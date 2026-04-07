Периферното зрение разширява зрителното ви поле отвъд пряката линия на видимост, което е от решаващо значение за откриване на движение и подобряване на ежедневните дейности.

Разбирането на това как работи може да помогне за ефективно предотвратяване или управление на загубата на зрение.

Как работи периферното зрение?

В окото има два вида фоторецепторни клетки, наречени пръчици и колбички. Тези клетки откриват светлина и я преобразуват в електрически сигнали за мозъка.

Конусите са разположени главно в макулата, централната част на ретината, и са отговорни за цветното зрение. Останалата част от ретината съдържа предимно пръчици, които осигуряват периферно и нощно зрение.

Централно срещу периферно зрение

Периферното зрение обхваща всичко, което можете да видите в краищата на зрителното си поле, без да движите главата си.

Качеството на зрението намалява, когато погледнете към периферията. Типичното човешко око има зрително поле от 170 градуса: 70 градуса централно зрение и 100 градуса периферно зрение.

Централното зрение е това, което използвате, за да виждате директно пред себе си. То е от съществено значение за дейности като четене, шофиране и разпознаване на лица. Централното зрение е по-ясно и по-остро от периферното зрение.

Защо периферното зрение е важно за ежедневието ви

Периферното зрение помага на хората да виждат какво има отстрани или в ъглите на очите им. Това е полезно при множество ежедневни дейности и задачи.

Периферното зрение помага:

Предпазва от спъване при ходене или бягане

Избягвайте физически препятствия

Помага при многозадачност

Прави шофирането по-безопасно

Какво причинява загуба на периферно зрение (тунелно зрение)

Загубата на периферно зрение, известна още като тунелно зрение, обикновено е симптом на здравословно състояние. Многобройни състояния могат да причинят промени в зрението. Някои от по-честите причини са:

Глаукома: Високото вътреочно налягане уврежда зрителния нерв

Оптичен неврит: Възпаление на зрителния нерв

Пигментен ретинит: Генетично очно заболяване, което причинява разрушаване на светлочувствителната ретина.

Отлепване на ретината: Ретината се отделя от задната част на окото

Допълнителни причини за загуба на периферно зрение включват:

Каротидна артериална болест: Запушване на артериите, пренасящи кръв към мозъка ви

ХИВ/СПИН: Вирусно заболяване, което атакува имунната система

Диабетна ретинопатия: Високата кръвна захар уврежда ретината

Вътречерепна хипертония: Повишено налягане вътре в черепа

Цитомегаловирусен ретинит: Вирусна инфекция на ретината

Исхемична оптична невропатия: Загуба на кръвен поток към зрителния нерв

Какви са симптомите на проблеми с периферното зрение?

Загубата на периферно зрение може да се случи постепенно или внезапно. Когато се случва постепенно, човек може да не забележи, че се е случило.

Човек със загуба на периферно зрение може да установи, че се спъва в предмети или има проблеми с шофирането. Проучване от 2021 г. установява, че участниците са имат затруднения с:

Шофиране

Удряне/блъскане в неща

Четене„

Придвижване през тълпи

Проучването установява също, че ограниченията на зрението силно влияят на емоционалното и социалното благополучие на човек. Участниците съобщават за фрустрация, гняв, стрес и депресия поради ограниченото си зрение.

Как се тества периферното зрение?

Изследване на периферното зрение може да се извърши в кабинета на очен лекар. Лекарят ще използва различни методи за оценка на периферното зрение и ще определи дали има загуба на зрение. По-долу са изброени различните методи за тестване на периферното зрение.

Направи си сам тестване

Тестването на периферното зрение „направи си сам“ или у дома е по-малко надеждно от тестването в кабинет на очен лекар.

Домашното тестване с решетка на Амслер за загуба на зрение, свързана с възрастово-обусловена макулна дегенерация, може да помогне. Този вид тестване обикновено е за централно зрение, но може да открие и някои периферни промени.

Самата диаграма на Амслер се състои от бял фон с черни линии, които образуват квадратна мрежа. В центъра на решетката има точка, която действа като фокусна точка.

Самотестването с решетка на Амслер е важно за вашето зрително здраве. Имайте предвид обаче, че обучен очен специалист може по-точно да интерпретира вашите резултати и да осигури подходящи последващи грижи.

Поставете решетката на нивото на очите на добре осветено място. Носете очила за четене, ако е необходимо, и дръжте мрежата грубо 30-38 см. пред очите си. Покрийте едното око и фокусирайте погледа си върху централната черна точка с отворено око за около 10 секунди. Наблюдавайте дали някои линии изглеждат вълнообразни, размазани, прекъснати или липсващи, или дали има тъмни/празни петна. Повторете с другото око.

Ако забележите области от мрежата, които изглеждат по-тъмни, вълнообразни, празни или размазани, незабавно се свържете с вашия офталмолог.

Медицински тестове

Очен лекар може да извърши различни тестове, включително:

Конфронтационен визуален преглед: Медицински специалист ще ви накара да покриете едното око и да гледате право напред с непокритото око. Медицинският специалист ще премести ръката си отстрани в периферното ви зрение и ще ви попита кога ще може да видите ръката му.

Тангентен екран или Голдманов полеви тест: Сядате на 90 см от черен екран с мишена в центъра. Уведомявате лекаря, когато видите обект, който се движи в зрителното поле на екрана.

Периметрия на Голдман и автоматизирана периметрия: Тези тестове се използват за откриване на промени в зрителното поле. Лекарят ще ви накара да погледнете купол с мишена в средата. Ще трябва да натиснете бутон, когато видите светлинни проблясъци в периферното си зрение.

Как можете да подобрите периферното си зрение?

Подобряването на загубата на периферно зрение често започва с лечение на основната причина.

Други начини за подобряване на загубата на периферно зрение са чрез упражнения за очи, промени в начина на живот и медицински лечения. По-долу са описани различни техники и техният потенциал за подобряване на загубата на зрение.

Упражнения за очи и техники за трениране

Упражненията за очи могат да подобрят периферното зрение. Ето няколко, които можете да опитате у дома:

Периферно зрение: Докато се фокусирате върху един обект на стената, опитайте се да идентифицирате обекти в периферното си зрение.

Проследяване на обекти: Докато фокусирате върху обект на стената, следете обекти, които се движат в и извън периферното ви зрение.

Спорт: Играенето на спортове, особено спортове с топка като футбол, изисква да наблюдавате цяло игрище.

Всеки, който изпитва загуба на зрение, трябва да се обърне към медицински специалист за пълен преглед. Многобройни състояния могат да причинят загуба на зрение и е важно да се потърси лечение възможно най-рано.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

