Хората, живеещи в райони с интензивно земеделие и висока експозиция на химикали, са изложени на значително по-голям риск от развитие на рак.

Това показва ново мащабно проучване, публикувано в престижното научно списание Nature Health, което за първи път свързва пестициди и риск от рак на национално ниво с конкретни биологични маркери за рак.

Защо пестицидите са толкова опасни?

Селскостопанските пестициди са повсеместно разпространени, намират се в храната, водата и околната среда. Въпреки че нито един от изследваните химикали не е класифициран от Световната здравна организация (СЗО) като доказан човешки канцероген, реалната канцерогенност на пестицидите в дългосрочен план остава недостатъчно проучена.

Според проучване, публикувано в Nature Health, експозицията на земеделски химикали е свързана с 150% по-висок риск от развитие на рак в най-засегнатите зони. Изследването, проведено в Перу в сътрудничество между Френския национален изследователски институт за устойчиво развитие (IRD), Institut Pasteur и Университета в Тулуза, анализира данни от над 150 000 пациенти, диагностицирани между 2007 и 2020 г.

Как пестицидите влияят на клетките?

Молекулярните анализи установяват, че молекулярните промени в клетките, предизвикани от пестициди, нарушават процесите, които поддържат нормалната клетъчна функция и идентичност.

Ключовите открития включват:

Промените се появяват преди развитието на рак

Ефектите са кумулативни и тихи

Тъканите стават по-уязвими към други рискови фактори като инфекции, възпаление или екологичен стрес

Кумулативният ефект на токсини може да действа години, преди да се появят симптоми

"Това е първият път, когато успяхме да свържем експозицията на пестициди на национален мащаб с биологични промени, които предполагат повишен риск от рак", обяснява Стефан Бертани, изследовател по молекулярна биология в IRD.

Кои ракови заболявания са най-засегнати?

Проучването показва, че разпространението на пестициди засяга определени видове тумори по-силно от други:

Епителни ракови заболявания

Най-обширните рискови зони са свързани с епителни ракови заболявания от ендодермален и ектодермален произход – най-честият тип при възрастни, засягащ:

Стомашно-чревния тракт

Белите дробове

Кожата

Чернодробен карцином (HCC)

Особено тревожна е връзката с чернодробен карцином (HCC) – най-разпространеният подтип рак на черния дроб. В Перу това заболяване непропорционално засяга млади хора без чернодробна цироза, особено с коренно произхождение в централни региони като Хунин.

Черният дроб е ключов орган в метаболизма на химикали и се счита за индикатор за излагане на вредни вещества от околната среда. Изследователите установяват, че клъстерите от рак на черния дроб съвпадат с райони с тежко замърсяване от пестициди, а нетуморната чернодробна тъкан носи молекулярен отпечатък, типичен за ранна експозиция на канцерогени.

Как се разпространяват пестицидите?

Екипът моделира разпространението на пестициди в околната среда за период от шест години (2014-2019), създавайки карта с висока резолюция на зоните с най-голям риск.

Тревожните факти:

Зони с умерен и висок риск покриват над една трета от националната територия

Замърсяването се разпространява на 30-50 километра извън обработваемите земи

Най-високите рискове са концентрирани в Андските планини и склонове

В райони с оскъдни валежи се наблюдава акумулация на пестициди

Замърсяване на почвата и водата

Токсичността на химикали в земеделието създава дългосрочни последици за околна среда и здраве. Замърсяването на почвата и водата с пестициди е особено сериозен проблем в райони, където интензивното земеделие, неустойчивото управление на земята и ограниченото здравеопазване се комбинират.

Това създава порочен кръг на здравно неравенство, а най-уязвимите популации са изложени на най-високи рискове, без достъп до адекватна превенция и лечение.

Какво трябва да се направи?

Изследователите подчертават необходимостта от екологична устойчивост и внедряване на социално-екологично равенство в регулаторната политика. Това е съществена стъпка към смекчаване на екологичните щети и защита на уязвимите популации от рак, предизвикан от околната среда, посочват те.

Стъпки за превенция на онкологични заболявания:

Засилен мониторинг на експозицията на химикали в земеделски райони

Разширени изследвания на канцерогенността на пестицидите

Подобрени стандарти за екологична устойчивост в земеделието

Образователни кампании за превенция на онкологични заболявания

Достъп до ранна диагностика в рискови зони

Новото проучване предоставя доказателства за връзката между пестициди и риск от рак. С над 150 000 анализирани случая и детайлно картографиране на разпространението на пестициди, изследването разкрива как селскостопанските пестициди предизвикват молекулярни промени в клетките години преди появата на рак.

Кумулативният ефект на токсини, замърсяването на почвата и водата и здравното неравенство създават перфектни условия за развитие на онкологични заболявания в земеделски общности. Защитата на общественото здраве изисква спешни мерки за намаляване на токсичността на химикали в земеделието и подобряване на превенцията на онкологични заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

