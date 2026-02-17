Можете ли да „изключите“ ясното си зрение само с мисъл? Без да мигате, без да докосвате очите си, без никакъв стимул? Звучи като трик, но всъщност е документиран физиологичен феномен, наречен волево замъглено зрение (на английски: Intentional Blurred Vision, съкратено IBV).

Хиляди хора по света го практикуват, а изследователите в областта на офталмологията все още търсят пълното обяснение защо и как се случва. И защо при едни хора това е възможно, а при други не.

Какво представлява волевото замъглено зрение?

Волевото замъглено зрение е способността на определени хора съзнателно да променят фокуса на очите си, от ясно към замъглено изображение, без никакви физически пречки пред погледа. Не говорим за смъкване на клепачите наполовина или за кръстосване на очите. Говорим за истинска вътрешна промяна в зрителното възприятие, която се управлява изцяло от мозъка и очните мускули.

Снимка: OpenAI

Това не е просто любопитен трик. Феноменът поставя важни въпроси за връзката между нервната система, цилиарния мускул и процеса, известен като акомодация на окото, способността на лещата да се фокусира на различни разстояния.

Науката зад феномена: Ролята на цилиарния мускул

За да разберем как работи волевото замъглено зрение, трябва да разгледаме механизма на нормалното виждане. Когато гледаме обект в далечината, цилиарният мускул се отпуска, лещата на окото се изплоска и изображението пада точно върху ретината. Когато фокусът се измества към близък обект, мускулът се свива, лещата се изкривява и фокусът на лещата се настройва съответно.

При хората с IBV изглежда, че е налице изключително добър волеви контрол на цилиарния мускул. Те могат съзнателно да го отпуснат, без да насочват погледа към далечен обект и по този начин предизвикват размиване, имитиращо леко далекогледство. Точният неврологичен механизъм, чрез който мозъкът изпраща тази команда, все още е предмет на изследване, но специалистите смятат, че контролът на очните мускули при тези хора функционира по необичаен, но напълно безвреден начин.

Кой може да практикува волевото замъглено зрение?

Не всеки притежава тази способност по рождение, но изследванията показват, че тя може да се развие с практика. Хората, занимаващи се с медитация и техники за визуална концентрация, по-често съобщават за подобно преживяване. Логиката е следната: медитацията засилва осъзнатия контрол върху тялото, включително върху мускулните функции, които обикновено работят "на автопилот".

Снимка: iStock

Освен това, хора с добре тренирани упражнения за очите, например практикуващи йога за очите или определени спортисти, описват по-лесен достъп до това умение.

Как се постига волево замъглено зрение, стъпка по стъпка

Ако искате да изпробвате тази техника, специалистите по зрително здраве препоръчват следния подход:

Намерете спокойна среда Изберете тихо място без разсейващи фактори. Седнете или легнете удобно.

Отпуснете тялото чрез дишане Поемете няколко дълбоки вдишвания — вдишайте бавно през носа, издишайте през устата. Мускулната релаксация на очите се постига много по-лесно в отпуснато тяло.

Фиксирайте погледа върху детайлен обект Изберете нещо с много детайли на умерено разстояние, дърво, сграда, картина.

Съзнателно отпуснете очните мускули Без да мигате и без да преместваш погледа, опитайте се да "пуснете" напрежението в очите. Именно тук се случва разфокусирането на погледа. Представете си, че лещата "се разпуска" — като обектив на фотоапарат, от който е извадена батерията.

Наблюдавайте ефекта Обектът пред вас трябва да започне да губи яснота. Детайлите омекват, ръбовете се размиват, това е IBV в действие.

Върнете се към нормалното зрение Рефокусирайте погледа си върху същия обект. Отнема само момент, за да се върне ясният фокус на лещата .

Кога замъгляването на зрението е сигнал за проблем?

Това е ключовият въпрос, на който всеки читател трябва да обърне внимание. Съществува огромна разлика между съзнателно предизвиканото замъглено зрение и замъглено зрение, което се появява без ваша воля.

Снимка: Canva

Незабавно се консултирайте с офталмолог, ако забележите:

Внезапно замъгляване , което се появява без вашето усилие

Замъглено зрение, съпроводено с главоболие или болка в очите

Напрежение в очите след работа с екран, което не изчезва след почивка

Размито виждане само с едното око

Замъглено зрение след удар в главата

Тези симптоми могат да са свързани с рефракционни грешки (миопия, хиперметропия, астигматизъм), катаракта, диабетна ретинопатия или дори по-сериозни неврологични проблеми. Проблемите със зрението от този тип изискват задължителна диагностика, не самолечение.

Волевото замъглено зрение и здравето на очите, съществува ли полза?

Специалистите не разглеждат IBV като медицинска терапия, но признават потенциалните му странични ползи. Практикуването му изисква дълбока мускулна релаксация на очите, което само по себе си може да намали напрежението в очите при хора, прекарващи дълго пред екрани. Наред с това, техниката засилва осъзнатостта за собственото тяло, нещо, което е в основата на осъзнатите практики.

Снимка: iStock

Важно е обаче да се подчертае, че волевото замъглено зрение не лекува и не подобрява зрителна острота. То е упражнение за осъзнатост, а не офталмологична терапия.

Замъгляването на зрението по желание е реален, научно обоснован феномен, свързан с волевия контрол върху цилиарния мускул и акомодацията на окото. Не всеки може да го прави, но с практика много хора развиват тази необичайна способност. Тя е безвредна, когато е съзнателно предизвикана, и може да служи като инструмент за релаксация и осъзнатост.

Ключовото послание: ако зрението ви се замъглява без ваша воля — особено внезапно или съпроводено с болка — не отлагайте посещението при офталмолог. Здравето на очите е твърде ценно, за да разчитате на случайността.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници