Ново изследване на Университета в Оксфорд установява, че редовната еякулация може да окаже малък, но значим положителен ефект върху мъжкия фертилитет.

Това откритие може да промени начина, по който клиниките по асистирана репродукция подготвят пациентите си.

Спермата „застарява" при съхранение – независимо от възрастта на мъжа

Екип от изследователи провежда мащабен мета-анализ на 115 проучвания върху близо 55 000 мъже, както и на 56 изследвания при 30 различни животински вида.

Резултатите са категорични: качеството на сперматозоидите се влошава при съхранение независимо от възрастта на мъжа – процес, известен в науката като пост-мейотично стареене на сперматозоидите.

При хората по-дългите периоди на сексуално въздържание са свързани с:

Повишено увреждане на ДНК на сперматозоидите

Оксидативен стрес

Намалена подвижност и жизнеспособност на спермата

„Тъй като сперматозоидите са силно подвижни и имат минимална цитоплазма, те бързо изчерпват енергийните си резерви и имат ограничен капацитет за самовъзстановяване. Това прави съхранението особено сложни в сравнение с други типове клетки", обяснява д-р Ребека Дийн, съавтор на изследването.

Какво означава това за мъжкия фертилитет на практика?

Според д-р Дийн, „редовната еякулация може да осигури малък, но значим тласък за мъжкия фертилитет".

Изследователите посочват, че честата мастурбация при приматите подобрява качеството на еякулата – и в съчетание с новите резултати това навежда на идеята, че мъжката мастурбация може да има еволюционна адаптивна функция: да изчиства увредените, „застарели" сперматозоиди.

Жените запазват качеството на спермата по-добре в дългосрочен план

Проучването установява, че женският организъм като цяло е по-добър в дългосрочното съхранение на сперматозоидите. Причината вероятно се корени в еволюционно развити адаптации – осигуряване на антиоксиданти и хранителни вещества за сперматозоидите.

„Това показва неизследвани възможности за биомиметични технологии, подобряващи изкуственото съхранение на сперма", коментира д-р Ирем Сепил, старши автор на изследването.

Трябва ли да се променят протоколите при инвитро процедурите?

Към момента насоките на Световната здравна организация (СЗО) допускат период на въздържание до 7 дни преди даването на сперматозоиден материал. Новото проучване обаче поставя под въпрос тази препоръка.

Други изследвания подкрепят извода, че еякулация в рамките на 48 часа преди вземане на проба може да подобри успеваемостта при инвитро процедурите (IVF).

Изводи

Спермата се влошава при съхранение – независимо от възрастта на мъжа

По-честата еякулация може да подобри качеството на сперматозоидите

Настоящите препоръки на СЗО за 7-дневно въздържание може да са прекалено консервативни

Женският организъм е еволюционно по-добре адаптиран към съхранение на сперма – и може да вдъхнови нови медицински технологии

Тези резултати могат да помогнат за подобряване на протоколите на клиниките за фертилитет и да ни дадат по-добро разбиране за това как еволюцията оформя начините за защита на сперматозоидите.

