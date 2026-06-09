Мъжете умират по-млади от жените почти навсякъде по света, а този факт остава непроменен повече от 70 години.

Нов анализ, публикуван от експерти към Световната здравна организация (СЗО), показва, че мъжете живеят средно с около 5 години по-малко от жените, докато смъртността при тях остава значително по-висока.

Какви са причините за тази устойчива тенденция, защо мъжете умират по-рано и какво показват последните научни изследвания? Ето какво разкриват данните.

Данните са тревожни: Мъжете живеят средно с 5 години по-малко

Според статия, публикувана в бюлетина на Световната здравна организация през 2023 г. средната продължителност на живота при мъжете е била 71 години, докато при жените достига 76 години.

Снимка: Google Imagen

Още по-показателна е статистиката за смъртността:

176 смъртни случая на 1000 мъже

113 смъртни случая на 1000 жени

Експертите подчертават, че разликата е още по-голяма при социално уязвими групи, включително хора, засегнати от бедност, дискриминация или ограничен достъп до здравеопазване.

Според д-р Морна Корнел от Центъра за интегрирани данни и епидемиологични изследвания към Университета на Кейптаун, мъжкото здраве е било системно пренебрегвано десетилетия наред, въпреки ясните доказателства за по-високата смъртност при мъжете.

Защо мъжете умират по-млади?

Експертите посочват, че причините са комплексни и включват както биологични, така и социални фактори.

По-рисково поведение

Според анализ на експерти от Harvard Health, мъжете са по-склонни към:

рисково шофиране;

злоупотреба с алкохол;

тютюнопушене;

опасни спортове и дейности;

участие във физически конфликти.

Изследователите смятат, че по-бавното развитие на мозъчните структури, свързани с преценката на риска в млада възраст, може частично да обясни тази тенденция.

Снимка: Canva

По-опасни професии

Мъжете доминират в някои от най-рисковите професии:

Строителство

Минна индустрия

Пожарна безопасност

Военна служба

Тежка индустрия

Това увеличава вероятността от трудови инциденти и преждевременна смърт.

По-висок риск от сърдечни заболявания

Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смърт при мъже.

Според медицинските данни мъжете са приблизително 50% по-застрашени от фатални сърдечни заболявания в сравнение с жените, особено в по-млада и средна възраст.

По-рядко посещават лекар

Изследванията показват, че много мъже:

пропускат профилактични прегледи;

отлагат търсенето на медицинска помощ;

по-рядко обсъждат психичното си здраве;

по-късно диагностицират хронични заболявания.

Това често води до откриване на заболявания в по-напреднал стадий.

Ново изследване открива еволюционна причина

Интересна гледна точка предлага проучване, публикувано през 2025 г. в научното списание Science Advances.

Учени анализират над:

528 вида бозайници

648 вида птици

Резултатите показват, че при 72% от бозайниците мъжките индивиди живеят по-кратко от женските.

Снимка: iStock

Най-силна връзка е открита при видове, при които:

мъжките се конкурират агресивно за партньори;

съществуват големи размерни различия между половете;

се наблюдава по-висока склонност към рисково поведение.

Според авторите това предполага, че част от причините, поради които мъжете умират по-рано, може да са свързани с дълбоко заложени еволюционни механизми.

Насилието остава сериозна заплаха за здравето на мъжете

Един от най-тревожните фактори е насилието. В някои държави младите мъже между 15 и 44 години представляват огромната част от жертвите на убийства и тежки инциденти.

Според анализа на СЗО:

алкохолът участва в голяма част от случаите;

огнестрелните оръжия са сред водещите фактори;

социалната изолация и безработицата увеличават риска.

Експертите подчертават, че намаляването на тези рискове изисква координирани политики в областта на здравеопазването, образованието и социалната подкрепа.

Има ли положителни тенденции?

Въпреки тревожните данни се наблюдават и обнадеждаващи промени.

Сред тях са:

ваксинация срещу HPV както при момчета, така и при момичета в над 40 държави;

специални програми за превенция на самоубийствата при мъжете;

разширяване на скрининга за рак на простатата;

национални политики за мъжко здраве в държави като Австралия, Ирландия, Бразилия и Южна Африка.

Според експертите тези инициативи показват, че целенасочените програми могат реално да намалят неравенствата в здравето между половете.

Смъртността при мъжете: Комбинация от биологични и социални фактори

Натрупаните научни доказателства показват, че мъжете умират по-млади не поради една конкретна причина, а вследствие на комбинация от биологични особености, социални фактори, рисково поведение и по-ниска ангажираност със собственото здраве.

Данните на Световната здравна организация и последните международни проучвания сочат, че разликата в продължителността на живота между мъжете и жените остава стабилна от десетилетия.

Експертите предупреждават, че ако обществата искат да намалят преждевременната смърт при мъже, мъжкото здраве трябва да се превърне в по-видим приоритет в глобалните здравни политики.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници

1. Университет на Кейптаун (2025). Мъжете умират по-млади по света: време е глобалното здравеопазване да предприеме действия

2. Harvard Health Publishing: Защо мъжете често умират по-рано от жените?

3. Psychology Today: Защо мъжете умират толкова по-млади от жените? Нови научни прозрения