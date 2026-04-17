Терминът „епидемия от самота сред мъжете“ описва потенциално увеличение на чувството за самота и социална изолация, изпитвано от мъжкия пол.

През последните няколко години темата за епидемия от мъжка самота е широко обсъждана в медиите и предизвиква доста противоречиви тези.

Като цяло обаче изследователите са съгласни, че няма епидемия от самота, специфична за конкретния пол. Самотата може да засегне всеки, така че е важно да се предложи подкрепа и внимание на всеки, който може да е самотен.

В тази статия разглеждаме повече за това какво казват изследователите за епидемията от мъжка самота и как да се справите с чувството на самота.

„Реално нещо“ ли е епидемията от самота сред мъже

До известна степен, да.

Мъжката самота е реална, но концепцията за „епидемия от самота“ не се отнася само за мъжете. От 70-те години на миналия век нивата на самота непрекъснато се увеличават.

През май 2023 г. главният хирург на САЩ обявява публично, че самотата е епидемия, засягаща хора от всички възрасти и групи от населението в Съединените щати.

Няколко месеца по-късно Световната здравна организация (СЗО) признава самотата за „глобален приоритет на общественото здраве“ и създава Комисията на СЗО за социални връзки, за да се справи с нея и да се стреми да я разреши.

Няколко проучвания сравняват нивата на самота сред мъжете и жените, със смесени резултати.

Проучване от 2021 г., използващо данни от експеримента за самота на BBC при 46 054 души, установява, че мъжете съобщават за по-високи чувства на самота, отколкото жените. По-специално, юношите и възрастните мъже са по-склонни да бъдат самотни.

Въпреки че самотата при мъжете получава много медийно внимание (което в много отношения е положително), много проучвания установяват, че като цяло мъжете и жените съобщават за сходни нива на самота.

Например, анализ от 2019 г. на 399 798 души заключва, че през целия живот на средностатистическия човек нивата на самота са сходни между мъжете и жените.

Преглед от 2025 г. установява подобни резултати. Но авторите отбелязват, че мъжете са по-малко склонни да съобщават за чувство на самота или да говорят с други за проблеми с психичното здраве, вероятно поради обществени стигми и дълбоко вкоренени полови роли.

Какво причинява мъжката самота?

Много социални, екологични, финансови и здравословни фактори могат да допринесат за чувството на самота, така че идентифицирането на конкретна причина за мъжката самота е предизвикателство.

Често срещано твърдение от някои мъже е, че самотата се дължи на това, че жените са „твърде придирчиви“, независими или просто избират да не бъдат интимни или в романтична връзка с тях.

Много хора обаче вярват, че тази теория е просто начин да се обвиняват другите за обстоятелствата им, вместо да се поеме отговорност за собственото им поведение.

Някои изследователи предполагат, че мъжете може да изпитват по-голяма социална изолация, която се различава от самотата, но може да бъде голям рисков фактор за самотата. Социалната изолация оценява структурата на вашите физически и дигитални социални връзки, за да измери вашата изолираност от другите.

Все още съществува стигма около психичното здраве на мъжете, така че мъжете са по-малко склонни от жените да говорят за чувствата си и да търсят помощ.

Изследователите идентифицират други фактори, които могат да допринесат за самотата при мъжете, но е важно да се отбележи, че много от тях се отнасят и за всички групи от населението. Някои от тях включват:

Наличие на малка група приятели

Малко връзки с мъже

Живот сам или в квартал, където се чувствате сякаш „не принадлежите“

Физическа изолация, например живот в провинцията

Липса на романтичен партньор или загуба на такъв, например поради развод или смърт

Работа на временни договори или работа от разстояние, например от вкъщи

Безработица или пенсиониране от работа

Как да се справяте с чувството за самота

Справянето с чувството за самота може да изглежда трудно, но има стратегии, които могат да ви помогнат, за да изградите дълготрайни и смислени взаимоотношения.

Някои стратегии, които може да обмислите, включват:

Обаждане на близък приятел, член на семейството или роднина

Присъединяване към групови занимания, класове или тренировки

Играене на видеоигри онлайн с други хора, приятели или непознати

Разходка навън и повече разговори

Замяна на времето в социалните медии с време, прекарано навън

Епидемията от мъжка самота се отнася до бързото увеличение на броя на мъжете, изпитващи самота.

Дали всъщност съществува „епидемия от мъжка самота“ е спорна тема, тъй като проучванията показват смесени резултати относно съотношението на самотата, изпитвана между мъжете и жените.

Изследователите и здравните специалисти обаче до голяма степен са съгласни, че има обща епидемия от самота, която може да засегне хора от всички популации в световен мащаб, така че не само мъжете.

Ако изпитвате чести чувства на самота, помислете за това да се обърнете към приятел, член на семейството или група за подкрепа за ресурси и подкрепа. Всички те могат да ви помогнат да изградите дълготрайни, дълбоки връзки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------------

