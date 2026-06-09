Мъжете умират по-млади от жените почти навсякъде по света, а този факт остава непроменен повече от 70 години.
Нов анализ, публикуван от експерти към Световната здравна организация (СЗО), показва, че мъжете живеят средно с около 5 години по-малко от жените, докато смъртността при тях остава значително по-висока.
Какви са причините за тази устойчива тенденция, защо мъжете умират по-рано и какво показват последните научни изследвания? Ето какво разкриват данните.
Данните са тревожни: Мъжете живеят средно с 5 години по-малко
Според статия, публикувана в бюлетина на Световната здравна организация през 2023 г. средната продължителност на живота при мъжете е била 71 години, докато при жените достига 76 години.
Още по-показателна е статистиката за смъртността:
- 176 смъртни случая на 1000 мъже
- 113 смъртни случая на 1000 жени
Експертите подчертават, че разликата е още по-голяма при социално уязвими групи, включително хора, засегнати от бедност, дискриминация или ограничен достъп до здравеопазване.
Според д-р Морна Корнел от Центъра за интегрирани данни и епидемиологични изследвания към Университета на Кейптаун, мъжкото здраве е било системно пренебрегвано десетилетия наред, въпреки ясните доказателства за по-високата смъртност при мъжете.
Защо мъжете умират по-млади?
Експертите посочват, че причините са комплексни и включват както биологични, така и социални фактори.
По-рисково поведение
Според анализ на експерти от Harvard Health, мъжете са по-склонни към:
- рисково шофиране;
- злоупотреба с алкохол;
- тютюнопушене;
- опасни спортове и дейности;
- участие във физически конфликти.
Изследователите смятат, че по-бавното развитие на мозъчните структури, свързани с преценката на риска в млада възраст, може частично да обясни тази тенденция.
По-опасни професии
Мъжете доминират в някои от най-рисковите професии:
- Строителство
- Минна индустрия
- Пожарна безопасност
- Военна служба
- Тежка индустрия
Това увеличава вероятността от трудови инциденти и преждевременна смърт.
По-висок риск от сърдечни заболявания
Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смърт при мъже.
Според медицинските данни мъжете са приблизително 50% по-застрашени от фатални сърдечни заболявания в сравнение с жените, особено в по-млада и средна възраст.
По-рядко посещават лекар
Изследванията показват, че много мъже:
- пропускат профилактични прегледи;
- отлагат търсенето на медицинска помощ;
- по-рядко обсъждат психичното си здраве;
- по-късно диагностицират хронични заболявания.
Това често води до откриване на заболявания в по-напреднал стадий.
Ново изследване открива еволюционна причина
Интересна гледна точка предлага проучване, публикувано през 2025 г. в научното списание Science Advances.
Учени анализират над:
- 528 вида бозайници
- 648 вида птици
Резултатите показват, че при 72% от бозайниците мъжките индивиди живеят по-кратко от женските.
Най-силна връзка е открита при видове, при които:
- мъжките се конкурират агресивно за партньори;
- съществуват големи размерни различия между половете;
- се наблюдава по-висока склонност към рисково поведение.
Според авторите това предполага, че част от причините, поради които мъжете умират по-рано, може да са свързани с дълбоко заложени еволюционни механизми.
Насилието остава сериозна заплаха за здравето на мъжете
Един от най-тревожните фактори е насилието. В някои държави младите мъже между 15 и 44 години представляват огромната част от жертвите на убийства и тежки инциденти.
Според анализа на СЗО:
- алкохолът участва в голяма част от случаите;
- огнестрелните оръжия са сред водещите фактори;
- социалната изолация и безработицата увеличават риска.
Експертите подчертават, че намаляването на тези рискове изисква координирани политики в областта на здравеопазването, образованието и социалната подкрепа.
Има ли положителни тенденции?
Въпреки тревожните данни се наблюдават и обнадеждаващи промени.
Сред тях са:
- ваксинация срещу HPV както при момчета, така и при момичета в над 40 държави;
- специални програми за превенция на самоубийствата при мъжете;
- разширяване на скрининга за рак на простатата;
- национални политики за мъжко здраве в държави като Австралия, Ирландия, Бразилия и Южна Африка.
Според експертите тези инициативи показват, че целенасочените програми могат реално да намалят неравенствата в здравето между половете.
Смъртността при мъжете: Комбинация от биологични и социални фактори
Натрупаните научни доказателства показват, че мъжете умират по-млади не поради една конкретна причина, а вследствие на комбинация от биологични особености, социални фактори, рисково поведение и по-ниска ангажираност със собственото здраве.
Данните на Световната здравна организация и последните международни проучвания сочат, че разликата в продължителността на живота между мъжете и жените остава стабилна от десетилетия.
Експертите предупреждават, че ако обществата искат да намалят преждевременната смърт при мъже, мъжкото здраве трябва да се превърне в по-видим приоритет в глобалните здравни политики.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
1. Университет на Кейптаун (2025). Мъжете умират по-млади по света: време е глобалното здравеопазване да предприеме действия
2. Harvard Health Publishing: Защо мъжете често умират по-рано от жените?
3. Psychology Today: Защо мъжете умират толкова по-млади от жените? Нови научни прозрения