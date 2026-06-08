Когато повечето момчета преминават през пубертета, могат да отдадат повишаването на мъжкия полов хормон тестостерон за промяната в тембъра на гласа, по-окосмените тела, засиленото сексуално желание, производството на сперматозоиди и други.

С настъпването в средна възраст, нивата на тестостерон при мъжете започват да спадат. Обикновено те остават в нормалните граници.

Но понякога те рязко спадат, обръщайки напредъка, постигнат в юношеска възраст.

И така, защо се случва това? И може ли тенденцията да се обърне?

Средните нива на тестостерон сега се считат ли за ниски?

Нормално е нивата на тестостерон да намаляват с напредване на възрастта. Средният спад е около 1% годишно след 30-годишна възраст.

Снимка: iStock

Но текущи изследвания показват намаления, които не са свързани със стареенето. Тези изследвания сравняват хора на една и съща възраст в различни години. (Например, 45-годишен мъж през 1987, 1995 и 2002 г.)

„Така че, постоянно наблюдаваме нива на тестостерон по-ниски от очакваните поради прекомерно тегло и свързани с него здравословни проблеми – и това е тревожно от дългосрочна гледна точка“, казва д-р Кевин Панталоне пред специализираното издание на ClevelandClinic.

Тестове за нивото на тестостерона

Тестостеронът се произвежда от тестисите (мъжките полови жлези) и в по-малка степен от надбъбречната жлеза, обяснява д-р Шалендер Бхасин, професор по медицина в Харвардското медицинско училище и ендокринолог в болницата „Бригам енд Уенс“.

Дефицитът на тестостерон се диагностицира, когато нивата спаднат под 300 нанограма на децилитър, измерени чрез два кръвни теста на гладно, направени през два дни.

„Измерването на нивата на тестостерон е първата стъпка. След като сте показали, че нивата на тестостерон са ниски, са ви необходими допълнителни тестове, за да разберете защо“, добавя лекарят.

Защо нивата на тестостерон намаляват?

„Виждаме повече хора с влошено общо здравословно състояние. Това може да ускорява загубата на тестостерон в сравнение с предишните поколения“, коментира доктор Пантелоне.

Покачване на теглото

Спадът в нивата на тестостерон съвпада с по-високи стойности на кантара за голяма част от населението и това не е просто съвпадение.

Снимка: Canva

Прекаленото тегло и повишените измервания на ИТМ (индекс на телесна маса) оказват допълнителен стрес върху тялото ви, което изглежда влияе върху производството на тестостерон и естествения му процес на разпределение.

Физическа активност

Ако вдигате тежести, е възможно също да повишавате нивата си на тестостерон. Упражнения като силови тренировки и високоинтензивни интервални тренировки са доказани, че повишават нивата на тестостерон незабавно.

Кардио дейностите обаче не предлагат същия тласък, а дейности за издръжливост, като бягане на дълги разстояния и колоездене, са доказано, че понижават нивата на тестостерон. Трябва да се отбележи също, че физическата активност също играе роля за поддържането на здравословно тегло.

Начин на хранене

Храненето с добре балансирана и питателна диета поставя тялото ви в позиция да функционира на оптимални нива – и това включва производството на тестостерон. Здравословната диета обикновено води и до здравословно тегло.

Няколко проучвания показват, че диетите с ниско съдържание на мазнини могат да доведат до леко по-ниски нива на тестостерон.

Но изследователите отбелязват, че диетите с ниско съдържание на мазнини не са свързани с общо ниски нива на тестостерон. (Така че, не гледайте на резултатите като на призив да се храните с диета с високо съдържание на мазнини, която може да допринесе за наддаване на тегло и други здравословни проблеми.)

Употреба на алкохол

Хроничната и прекалена употреба на алкохол намалява производството на тестостерон. Това е само една от негативните последици, които има алкохолът върху организма ви.

Сън

Нивата на тестостерон обикновено са най-високи сутрин, след като тялото ви се презареди по време на сън. Процесът се нарушава, ако спокойният ви сън е нарушен от състояния като сънна апнея.

Ползи и рискове от тестостерон-заместителна терапия

Тестостерон-заместителна терапия (ТЗТ) може да помогне за обръщане на негативните ефекти от загубата на тестостерон.

Снимка: Canva



Изследванията показват, че тя е като цяло безопасна и ефективна при мъже, на които е поставена диагноза дефицит на тестостерон.

В продължение на много години съществуваше опасение, че терапията с тестостерон може да повиши риска от сърдечно-съдови кризи, като инфаркт и инсулт. Голямо проучване показва, че този риск е преувеличен.

Кои мъже НЕ е добре да използват тестостерон-заместителна терапия

Мъже с определени състояния не трябва да използват тестостерон-заместителна терапия. Те включват:

Рак на простатата

Рак на гърдата (при мъжете е изключително рядко, но сериозно заболяване)

Мъжете с тежка сънна апнея трябва да използват CPAP апарат или да получават друго лечение, докато са на хормонална терапия

Ако наскоро сте прекарали инфаркт или инсулт, вашият лекар може да поиска да отложи началото на ТЗТ с няколко месеца.

Лечение с тестостерон: Начини за допълнителен прием

Лечението с тестостерон се предлага в няколко форми. Можете да си правите инжекции в мускул на всеки една до четири седмици.

Други подходи включват гелове, кремове или пластири, които се прилагат върху кожата, пелетни импланти, които лекарят поставя под кожата, и хапчета тестостерон.

Вашият лекар ще следи дозата Ви, за да се увери, че получавате достатъчно, за да бъдете ефективни, без да причинявате проблеми.

Колко време ще отнеме, преди да се почувствате по-добре? „Някои хора ще усетят подобрения в настроението и либидото си в рамките на няколко седмици“, казват лекарите.

Ефектите върху мускулната маса могат да отнемат от 8 до 12 седмици. Ефектите върху телесните мазнини могат да отнемат още повече време, до 6 месеца. Ефектите върху костите може да не се забележат в продължение на година или две.

Истината е, че повечето хора не знаят нивото си на тестостерон. Това не е редовен скрининг или измерване на здравето.

Ако сте на средна или по-напреднала възраст и изпитвате симптоми на дефицит на тестостерон, говорете с вашия лекар.

Ако имате потвърдени ниски нива на тестостерон заедно със симптоми на дефицит на тестостерон, с вашия лекар ще изберете следващ подход за действия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-----------------------------------------------------

Източници