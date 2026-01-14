Начало / Новини

Заразен ли е херпес симплекс: Какви начини за лечение има

Херпес симплекс е хронична вирусна инфекция. Разберете кои са първите симптоми, какви видове терапия съществуват и как може да намалите риска от предаване
Стефан Ралчев
Стефан Ралчев
Заразен ли е херпес симплекс: Какви начини за лечение има

Вирусът на херпес симплекс засяга милиони хора по света и е една от най-разпространените вирусни инфекции.

Според Световната здравна организация около 3,8 милиарда души под 50-годишна възраст са заразени с херпес симплекс тип 1 (HSV-1), докато приблизително 520 милиона души на възраст 15-49 години носят херпес симплекс тип 2 (HSV-2). 

Въпреки че няма окончателно лечение, съвременните антивирусни лекарства и превантивни мерки могат значително да подобрят качеството на живот на засегнатите.

Какво е херпес симплекс?

Херпес симплекс е вирусна инфекция, причинена от два типа вируси – HSV-1 и HSV-2. И двата типа могат да заразят различни части на тялото, но най-често засягат устната област (лабиален херпес или устенхерпес) и гениталиите (генитален херпес).

HSV-1 и HSV-2: Каква е разликата?

  • HSV-1 се предава главно чрез орален контакт и обикновено причинява инфекции в или около устата, известни като студени рани или лабиален херпес. Въпреки това HSV-1 може да причини и генитален херпес чрез орално-генитален контакт.
  • HSV-2 се разпространява предимно чрез сексуален контакт и е основната причина за генитален херпес. HSV-2 може да се предаде и към устната област, макар и по-рядко.
Херпесът: Как да се справим с досадната стресница?

И двата типа вирус могат да заразят както устната, така и гениталната област. След първоначалната инфекция вирусът остава в нервните клетки на тялото за цял живот и може периодично да се реактивира, причинявайки повтарящи се пристъпи.

Симптоми на херпес симплекс

Много хора, заразени с херпес симплекс, нямат симптоми или развиват само леки прояви, поради което често не подозират, че са заразени.

Снимка: Canva

Основни симптоми при лабиален херпес (HSV-1):

  • Болезнени мехури или рани по устните и около устата (студени рани)
  • Изтръпване, сърбеж или парене на кожата до 48 часа преди появата на мехурите
  • Подути лимфни възли под челюстта

Основни симптоми при генитален херпес (HSV-2 или HSV-1):

  • Мехури и рани по гениталиите, ануса или прилежащите области
  • Треска, главоболие и подути лимфни възли
  • Сърбеж или изтръпване в гениталната област преди появата на мехурите
  • Болка при уриниране (при някои случаи)

Фази на инфекцията

Според експертите от Cleveland Clinic инфекцията с херпес симплекс преминава през три основни стадия:

  1. Първична инфекция – Вирусът навлиза в тялото и започва да се размножава в нервните клетки. При някои хора това причинява видими симптоми, докато други остават безсимптомни.
  2. Латентна фаза – Вирусът остава в нервните клетки в "спящо" състояние. Имунната система контролира инфекцията, но вирусът не е унищожен.
  3. Реактивация – Вирусът се "събужда" и причинява нов пристъп. Това може да се случи при стрес, болест, хормонални промени, излагане на слънце или други спускащи фактори.
Седем причини за язви по пениса: Симптоми, за които трябва да внимавате

Как се предава херпес симплекс?

Вирусът на херпес симплекс се разпространява чрез директен контакт кожа с кожа с инфектирана област. Не е необходимо да има видими рани, за да се предаде вирусът.

Основни начини на предаване

  • Генитален контакт – HSV се предава от гениталиите на един човек към гениталиите на друг
  • Орален контакт – HSV се предава чрез целувка или орален секс
  • Орално-генитален контакт – HSV-1 от устата може да зарази гениталната област и обратно

Инкубационният период на херпес симплекс варира от 1 до 26 дни, но типично е около 6-8 дни след заразяването.

Лечение на херпес симплекс

Въпреки че няма лечение, което да унищожи напълно вируса, съвременните антивирусни лекарства могат ефективно да управляват симптомите и да намалят честотата на пристъпите.

Епизодична терапия

Този подход се използва за краткосрочно лечение на отделен пристъп. Антивирусните медикаменти се приемат при първите признаци на пристъп (изтръпване, сърбеж). Колкото по-рано започне лечението, толкова по-ефективно е то.

Снимка: Canva

Ползи от епизодичната терапия

  • Намалява тежестта на симптомите
  • Ускорява зарастването на раните
  • Намалява болката
  • Ограничава вирусното отделяне

Хронична супресивна терапия

При чести или тежки пристъпи лекарите препоръчват дългосрочен прием на антивирусни лекарства. Този подход е особено подходящ за хора с генитален херпес, които имат:

  • Чести или болезнени пристъпи
  • Отслабена имунна система
  • Множество сексуални партньори или партньор без херпес

Ползи от хроничната терапия:

  • Намалява броя на пристъпите със 70-80%
  • Облекчава симптомите
  • Намалява риска от предаване на партньора

Антивирусни лекарства за херпес

Антивирусните лекарства се предлагат под формата на таблетки, кремове, мехлеми или интравенозни инфузии в зависимост от тежестта и локализацията на инфекцията.

Ново лечение на меланом в късен стадий използва модифициран вирус на херпес

Домашно лечение и облекчаване на симптомите

Освен антивирусните лекарства, има няколко домашни мерки, които могат да облекчат дискомфорта по време на пристъп:

При устен херпес

  • Пийте студени напитки или яжте сладолед
  • Използвайте безрецептурни обезболяващи (парацетамол, ибупрофен)
  • Избягвайте кисели и солени храни

При генитален херпес

  • Седнете в топла вана за 20 минути (без сапун)
  • Носете широки дрехи
  • Използвайте безрецептурни обезболяващи
  • Прилагайте студени компреси за облекчаване на болката

Лекарствата като анестезин и лидокаин могат да помогнат за локално обезболяване на засегнатата област.

Превенция на херпес симплекс

Херпес симплекс е силно заразен, но има начини да намалите риска от предаване:

Основни превантивни мерки:

  • Избягвайте близък контакт с хора, имащи видими симптоми (студени рани или генитални мехури)
  • Използвайте презервативи при всяка сексуална активност (макар да не осигуряват 100% защита)
  • Не споделяйте предмети, които са били в контакт със слюнка (чаши, прибори, четки за зъби)
  • Попитайте партньорите си дали са тествани за полово предавани инфекции, включително херпес
  • Бъдете честни с партньорите си относно вашия статус, ако сте заразени

За бременни жени: Ако имате симптоми на генитален херпес, е важно да информирате вашия лекар, тъй като съществува риск от предаване на вируса на бебето по време на раждане.

Честота на пристъпите и прогноза

Повечето хора с устен херпес констатират, че пристъпите стават по-редки с възрастта, особено след 35-годишна възраст. По подобен начин честотата на поява на генитален херпес също намалява с времето. Гениталният HSV-1 причинява по-малко пристъпи в сравнение с генитален HSV-2.

Снимка: iStock

Въпреки че херпес симплекс е хронична инфекция, с подходящо лечение и грижи повечето хора водят нормален живот без значителни усложнения.

Кога да потърсите медицинска помощ?

Свържете се с лекар, ако:

  • Имате симптоми на херпес симплекс за първи път
  • Пристъпите стават чести или много болезнени
  • Имате отслабена имунна система
  • Сте бременна и имате симптоми на генитален херпес
  • Развиете симптоми на инфекция в очите (болка, зачервяване)

Съвременните антивирусни лекарства и превантивни мерки могат ефективно да управляват симптомите и да намалят честотата на пристъпите. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист. 

—--------------------------------------------------

Източници

  1. Cleveland Clinic: Вирус на херпес симплекс (HSV)
  2. World Health Organization (WHO, 2025): Вирус на херпес симплекс 
  3. WebMD (2025): Какво представлява вирусът на херпес симплекс?
  4. Healthline (2025): Всичко, което трябва да знаете за лабиалния и гениталния херпес
Ключови думи: