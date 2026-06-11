Продължителността на живота е основен показател за характеризиране на здравния статус на човечеството.
Средно се очаква жените в Европейския съюз да живеят до 84-годишна възраст, което е с 5.5 години повече от мъжете, които достигат 78.5 години.
Сърдечни проблеми, чернодробни заболявания и висока смъртност при мъжете от самоубийства поставят сериозни въпроси пред здравните системи. Какво стои зад тази криза и могат ли навреме взетите мерки да я обърнат?
Заболявания при мъжете: Какво ги убива по-рано?
Според данни от Глобалното бреме на заболяванията за 2019 г., обобщени от Европейския институт за равенство между половете, водещите причини за преждевременна смъртност при мъжете включват:
- Исхемична болест на сърцето
- Рак на белия дроб
- Чернодробна цироза
- Самонаранявания
Мъжете са с 60% по-висок риск да умрат преди 75-годишна възраст.
Данните от Европейската информационна система за рак показват, че през 2020 г. повече мъже, отколкото жени, са били диагностицирани с рак, като мъжете са представлявали 54%. Повечето нови случаи сред мъжете са рак на белия дроб, колоректален рак и рак на простатата.
Разликите между половете в смъртността, свързана с психичното здраве, като деменция, самоубийство и злоупотреба с алкохол и наркотици, са особено големи.
Например, през 2018 г. смъртността от свръхдоза сред хората на възраст между 15 и 64 години е била 22.3 на милион, но процентът е бил почти 4 пъти по-висок сред мъжете, отколкото сред жените. Мъжете на възраст между 35 и 44 години са били най-засегнати.
Защо мъжете избягват лекарите?
Проф. Алан Уайт, съосновател на организацията Men's Health Forum и ръководител на специализиран мъжки здравен център в Университета „Лийдс Бекет", обяснява, че проблемът е многопластов.
„Мъжете са по-малко здравно грамотни, не развиват умения да говорят за здравето си и да разпознават предупредителните знаци. Много от тях преминават години, без да посетят здравен специалист."
Жените поддържат редовен контакт с медицинската система чрез контрацепция, цервикален скрининг (цитонамазка) и майчинство. За мъжете такива естествени „входни точки" в системата липсват.
Ролята на социалните очаквания
Според експертите има друг ключов фактор: в обществото се очаква мъжете да „издържат" и да не показват слабост. Тази нагласа се отразява пряко върху търсенето на помощ при депресия и тревожност.
Социалното неравенство задълбочава кризата допълнително. Очакваната продължителност на живота в най-бедните 10% от районите е с 10 години по-малка от тази в най-богатите, и тази разлика е по-голяма при мъжете.
Образованието като ключов фактор
Изследване установява, че средната разлика в продължителността на живота между 30-годишни мъже без завършено средно образование и такива с висше достига 7 години. В Унгария, Полша и Словакия тази разлика се увеличава до 10 години.
Психичното здраве: Невидимата криза
Три четвърти от самоубийствата в Европа са извършени от мъже. Въпреки това само една трета от насочените към терапия са мъже – сигнал, че здравните услуги не са достатъчно адаптирани към начина, по който мъжете изразяват психично страдание.
Мъжете са по-склонни да проявят депресия чрез гняв, злоупотреба с алкохол или оттегляне от социалния живот, а не чрез открита тъга, каквато здравните системи традиционно разпознават. Тревожни сигнали остават незабелязани, а помощта не е потърсена.
Какво препоръчват експертите на всеки мъж
Има няколко прости стъпки, достъпни за всеки:
- Проверете обиколката на талията: наднорменото тегло около корема е ранен сигнал за здравословни проблеми
- Движете се и общувайте: физическата активност и социалните контакти пазят психичното здраве
- Използвайте всяка възможност за скрининг: има безплатни прегледи, които спасяват животи
- При промени в тялото или поведението – потърсете помощ навреме, без да изчаквате
Мъжете в Европа са в лошо здравословно състояние и данните го доказват недвусмислено.
Смъртността при мъжете от сърдечни болести, рак и самоубийства не е неизбежност, тя е предотвратима с правилна политика, достъпни услуги и промяна в нагласите.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- BBC News (2025): Защо мъжете са в толкова лошо здраве и какво може да се направи
- Европейски институт за равенство между половете (2021): Основните причини за преждевременната смъртност са обусловени от пола
- Световна здравна организация (2021): Доклад за здравето на мъжете в Европейския регион на СЗО
- Journal of ScienceDirect (2011): Половите различия в търсенето на медицинска помощ: обзор и нова концептуална рамка
- Европейски съюз (2024): Състоянието на здравето на мъжете в Европейския съюз (доклад)