Когато става дума за проблеми със забременяването, вниманието почти винаги е насочено към жената.
Но статистиката показва нещо различно - мъжкият фактор е замесен в около половината от случаите на безплодие при двойки и засяга приблизително 7% от мъжете.
Въпреки мащаба на проблема, темата остава обвита в мълчание заради социална стигма, а много мъже се справят сами, без подкрепа.
Зад тази тишина обаче се крие тенденция, която тревожи учени по целия свят: качеството на сперматозоидите спада с годините, а причините засягат не само индивидуалните шансове за родителство, но потенциално и цели общества.
Какво показват дългосрочните проучвания
Изследователи, анализират данни от десетки години наблюдения и стигат до сходни изводи - концентрацията на сперматозоиди намалява стабилно през последните пет десетилетия.
Голям мета-анализ, обхванал над 40 000 мъже от редица държави, установява спад от около 50-60% в концентрацията и общия брой сперматозоиди в периода между началото на 70-те години на XX век и началото на XXI век.
По-нови анализи сочат, че темпото на влошаване не само не намалява, но дори се ускорява през последните десетилетия в сравнение с по-ранните периоди.
Защо това е важно за зачеването?
Според специалисти в репродуктивната медицина, концентрация под определен праг (около 40 милиона сперматозоиди на милилитър семенна течност) рязко намалява вероятността за естествено забременяване.
Самата концентрация не гарантира успех, но под този праг проблемите при забременяване стават значително по-чести.
Възможни причини за влошеното качество на сперматозоидите
Учените все още не разполагат с пълна картина, но редица фактори се свързват системно с по-нисък брой и по-ниско качество на сперматозоидите:
- Замърсяване на околната среда: химикали, използвани в пластмаси, пестициди, определени метали (например кадмий), могат да нарушат хормоналния баланс и да увредят генетичния материал в сперматозоидите.
- Топлина: продължително излагане на високи температури (горещи вани, сауна, работа в горещи помещения) се свързва с понижено качество на сперматозоидите.
- Начин на живот: заседнал начин на живот, наднормено тегло, тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол често се споменават като рискови фактори.
- Стрес: повишените нива на стрес също се свързват с по-ниски стойности при анализ на семенна течност.
- Възраст на бащата; по-напредналата възраст при мъжете все по-често се асоциира с по-ниско качество на сперматозоидите, въпреки че досега темата на "биологичния часовник" се свързваше почти изцяло с жените.
- Медицински фактори: определени заболявания, лечения с лъчетерапия или химиотерапия, както и някои медикаменти, могат да повлияят на сперматозоидите.
Изследователи, изучаващи домашни любимци като индикатор за човешкото здраве, откриват сходни промени и при кучета, изложени на същите битови химикали като хората - намалена подвижност на сперматозоидите и повече увреждания на ДНК.
Защо проблемът засяга повече от едно поколение
Според някои изследователи, влошеното качество на сперматозоидите може да е сигнал за по-широки проблеми с общественото здраве, а не просто изолиран репродуктивен въпрос.
Има данни, че определени промени в начина, по който функционират гените (т.нар. епигенетични промени), биха могли да се предават между поколенията, макар тази тема да остава предмет на научни дебати.
Паралелно с това, демографските данни показват ясна картина - раждаемостта в света намалява, като над половината от населението на планетата живее в държави с раждаемост под нивото, необходимо за поддържане на стабилен брой население без миграция.
Причините са комплексни и включват както положителни тенденции (по-голяма финансова независимост на жените), така и социално-икономически бариери пред хората, които искат повече деца.
Проблем при забременяване: Какво могат да направят мъжете
Експертите подчертават, че здравословният начин на живот: балансирано хранене, редовна физическа активност и ограничаване на контакта с определени химикали в пластмасови продукти може да подпомогне качеството на сперматозоидите.
Препоръчва се и избягване на продукти, съдържащи бисфенол А (BPA), който се свързва с проблеми с фертилитета както при мъже, така и при жени.
Когато естественото зачеване не се случва в рамките на разумен период, специалистите препоръчват консултация с репродуктивен ендокринолог. Първата стъпка обикновено е спермограма (анализ на семенна течност), която дава първоначална представа за състоянието.
В зависимост от резултатите, подходите могат да включват промени в начина на живот, хранителни добавки или асистирани репродуктивни технологии.
Темата табу, която не трябва да се подценява
Мъжкият фертилитет намалява и това вече не е маргинална тема, а въпрос с потенциално широки последици за общественото здраве и демографията.
Качеството на сперматозоидите изглежда се влияе от комбинация от фактори на околната среда, начин на живот и евентуално наследствени механизми, които учените все още изследват.
Докато науката търси по-ясни отговори, специалистите съветват мъжете да не подценяват темата, да следят за промени в общото си здраве и да потърсят медицински съвет при притеснения, свързани с фертилитета - вместо да се справят сами и в мълчание.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- BBC Future (2023): Как замърсяването причинява криза в мъжкия фертилитет
- National Geographic (2026): Спадът в мъжкия фертилитет: криза в развитие
- The Guardian (2024): Спадащите нива на сперматозоидите сред мъжете и проблемите със зачеването
- InVia Fertility: Наистина ли съществува криза на мъжкото безплодие