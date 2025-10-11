Синдром на мъжката раздразнителност: Симптоми и как да се справите

Мъжете изглеждат прекалено агресивни? Оказва се, че има не само възможна медицинска причина, но дори и общоприето обозначение за начина, по който много мъже взаимодействат със света.

Терминът „Синдром на раздразнения мъж“ съществува и през двете десетилетия, откакто е въведен – приет е в медицинските и психологическите среди. Макар и да не е клинична диагноза, експертите смятат, че това е точно описание на група симптоми, които често се появяват при мъжете на средна възраст.

„Наред с термина „андропауза“, който се отнася до мъжката менопауза, това е полезно наименование за описание на това, което се случва с мъжете чрез постепенен спад на тестостерона и хормонални промени“, каза д-р Джъстин Хуман, доцент по урология пред Huff Post.

Начало и история на „синдрома”

Терминът „синдром на мъжката раздразнителност” е въведен през 2001 г. от д-р Джералд Линкълн, шотландски учен, известен с работата си в ендокринологията и репродуктивната биология. Той изследва повишената раздразнителност и агресия при овните, когато нивата им на тестостерон спадат. След това идентифицира синдрома при благородни елени, северни елени и дори индийски слонове.

С течение на годините терминът е възприет от психолози и експерти по мъжко здраве, за да опишат емоционални и поведенчески модели, които наподобяват предменструалния синдром при жените. Оказва се, че тези промени се дължат на нивата на тестостерон.

„Това е състояние на свръхчувствителност, тревожност, фрустрация и гняв, което се проявява при мъжете и е свързано с биохимични промени, хормонални колебания, стрес и загуба на мъжка идентичност. Въпреки че обикновено се проявява при мъжете по-късно в живота, съм виждал мъже на 20 или 30 години да го изпитват”, споделя психотерапевтът и авторът на две книги по темата д-р Джед Даймънд.

Снимка: iStock

Симптоми на синдрома на мъжката раздразнителност

Мъжкият хормонален спад е постепенен, като нивата на тестостерон достигат пик в края на юношеството до началото на 20-те години, остават относително стабилни през 30-те години и започват да намаляват с около 1% годишно след 40-годишна възраст. Повечето мъже започват да забелязват симптоми като изброените по-горе между 40 и 60 години, въпреки че начинът на живот, хроничните заболявания и генетиката могат да ускорят или забавят началото им.

Най-честите симптоми са:

Промени в настроението, включително раздразнителност, по-ниска мотивация и чувство на депресия

Когнитивни промени, като затруднена концентрация или пропуски в паметта

Липса на енергия и умора, които не се обясняват само с лош сън

Намалено либидо и по-малко спонтанни ерекции

Загуба на мускулна маса и сила въпреки редовните упражнения

Увеличени телесни мазнини, особено около средната част на тялото

Нарушения на съня, включително безсъние или лошо качество на почивка

Какво предизвиква синдрома на мъжката раздразнителност?

Андропаузата е най-пряко причинена от намаляване на тестостерона. Тестостеронът е естествено срещащ се хормон, който е ключов за мъжкото репродуктивно развитие.

Той е фактор и за други мъжки характеристики, като мускулна маса и окосмяване по тялото. Нивата на тестостерон са склонни да намаляват постепенно при мъжете, започвайки след 30-годишна възраст. Тестостеронът е свързан с увереност, физическа форма, енергия и сексуално желание.

Как да се справите със синдрома на мъжката раздразнителност

Има няколко начина, чрез които да опитате да се справите със синдрома на мъжката раздразнителност. Сред тях са:

Здравословно хранене – Диетата играе ключова роля в баланса на хормоните. Храните, богати на цинк, магнезий, витамин D и здравословни мазнини (авокадо, риба, зехтин), могат да подпомогнат производството на тестостерон.

Тестостеронова заместителна терапия – Важно е да се преценят рисковете и ползите, тъй като тя не е подходяща за всички мъже. Тя може да повиши риска от сърдечно-съдови заболявания и да доведе до прекомерно производство на червени кръвни клетки, което увеличава риска от тромбози.

Физическа активност – Редовните тренировки особено силовите упражнения доказано увеличават нивата на тестостерон. Дори умерената физическа активност като ходене, йога или плуване може да помогне за справяне със стреса и умората. Освен това упражненията подобряват инсулиновата чувствителност, което е от съществено значение за поддържането на здравословно тегло.

Контрол на стреса – Медитацията, дихателните упражнения и времето, прекарано в природата, могат да намалят нивата на кортизол и да подпомогнат хормоналния баланс. Освен това социалната подкрепа и разговорите с близки също играят важна роля за емоционалното здраве.

Подобряване на съня – Достатъчното количество качествен сън е от решаващо значение за регулирането на тестостерона. Избягването на синя светлина преди лягане, намаляването на кофеина и редовният режим на сън могат да бъдат от голяма полза. Препоръчва се поне 7-8 часа сън на нощ за оптимално хормонално здраве.

Снимка: iStock

Ако мъжът забележи някои от симптомите, посочени по-горе, е важно да потърси лекарска помощ. Ендокринолозите и уролозите могат да направят изследвания, за да определят нивата на тестостерон и други хормони в организма.

---------------------------------------------------

Често задавани въпроси

Какво се случва при синдрома на мъжката раздразнителност? Синдромът е поведенческо състояние на нервност, раздразнителност, летаргия и депресия, което се появява при възрастни мъже след намаляване на тестостерона. На каква възраст започва синдромът на мъжката раздразнителност?

Някои мъже развиват депресия, загуба на сексуално желание, еректилна дисфункция и други физически и емоционални симптоми, когато достигнат края на 40-те до началото на 50-те си години. Какво предизвиква синдрома на мъжката раздразнителност ?

Синдромът може да бъде предизвикан от стрес, стареене, хормонален дисбаланс или фактори, свързани с начина на живот. Мъжете, страдащи от синдрома на мъжката раздразнителност, могат също да се сблъскат с трудности с концентрацията, нарушения на съня и намалено либидо.