежедневно – бързото наддаване може да е ранен знак за задържане на течности

Ограничаване на приема на течности при сърдечна недостатъчност

Отказ от тютюн и прекомерна употреба на алкохол

Поддържане на ваксинациите срещу грип и COVID-19

Как да избегнете хоспитализация?

Хората с кардиомиопатия и сърдечна недостатъчност нерядко се налага да бъдат приемани в болница поради задържане на течности.

Специалистите подчертават: реагирайте при първите признаци – задух, отоци, намалена физическа издръжливост. В ранните стадии промяна в дозировката на медикаментите често е достатъчна, за да се избегне хоспитализация.

Може ли кардиомиопатията да се предотврати?

Докато наследстявените форми на заболяването трудно могат да се предотвратят, значителна част от случаите са напълно предотвратими.

Две от най-честите причини за сърдечна недостатъчност – високо кръвно налягане и коронарна болест – могат да бъдат контролирани чрез:

Редовна физическа активност

Балансирано хранене

Контрол на кръвното налягане, кръвната захар и холестерола

Отказ от тютюнопушене

Кардиомиопатията е сериозно, но управляемо заболяване. Ранната диагноза, редовното наблюдение и придържането към лекарските препоръките на могат значително да подобрят прогнозата и качеството на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

