Заразен ли е херпес симплекс: Какви начини за лечение има

Вирусът на херпес симплекс засяга милиони хора по света и е една от най-разпространените вирусни инфекции.

Според Световната здравна организация около 3,8 милиарда души под 50-годишна възраст са заразени с херпес симплекс тип 1 (HSV-1), докато приблизително 520 милиона души на възраст 15-49 години носят херпес симплекс тип 2 (HSV-2).

Въпреки че няма окончателно лечение, съвременните антивирусни лекарства и превантивни мерки могат значително да подобрят качеството на живот на засегнатите.

Какво е херпес симплекс?

Херпес симплекс е вирусна инфекция, причинена от два типа вируси – HSV-1 и HSV-2. И двата типа могат да заразят различни части на тялото, но най-често засягат устната област (лабиален херпес или устенхерпес) и гениталиите (генитален херпес).

HSV-1 и HSV-2: Каква е разликата?

HSV-1 се предава главно чрез орален контакт и обикновено причинява инфекции в или около устата, известни като студени рани или лабиален херпес. Въпреки това HSV-1 може да причини и генитален херпес чрез орално-генитален контакт.

HSV-2 се разпространява предимно чрез сексуален контакт и е основната причина за генитален херпес. HSV-2 може да се предаде и към устната област, макар и по-рядко.

И двата типа вирус могат да заразят както устната, така и гениталната област. След първоначалната инфекция вирусът остава в нервните клетки на тялото за цял живот и може периодично да се реактивира, причинявайки повтарящи се пристъпи.

Симптоми на херпес симплекс

Много хора, заразени с херпес симплекс, нямат симптоми или развиват само леки прояви, поради което често не подозират, че са заразени.

Снимка: Canva

Основни симптоми при лабиален херпес (HSV-1):

Болезнени мехури или рани по устните и около устата (студени рани)

Изтръпване, сърбеж или парене на кожата до 48 часа преди появата на мехурите

Подути лимфни възли под челюстта

Основни симптоми при генитален херпес (HSV-2 или HSV-1):

Мехури и рани по гениталиите, ануса или прилежащите области

Треска, главоболие и подути лимфни възли

Сърбеж или изтръпване в гениталната област преди появата на мехурите

Болка при уриниране (при някои случаи)

Фази на инфекцията

Според експертите от Cleveland Clinic инфекцията с херпес симплекс преминава през три основни стадия:

Първична инфекция – Вирусът навлиза в тялото и започва да се размножава в нервните клетки. При някои хора това причинява видими симптоми, докато други остават безсимптомни. Латентна фаза – Вирусът остава в нервните клетки в "спящо" състояние. Имунната система контролира инфекцията, но вирусът не е унищожен. Реактивация – Вирусът се "събужда" и причинява нов пристъп. Това може да се случи при стрес, болест, хормонални промени, излагане на слънце или други спускащи фактори.

Как се предава херпес симплекс?

Вирусът на херпес симплекс се разпространява чрез директен контакт кожа с кожа с инфектирана област. Не е необходимо да има видими рани, за да се предаде вирусът.

Основни начини на предаване

Генитален контакт – HSV се предава от гениталиите на един човек към гениталиите на друг

Орален контакт – HSV се предава чрез целувка или орален секс

Орално-генитален контакт – HSV-1 от устата може да зарази гениталната област и обратно

Инкубационният период на херпес симплекс варира от 1 до 26 дни, но типично е около 6-8 дни след заразяването.

Лечение на херпес симплекс

Въпреки че няма лечение, което да унищожи напълно вируса, съвременните антивирусни лекарства могат ефективно да управляват симптомите и да намалят честотата на пристъпите.

Епизодична терапия

Този подход се използва за краткосрочно лечение на отделен пристъп. Антивирусните медикаменти се приемат при първите признаци на пристъп (изтръпване, сърбеж). Колкото по-рано започне лечението, толкова по-ефективно е то.

Снимка: Canva

Ползи от епизодичната терапия

Намалява тежестта на симптомите

Ускорява зарастването на раните

Намалява болката

Ограничава вирусното отделяне

Хронична супресивна терапия

При чести или тежки пристъпи лекарите препоръчват дългосрочен прием на антивирусни лекарства. Този подход е особено подходящ за хора с генитален херпес, които имат:

Чести или болезнени пристъпи

Отслабена имунна система

Множество сексуални партньори или партньор без херпес

Ползи от хроничната терапия:

Намалява броя на пристъпите със 70-80%

Облекчава симптомите

Намалява риска от предаване на партньора

Антивирусни лекарства за херпес

Антивирусните лекарства се предлагат под формата на таблетки, кремове, мехлеми или интравенозни инфузии в зависимост от тежестта и локализацията на инфекцията.

Домашно лечение и облекчаване на симптомите

Освен антивирусните лекарства, има няколко домашни мерки, които могат да облекчат дискомфорта по време на пристъп:

При устен херпес

Пийте студени напитки или яжте сладолед

Използвайте безрецептурни обезболяващи (парацетамол, ибупрофен)

Избягвайте кисели и солени храни

При генитален херпес

Седнете в топла вана за 20 минути (без сапун)

Носете широки дрехи

Използвайте безрецептурни обезболяващи

Прилагайте студени компреси за облекчаване на болката

Лекарствата като анестезин и лидокаин могат да помогнат за локално обезболяване на засегнатата област.

Превенция на херпес симплекс

Херпес симплекс е силно заразен, но има начини да намалите риска от предаване:

Основни превантивни мерки:

Избягвайте близък контакт с хора, имащи видими симптоми (студени рани или генитални мехури)

Използвайте презервативи при всяка сексуална активност (макар да не осигуряват 100% защита)

Не споделяйте предмети , които са били в контакт със слюнка (чаши, прибори, четки за зъби)

Попитайте партньорите си дали са тествани за полово предавани инфекции, включително херпес

Бъдете честни с партньорите си относно вашия статус, ако сте заразени

За бременни жени: Ако имате симптоми на генитален херпес, е важно да информирате вашия лекар, тъй като съществува риск от предаване на вируса на бебето по време на раждане.

Честота на пристъпите и прогноза

Повечето хора с устен херпес констатират, че пристъпите стават по-редки с възрастта, особено след 35-годишна възраст. По подобен начин честотата на поява на генитален херпес също намалява с времето. Гениталният HSV-1 причинява по-малко пристъпи в сравнение с генитален HSV-2.

Снимка: iStock

Въпреки че херпес симплекс е хронична инфекция, с подходящо лечение и грижи повечето хора водят нормален живот без значителни усложнения.

Кога да потърсите медицинска помощ?

Свържете се с лекар, ако:

Имате симптоми на херпес симплекс за първи път

Пристъпите стават чести или много болезнени

Имате отслабена имунна система

Сте бременна и имате симптоми на генитален херпес

Развиете симптоми на инфекция в очите (болка, зачервяване)

Съвременните антивирусни лекарства и превантивни мерки могат ефективно да управляват симптомите и да намалят честотата на пристъпите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—--------------------------------------------------

Източници