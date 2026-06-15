Когато става дума за проблеми със забременяването, вниманието почти винаги е насочено към жената.

Но статистиката показва нещо различно - мъжкият фактор е замесен в около половината от случаите на безплодие при двойки и засяга приблизително 7% от мъжете.

Въпреки мащаба на проблема, темата остава обвита в мълчание заради социална стигма, а много мъже се справят сами, без подкрепа.

Зад тази тишина обаче се крие тенденция, която тревожи учени по целия свят: качеството на сперматозоидите спада с годините, а причините засягат не само индивидуалните шансове за родителство, но потенциално и цели общества.

Какво показват дългосрочните проучвания

Изследователи, анализират данни от десетки години наблюдения и стигат до сходни изводи - концентрацията на сперматозоиди намалява стабилно през последните пет десетилетия.

Снимка: Canva

Голям мета-анализ, обхванал над 40 000 мъже от редица държави, установява спад от около 50-60% в концентрацията и общия брой сперматозоиди в периода между началото на 70-те години на XX век и началото на XXI век.

По-нови анализи сочат, че темпото на влошаване не само не намалява, но дори се ускорява през последните десетилетия в сравнение с по-ранните периоди.

Защо това е важно за зачеването?

Според специалисти в репродуктивната медицина, концентрация под определен праг (около 40 милиона сперматозоиди на милилитър семенна течност) рязко намалява вероятността за естествено забременяване.

Снимка: OpenAI

Самата концентрация не гарантира успех, но под този праг проблемите при забременяване стават значително по-чести.

Възможни причини за влошеното качество на сперматозоидите

Учените все още не разполагат с пълна картина, но редица фактори се свързват системно с по-нисък брой и по-ниско качество на сперматозоидите:

Замърсяване на околната среда : химикали, използвани в пластмаси, пестициди, определени метали (например кадмий), могат да нарушат хормоналния баланс и да увредят генетичния материал в сперматозоидите.

Топлина : продължително излагане на високи температури (горещи вани, сауна, работа в горещи помещения) се свързва с понижено качество на сперматозоидите.

Начин на живот : заседнал начин на живот, наднормено тегло, тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол често се споменават като рискови фактори.

Стрес : повишените нива на стрес също се свързват с по-ниски стойности при анализ на семенна течност.

Възраст на бащата ; по-напредналата възраст при мъжете все по-често се асоциира с по-ниско качество на сперматозоидите, въпреки че досега темата на "биологичния часовник" се свързваше почти изцяло с жените.

Медицински фактори : определени заболявания, лечения с лъчетерапия или химиотерапия, както и някои медикаменти, могат да повлияят на сперматозоидите.

Изследователи, изучаващи домашни любимци като индикатор за човешкото здраве, откриват сходни промени и при кучета, изложени на същите битови химикали като хората - намалена подвижност на сперматозоидите и повече увреждания на ДНК.

Защо проблемът засяга повече от едно поколение

Според някои изследователи, влошеното качество на сперматозоидите може да е сигнал за по-широки проблеми с общественото здраве, а не просто изолиран репродуктивен въпрос.

Снимка: Canva

Има данни, че определени промени в начина, по който функционират гените (т.нар. епигенетични промени), биха могли да се предават между поколенията, макар тази тема да остава предмет на научни дебати.

Паралелно с това, демографските данни показват ясна картина - раждаемостта в света намалява, като над половината от населението на планетата живее в държави с раждаемост под нивото, необходимо за поддържане на стабилен брой население без миграция.

Причините са комплексни и включват както положителни тенденции (по-голяма финансова независимост на жените), така и социално-икономически бариери пред хората, които искат повече деца.

Проблем при забременяване: Какво могат да направят мъжете

Експертите подчертават, че здравословният начин на живот: балансирано хранене, редовна физическа активност и ограничаване на контакта с определени химикали в пластмасови продукти може да подпомогне качеството на сперматозоидите.

Препоръчва се и избягване на продукти, съдържащи бисфенол А (BPA), който се свързва с проблеми с фертилитета както при мъже, така и при жени.

Когато естественото зачеване не се случва в рамките на разумен период, специалистите препоръчват консултация с репродуктивен ендокринолог. Първата стъпка обикновено е спермограма (анализ на семенна течност), която дава първоначална представа за състоянието.

В зависимост от резултатите, подходите могат да включват промени в начина на живот, хранителни добавки или асистирани репродуктивни технологии.

Темата табу, която не трябва да се подценява

Мъжкият фертилитет намалява и това вече не е маргинална тема, а въпрос с потенциално широки последици за общественото здраве и демографията.

Качеството на сперматозоидите изглежда се влияе от комбинация от фактори на околната среда, начин на живот и евентуално наследствени механизми, които учените все още изследват.

Докато науката търси по-ясни отговори, специалистите съветват мъжете да не подценяват темата, да следят за промени в общото си здраве и да потърсят медицински съвет при притеснения, свързани с фертилитета - вместо да се справят сами и в мълчание.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници