Продължителността на живота е основен показател за характеризиране на здравния статус на човечеството.

Средно се очаква жените в Европейския съюз да живеят до 84-годишна възраст, което е с 5.5 години повече от мъжете, които достигат 78.5 години.

Сърдечни проблеми, чернодробни заболявания и висока смъртност при мъжете от самоубийства поставят сериозни въпроси пред здравните системи. Какво стои зад тази криза и могат ли навреме взетите мерки да я обърнат?

Заболявания при мъжете: Какво ги убива по-рано?

Според данни от Глобалното бреме на заболяванията за 2019 г., обобщени от Европейския институт за равенство между половете, водещите причини за преждевременна смъртност при мъжете включват:

Исхемична болест на сърцето

Рак на белия дроб

Чернодробна цироза

Самонаранявания

Мъжете са с 60% по-висок риск да умрат преди 75-годишна възраст.

Данните от Европейската информационна система за рак показват, че през 2020 г. повече мъже, отколкото жени, са били диагностицирани с рак, като мъжете са представлявали 54%. Повечето нови случаи сред мъжете са рак на белия дроб, колоректален рак и рак на простатата.

Разликите между половете в смъртността, свързана с психичното здраве, като деменция, самоубийство и злоупотреба с алкохол и наркотици, са особено големи.

Например, през 2018 г. смъртността от свръхдоза сред хората на възраст между 15 и 64 години е била 22.3 на милион, но процентът е бил почти 4 пъти по-висок сред мъжете, отколкото сред жените. Мъжете на възраст между 35 и 44 години са били най-засегнати.

Защо мъжете избягват лекарите?

Проф. Алан Уайт, съосновател на организацията Men's Health Forum и ръководител на специализиран мъжки здравен център в Университета „Лийдс Бекет", обяснява, че проблемът е многопластов.

„Мъжете са по-малко здравно грамотни, не развиват умения да говорят за здравето си и да разпознават предупредителните знаци. Много от тях преминават години, без да посетят здравен специалист."

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Жените поддържат редовен контакт с медицинската система чрез контрацепция, цервикален скрининг (цитонамазка) и майчинство. За мъжете такива естествени „входни точки" в системата липсват.

Ролята на социалните очаквания

Според експертите има друг ключов фактор: в обществото се очаква мъжете да „издържат" и да не показват слабост. Тази нагласа се отразява пряко върху търсенето на помощ при депресия и тревожност.

Социалното неравенство задълбочава кризата допълнително. Очакваната продължителност на живота в най-бедните 10% от районите е с 10 години по-малка от тази в най-богатите, и тази разлика е по-голяма при мъжете.

Образованието като ключов фактор

Изследване установява, че средната разлика в продължителността на живота между 30-годишни мъже без завършено средно образование и такива с висше достига 7 години. В Унгария, Полша и Словакия тази разлика се увеличава до 10 години.

Психичното здраве: Невидимата криза

Три четвърти от самоубийствата в Европа са извършени от мъже. Въпреки това само една трета от насочените към терапия са мъже – сигнал, че здравните услуги не са достатъчно адаптирани към начина, по който мъжете изразяват психично страдание.

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Мъжете са по-склонни да проявят депресия чрез гняв, злоупотреба с алкохол или оттегляне от социалния живот, а не чрез открита тъга, каквато здравните системи традиционно разпознават. Тревожни сигнали остават незабелязани, а помощта не е потърсена.

Какво препоръчват експертите на всеки мъж

Има няколко прости стъпки, достъпни за всеки:

Проверете обиколката на талията : наднорменото тегло около корема е ранен сигнал за здравословни проблеми

Движете се и общувайте : физическата активност и социалните контакти пазят психичното здраве

Използвайте всяка възможност за скрининг : има безплатни прегледи, които спасяват животи

При промени в тялото или поведението – потърсете помощ навреме , без да изчаквате

Мъжете в Европа са в лошо здравословно състояние и данните го доказват недвусмислено.

Смъртността при мъжете от сърдечни болести, рак и самоубийства не е неизбежност, тя е предотвратима с правилна политика, достъпни услуги и промяна в нагласите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници