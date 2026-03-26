Това, което хората с цветна слепота виждат и не, може да варира в зависимост от това кои пръчици и колбички на очите са засегнати.

Пръчиците и колбичките са фоторецепторни клетки, които предават информация, която мозъкът интерпретира като цвят и сянка. Колбичките откриват червени, сини и зелени цветове, докато пръчиците определят светлината и тъмнината.

Ако някоя от тези клетки не функционира както трябва, може да се появи цветна слепота.

Хората с далтонизъм виждат различно в зависимост от формата на далтонизъм, която имат. Някои хора може да не са в състояние да различават определени цветове от други или цветовете може да изглеждат приглушени или избледнели. В по-редки случаи човек с далтонизъм може изобщо да не вижда цветове.

Тази статия описва различните видове цветна слепота и причините за тях. Обяснява се също как се диагностицира цветната слепота и как хората с далтонизъм се адаптират към ситуации, в които цветът иначе би изглеждал от съществено значение.

Как далтонистите виждат цветовете

Цветната слепота не винаги означава, че човек вижда само в нюанси на сивото. Този вид цветна слепота се счита за най-тежкия, но е рядко срещан. Повечето хора с цветна слепота просто виждат по-тесен диапазон от цветове, отколкото някой с пълноцветно зрение. Какво означава това по отношение на тяхното зрение, може да е различно.

Хората с цветна слепота могат:

Объркване на определени цветове: Например, червеният цвят може да изглежда по същия начин като зеления.

Имат затруднения с виждането на цветовете при определена светлина: Някои хора с лека цветна слепота могат да виждат цветовете нормално при добра светлина, но не и при слаба светлина.

Не виждам определени или никакви цветове, независимо от светлината.

Влошава ли се цветната слепота?

Цветната слепота обикновено е нещо, с което се раждате и което остава стабилно през целия живот. Цветовото възприятие може да се промени с възрастта, но всяка внезапна или значителна промяна може да е признак за сериозен здравословен проблем, изискващ вниманието на медицински специалист.

Защо има разлика между цветна слепота и далтонизъм

Понякога на български език като синоним на определението цветна слепота се използва думата далтонизъм, въпреки че всъщност терминът означава точно определен вид цветна слепота – деутеранопия. Терминът произлиза от името на английския химик Джон Далтон, който сам страда от това зрително нарушение и първи го описва. Далтонизмът е частен случай на цветната слепота по отношение на зеления цвят.

Как видовете цветна слепота влияят на това, което човек вижда

Съществуват няколко различни вида цветна слепота, базирани на това кой колбичка (или колбички) в окото е засегнат. Всеки вид влияе на цветното зрение по специфичен начин.

Цветната слепота обикновено засяга и двете очи, но понякога може да засегне и едното око, състояние, наричано едностранна цветна слепота или едностранна дихромация. По-често се причинява от нараняване или разстройство в по-късен етап от живота и по-рядко е резултат от вродена аномалия, с която сте родени.

Червено-зелена цветна слепота

Най-често срещаният вид цветна слепота е червено-зелената цветна слепота, която засяга способността за разграничаване на червено и зелено.

Има четири вида червено-зелена цветна слепота:

Протаномалия: Това кара червените цветове да изглеждат зелени поради неправилно функциониращи червени конуси.

Протанопия: Това кара червените цветове да изглеждат зелени поради нефункциониращи или липсващи червени конуси.

Деутераномалия: Това кара зелените цветове да изглеждат червени поради неправилно функциониращи зелени конуси.

Деутеранопия: Това състояние кара зелените цветове да изглеждат червени поради нефункциониращи или липсващи зелени конуси.

Синьо-жълта цветна слепота

Синьо-жълта цветна слепота, наричана още тританови дефекти, е по-рядко срещан вид цветна слепота, при която не можете да правите разлика между синьо и зелено, жълто и червено или тъмносиньо и черно. Засяга 1 на 10 000 души по света. Мъжете и жените са еднакво засегнати.

Има два вида синьо-жълта цветна слепота:

Тританомалия: Това затруднява разграничаването между синьо и зелено, както и между жълто и червено, поради неправилно функциониращи сини и жълти конуси.

Тританопия: Това затруднява разграничаването между синьо и зелено, лилаво и червено, и жълто и розово, поради нефункциониращи или липсващи сини и жълти конуси. Освен това прави цветовете да изглеждат по-малко ярки.

Монохромност на синия конус

Синята монохромност (монохромия) е рядка и тежка форма на цветна слепота, при която не можете да виждате никакви цветове. Тя засяга около 1 на 100 000 души по света и се среща по-често при мъжете, отколкото при жените.

Вместо да виждат цветове, хората с този тип цветна слепота виждат света в нюанси на сивото. Те също така имат допълнителни проблеми със зрението, като например:

Повишена чувствителност към светлина

Неволеви движения на очите (нистагъм)

Късогледство (миопия)

Монохроматията на сините конуси може да е компонент на ахроматопсия (частична или пълна липса на цветно зрение, съчетана с други проблеми със зрението).

Симптоми на цветната слепота

Основният симптом на цветната слепота е трудността да се прави разлика между червено и зелено или синьо и жълто. Родителите често подозират цветна слепота, когато детето им има затруднения с изучаването на цветовете. Децата, които имат проблеми в училище, трябва да бъдат тествани за цветна слепота, тъй като много учебни материали разчитат до голяма степен на това учениците да могат да различават цветовете.

Причини за цветната слепота (далтонизма)

Цветната слепота може да е нещо, с което се раждате, или нещо, което се развива по-късно в живота.

Генетична цветна слепота

Генетиката е до голяма степен отговорна за цветната слепота. Три специфични гена са отговорни за производството на различни пигменти (наречени опсини), които реагират на различни дължини на вълната на светлината.

Придобита цветна слепота

Хората обикновено се раждат с цветна слепота, но цветната слепота може да се появи по-късно в живота, ако очите или части от мозъка ви, свързани с цвета, са увредени.

Придобитата загуба на цветно зрение може да бъде причинена от:

Очни заболявания, като глаукома или макулна дегенерация

Невродегенеративни заболявания, като болест на Алцхаймер или множествена склероза

Някои лекарства , използвани за лечение на малария

Травма на очите или мозъка , включително инсулт

Нормално стареене, особено при катаракта

Лечение на цветната слепота

За съжаление, няма лечение за цветна слепота. Хората с проблеми с цветното зрение обаче се научават да се справят с разстройството. Пациентите обикновено сами се учат как да различават различни цветове и нюанси на цветовете.

Някои лекари предписват коригиращи цветовете лещи, в зависимост от тежестта на нарушенията на цветното зрение. Освен това има компютърен софтуер и приложения за телефони, които помагат на хора с нарушения на цветното зрение.

Адаптиране и живот към това да бъдеш далтонист

Животът с цветна слепота може да бъде труден. Хората с цветна слепота имат проблеми с изпълнението на ежедневни задачи, които изискват от тях да различават цветовете. Примери за някои ежедневни дейности, които засягат хората с цветна слепота, са шофиране, съгласуване на облеклото, използване на различни уреди, инструменти в домакинството и офиса.

Въпреки това е възможно да се живее нормално с цветна слепота, като се променят някои ежедневни рутини, включително:

Запомняне на модели: Дейности като шофиране могат да бъдат трудни, особено когато не можете да видите цветовете на светофара. Обръщането на внимание на позицията на светлините ви помага да знаете какво да правите.

Промяна на осветлението в дома или офиса: Работата в тъмно или слабо осветено пространство затруднява зрението при далтонизъм. Дневните крушки могат да осветлят околната среда.

Етикетиране на дрехите ви: Система за етикетиране, като например изписване на цвета на дрехата върху етикета, може да ви помогне да координирате тоалетите си.

Използване на останалите четири сетива: Използвайте сетивата си за обоняние, допир, вкус и слух. Например, изберете пресни плодове от магазина, като използвате допир и мирис.

Цветна слепота (далтонизъм) и шофиране

Изследванията показват, че разпознаването на цветовете не е необходимо за безопасно шофиране.

9 пътни знаци все още са различими поради техните форми, шарки и символи. По подобен начин светофарите следват модел, който шофьорите с далтонизъм могат да следват: червено отгоре, жълто в средата и зелено отдолу.

Някои видове очила могат да помогнат на хората с цветна слепота да виждат някои цветове.

Цветната слепота и нейният най-чест частен случай – далтонизмът, не означават непременно свят в черно и бяло, а по-скоро различно възприятие на цветовия спектър. Независимо дали състоянието е генетично заложено или е придобито в по-късен етап от живота, то поставя специфични предизвикателства в ежедневието.

Консултирайте се с Вашия офталмолог, ако забележите внезапна промяна в цветовото си зрение, за да изключите съпътстващи здравословни проблеми.

