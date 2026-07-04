Случаите на образуване на камъни в бъбреците бележат сериозен пик през лятото, като рискът е особено висок в региони с горещ и влажен климат. Според експертни публикации в здравното издание Verywell Health, комбинацията от високи температури, промени в хранителния режим и зачестилата дехидратация превръщат лятото в критичен сезон за отделителната система.

Разбирането на механизмите зад този сезонен феномен е първата и най-важна стъпка към ефективната превенция на камъни в бъбреците, която може да ни спести спешни посещения при уролог и тежки физически неразположения.

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Горещото лятно време и връзката му с бъбречните проблеми

Основният виновник за увеличаването на случаите на уролитиаза (бъбречно-каменна болест) през топлите месеци е засиленото потене, което води до бърза загуба на течности. Когато температурите навън се повишат, тялото ни се опитва да се охлади чрез изпотяване. Ако загубените течности не бъдат своевременно възстановени чрез прием на вода, настъпва състояние на дехидратация.

Според проучване, цитирано от Missouri University Health Care, когато организмът е дехидратиран, урината става изключително концентрирана. Това означава, че в нея се натрупват много по-високи нива на определени минерали и соли, като:

Калций;

Пикочна киселина;

Оксалат;

Фосфат;

Цистин.

При липса на достатъчно количество вода, която да разреди тези съединения, те започват да кристализират, свързват се помежду си и постепенно формират твърди отлагания – познатите камъни в бъбреците. Когато тези конкременти нараснат, те могат да заседнат в уринарния тракт и да блокират потока на урината. Това предизвиква остра бъбречна криза, характеризираща се със силна, режеща болка в областта на кръста и слабините, придружена понякога от гадене и кръв в урината. Подобни състояния изискват незабавна медицинска помощ от специалист-уролог, за да се избегнат усложнения като инфекции на пикочните пътища (ИПП).

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Неподозираните летни фактори: Диета и слънчева светлина

Жегата и дехидратацията не са единствените фактори, които активират образуването на бъбречни конкременти през лятото. Хранителните навици на хората се променят значително в зависимост от сезона, а някои популярни летни изкушения могат сериозно да навредят на бъбреците.

Проучванията показват, че консумацията на големи количества червено месо по време на летните барбекюта, пиенето на газирани напитки със захар и хапването на тестени изделия, богати на царевичен сироп с високо съдържание на фруктоза, стимулират разграждането на пикочната киселина в организма. Камъните от пикочна киселина са изключително разпространени и засягат с по-голяма честота хората, страдащи от затлъстяване или диабет.

Съществуват и научни хипотези, че по-високите нива на витамин D през лятото (в резултат на по-продължителното излагане на директна слънчева светлина) също могат да стимулират този процес. Витамин D засилва абсорбцията на калций в организма, което теоретично може да допринесе за образуването на калциеви камъни. Въпреки това, изследователите посочват, че научните доказателства по тази тема все още не са напълно категорични.

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Практически съвети за превенция на камъни в бъбреците

Добрата новина е, че рискът от развитие на това състояние през лятото може да бъде сведен до минимум с няколко лесни и достъпни промени в ежедневието ни. Експертите препоръчват следните стратегии:

Критично значение на хидратацията: Пиенето на обилно количество чиста вода е най-ефективното средство за защита. Ако не обичате чиста вода, можете да добавите към нея резени пресни цитрусови плодове (лимон, лайм), тъй като цитратите в тях допълнително предотвратяват слепването на кристалите. Консумацията на хидратиращи храни, като диня и краставици, също помага. Следете цвета на урината си: Това е най-лесният ориентир за нивото на хидратация. Ако урината ви е тъмножълта или оранжева, вие сте дехидратирани и трябва незабавно да увеличите приема на вода. Целта е урината да бъде максимално светла до прозрачна. Ограничете престоя на директно слънце: Избягвайте тежка физическа работа или спорт на открито в най-горещите часове на деня. Правете редовни почивки на сянка или в климатизирани помещения, за да намалите изпотяването. Коригирайте лятното си меню: Намалете приема на червено месо, субпродукти и морски дарове, за да ограничите риска от камъни от пикочна киселина. Заменете ги с крехко птиче месо, свежи летни салати и растителни алтернативи. Ако сте предразположени към калциеви камъни, намалете приема на натрий (сол), който често е скрит в преработените храни. Важно е обаче да НЕ ограничавате приема на калций чрез храната, тъй като това противодействащо може да влоши проблема.

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Кои групи хора са изложени на най-висок риск?

Статистическите данни сочат, че около 11% от мъжете и 6% от жените в световен мащаб се сблъскват с този проблем в даден етап от живота си. Мъжете са по-уязвими към формиране на конкременти при излагане на високи температури – феномен, който учените все още изследват дали се дължи на биологични различия, или на поведенчески фактори (като по-ниска склонност на мъжете да пият вода по време на работа).

Допълнителни рискови фактори включват:

Фамилна анамнеза (история на заболяването в семейството);

Предишни епизоди на бъбречни кризи;

Хронични заболявания като подагра, захарен диабет и затлъстяване;

Храносмилателни разстройства, възпалителни заболявания на червата или минали стомашно-чревни операции;

Чести и рецидивиращи инфекции на пикочните пътища;

Професии, свързани с тежък физически труд на открито в жегите.

Лятото трябва да бъде време за радост и релаксация, а не за болезнени усложнения. Като обръщате внимание на сигналите на тялото си, поддържате отлична хидратация и контролирате диетата си по време на горещите месеци, можете успешно да предпазите отделителната си система. Ако забележите първите симптоми на камъни в бъбреците, не отлагайте прегледа и своевременно се консултирайте с Вашия лекар или специалист-уролог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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