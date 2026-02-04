Втрисането е често срещан симптом, който включва зъзнене или треперене на тялото, често съпроводено с усещане за студ.

Това усещане обикновено се причинява от внезапно понижаване на телесната температура или от реакцията на организма към инфекция.

Въпреки че понякога втрисането може да бъде безобидна реакция, то може да показва и скрит здравословен проблем. В тази статия ще разгледаме причините, симптомите и възможностите за лечение на втрисането, както и кога е необходима медицинска помощ.

Какво причинява втрисането?

Втрисането може да възникне поради различни фактори – от инфекции до влиянието на околната среда. Ето най-честите причини:

1. Инфекции

Треска: Втрисането често е предшественик на треска, тъй като тялото работи за повишаване на температурата си, за да се бори с инфекции като грип, пневмония или малария.

Вирусни инфекции: Втрисането често се свързва с вирусни инфекции като грип, настинка или COVID-19, при които имунният отговор на организма причинява треперене.

Бактериални инфекции: Инфекции като инфекции на пикочните пътища (ИПП), сепсис или бактериална пневмония могат да причинят втрисане като част от реакцията на организма към треска.

2. Фактори за треска без температура

Студено време: Излагането на ниски температури може да предизвика реакция на тялото да запазят топлината, което води до втрисане, тъй като мускулите се свиват, за да генерират топлина.

Снимка: Canva

Хипотермия: Когато телесната температура падне под нормалната поради продължително излагане на студ, може да се появи силно втрисане, докато тялото се опитва да се затопли отново.

3. Други причини

Лекарства: Някои лекарства, включително тези за лечение на инфекции или химиотерапия, могат да причинят втрисане като страничен ефект.

Шок: Състояния като хиповолемичен шок или анафилаксия могат да доведат до втрисане, тъй като тялото реагира на внезапно понижаване на кръвното налягане.



Съпътстващи симптоми

Втрисането често е съпроводено с други симптоми, в зависимост от основната причина. Някои често срещани свързани симптоми включват:

Треска или изпотяване

Умора или слабост

Мускулни болки

Главоболие

Учестено дишане или задух

Гадене или повръщане

Кога да потърсите медицинска помощ

Въпреки че втрисането често може да е безобидно, има ситуации, при които е необходима медицинска помощ.

Снимка: iStock

Потърсете лекар, ако:

Втрисането е придружено от висока температура (над 39,4°C)

Втрисането е упорито и не отшумява

Изпитвате силен дискомфорт, объркване или задух

Втрисането е свързано със симптоми като болка в гърдите, затруднено дишане или внезапно подуване

Диагностика на втрисане

За да определи основната причина за втрисане, лекарят обикновено извършва физически преглед и може да назначи следните изследвания:

Кръвни изследвания: За проверка на инфекции, възпаление или други състояния, които могат да причиняват втрисане.

Изследвания на урина: За проверка на инфекции на пикочните пътища или други инфекции.

Рентгенови снимки: За търсене на признаци на пневмония, течност в белите дробове или други респираторни състояния.

Култури: Могат да се вземат култури от кръв или храчки, за да се идентифицират бактериални инфекции като сепсис.

Възможности за лечение на втрисане

Лечението на втрисане обикновено включва справяне с основната причина:

1. Лечение на инфекции

Антибиотици: Ако втрисането е причинено от бактериална инфекция, ще бъдат предписани антибиотици за елиминиране на инфекцията.

Антивирусни лекарства: При вирусни инфекции като грип, антивирусните лекарства могат да помогнат за намаляване на симптомите и съкращаване на продължителността на заболяването.

2. Управление на факторите на околната среда

Топлина и комфорт: Ако втрисането е причинено от студено време, затоплянето на тялото с одеяла, горещи напитки или електрически възглавници може да помогне за облекчаване на симптомите.

Снимка: Canva

Лечение на хипотермия: При хипотермия е необходимо затопляне на тялото в контролирана среда и незабавна медицинска помощ.

3. Симптоматично облекчение

Парацетамол или ибупрофен: Тези лекарства могат да помогнат за намаляване на треската, дискомфорта и възпалението, свързани с втрисане.

Хидратация и почивка: Осигуряването на достатъчно почивка и приемането на течности може да помогне на тялото да се възстанови по-ефективно.

Как мога да предотвратя втрисането?

Можете да предотвратите втрисането, като се обличате топло, когато очаквате да бъдете изложени на по-ниски температури.

Обличането на слоеве ви позволява да приспособите дрехите си към температурата, за да не се изпотявате прекалено. Изпотяването и последващото охлаждане могат да понижат телесната ви температура твърде много.

Можете също да предприемете стъпки за предпазване на здравето си от медицински състояния, които причиняват втрисане. Избягвайте злоупотребата с вредни вещества или алкохол. Ако имате заболяване като диабет, погрижете се да контролирате кръвната си захар.

Усложнения от игнорирането на втрисането

Ако не се лекува, втрисането може да доведе до сериозни усложнения, особено ако е причинено от инфекции или тежки медицински състояния:

Повишен риск от усложнения от основната инфекция, като пневмония или сепсис

Влошаване на основни състояния като сърдечна недостатъчност или шок

Продължителна болест или по-тежки симптоми, ако не се адресират навреме

Митове и факти за втрисането

Мит 1: Втрисането винаги означава, че имате температура.

Факт: Въпреки че втрисането често е свързано с треска, то може да се появи и без температура поради други фактори, като студено време или шок.

Снимка: pexels.com

Мит 2: Втрисането може да се лекува само с лекарства.

Факт: Втрисането често може да се овладее с домашни средства като затопляне, хидратация и почивка. Лекарства може да са необходими за съпътстващи заболявания като инфекции.

Втрисането е често срещан симптом, който може да възникне поради множество причини – от инфекции до влияние на околната среда. Разбирането на основната причина е ключово за ефективно лечение.

Ако втрисането е придружено от сериозни симптоми или продължава дълго време, е важно да се консултирате със здравен специалист за правилна диагноза и лечение.

—---------------------------------------------------------------

Често задавани въпроси

Втрисането винаги ли е признак на инфекция?

Не, макар инфекциите да са честа причина за втрисане, то може да бъде причинено и от фактори на околната среда като студено време или сериозни състояния като шок или анемия. Може ли втрисането да се лекува у дома?

Да, ако втрисането е причинено от фактори на околната среда или леко заболяване, често може да се лекува с домашни средства за втрисане като почивка, хидратация и топлина. При продължаващи симптоми обаче е необходима медицинска помощ. Колко дълго продължава втрисането?

Втрисането може да продължи от няколко минути до няколко часа, в зависимост от основната причина. Ако е постоянно или свързано с други сериозни симптоми, потърсете медицинска помощ. Може ли втрисането да е признак на COVID-19?

Да, втрисането може да бъде един от симптомите на COVID-19, често съпроводен с треска, кашлица и задух. Ако подозирате COVID-19, е важно да се изследвате и да следвате здравните указания. Кога трябва да отида на лекар, ако имам втрисане?

Ако втрисането е упорито, силно или е придружено от симптоми като треска, затруднено дишане или болка в гърдите, трябва незабавно да потърсите медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-----------------------------------------------------------

Източници