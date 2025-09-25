Начало / Новини

За първи път работещо лечение за болестта на Хънтингтън

Едно от най-тежките наследствени заболявания е овладяно с еднократна генна терапия
Стефан Ралчев
За първи път в историята болестта на Хънтингтън е успешно забавена чрез еднократна генна терапия. Това е една от най-тежките наследствени болести, предава се от родители на деца, убива мозъчни клетки и наподобява комбинация от деменция, болест на Паркинсон и болест на моторните неврони.

Новото лечение е вид генна терапия, прилагана по време на 12 до 18 часова мозъчна операция. Данните показват, че прогресът на заболяването е забавено със 75% при всички пациенти.

Хънтингтън обикновено се проявява между 30-ата и 40-ата година. Грешка в гена huntingtin превръща нормален белтък в токсичен и води до постепенна смърт на мозъчни клетки. Тя обикновено е фатална в рамките на две десетилетия.

Същност на новата терапия

Пробивът е на проф. Сара Табризи и проф. Ед Уайлд от Центъра за болест Хънтингтън в Лондон. Методът обединява генна терапия и генно заглушаване и се случва по следния начин: 

  • Променен, безопасен вирус пренася специално проектирана последователност от ДНК.
  • Той се влива дълбоко в мозъка с помощта на ЯМР сканиране в реално време, за да насочи микрокатетър към две мозъчни области – опашното ядро ​​и путамена.
  • Инфузията отнема 12–18 часа.
  • След това вирусът действа като микроскопичен пощальон, доставяйки новото парче ДНК вътре в мозъчните клетки, където то става активно.
  • Резултатът е трайно понижаване на токсичния huntingtin и запазване на мозъчна тъкан.

Какво показват резултатите?

Никога, дори в най-смелите си мечти, не очаквахме подобно забавяне на заболяването. Влошаването, което обикновено бихте очаквали за една година, се забавя с четири години след лечението, осигурявайки на пациентите десетилетия „качествен живот“, категорична е проф. Сара Табризи, директор на Центъра по болест на Хънтингтън.

“Ефектът е зашеметяващ“, допълва проф. Ед Уайлд, невролог в Националната болница по неврология и неврохирургия в Лондон, цитирани от BBC.

В проучването участват 29 пациенти. Три години след операцията комбинираната скáла за когниция, моторика и ежедневни умения отчита 75% забавяне спрямо очакваното естествено протичане за заболяването. Нивата на неврофиламенти в гръбначния мозък – маркер за загиване на неврони – не нарастват, а дори се понижават спрямо изходното ниво.

Безопасност и достъпност

Терапията се понася добре, като при при част от пациентите се наблюдава възпалителна реакция с главоболие и обърканост, овладяна със стероиди. Поради сложната хирургия и очакваната висока цена лекарството няма да бъде достъпно незабавно за всички.

Проф. Табризи подчертава, че това е „само началото“. Вече се подготвя превантивно изпитване при хора в т.нар. нулев стадий – носители на гена без проявени симптоми. Целта е да се установи дали заболяването може да бъде забавено или дори изцяло предотвратено.

Какви са видовете болест на Хънтингтън?

Има два вида болест на Хънтингтън:

Начало в зряла възраст: Това е най-често срещаната форма. Симптомите обикновено започват след 30-годишна възраст.

Ранно начало (ювенилна болест на Хънтингтън): Ранното начало засяга деца и юноши. Много рядко е.

Колко често срещана е болестта на Хънтингтън?

Болестта на Хънтингтън засяга приблизително 3 до 7 от всеки 100 000 души, най-често хора с европейски произход (биологичното семейство е от европейски произход). У нас има има около 800 семейства, засегнати от болестта, според световните статистики, но точната цифра не е известна. 

Симптоми и причини за болестта на Хънтингтън

Симптоми на болестта на Хънтингтън,  засягат заболелите физически и емоционално. Болестта е прогресивно състояние, което засяга физическо и психическо здраве. Физическите симптоми могат да започнат леко – например, затруднено държане на химикалка, тромавост или загуба на равновесие – и след това да се влошат с времето

Физическите симптоми включват

  • Неконтролирани движения като потрепвания или схващания (хорея).
  • Загуба на координация (атаксия).
  • Проблеми с ходенето.
  • Затруднено преглъщане (дисфагия).
  • Неясен говор.

Освен това, ако имате болест на Хънтингтън, може да развиете:

  • Емоционални промени като промени в настроението, депресия и раздразнителност.
  • Проблеми с паметта и фокуса.
  • Затруднения при усвояването на нова информация.
  • Затруднения при вземане на решения и разсъждения.

Какви са усложненията на болестта на Хънтингтън?

Болестта на Хънтингтън е прогресиращо състояние. Това означава, че симптомите се влошават с времето, уточнява Cleveland Clinic. Усложненията могат да включват влошаване на симптомите, като:

  • Деменция (загуба на мозъчна функция, загуба на паметта, промени в личността).
  • Физически наранявания от неволеви движения или падания.
  • Затруднено преглъщане, хранене или пиене (недохранване).
  • Невъзможност за ходене без помощ.
  • Инфекции (пневмония).
  • Децата, диагностицирани с ювенилна болест на Хънтингтън, могат да получат гърчове.
Как протича болестта на Хънтингтън?

Болестта на Хънтингтън е прогресиращо заболяване. Това означава, че бавно се влошава с течение на времето. Начинът, по който състоянието прогресира, варира за всеки човек, но може да включва:

Ранен стадий: Симптомите са леки. Може да се чувствате разстроени или тромави и да се затруднявате със сложното мислене. Може също да имате малки, неконтролируеми движения, но обикновено можете да продължите ежедневните си дейности.

Снимка: Pexels

Среден стадий: Физическите и психическите промени правят работата, шофирането и домакинските задължения много трудни. Може да имате проблеми с преглъщането, което може да направи говоренето и храненето трудни, но не и невъзможни. Равновесието ви може да е нарушено, което увеличава риска от падане. Все още можете да се грижите за себе си, като къпане и обличане.

Краен стадий: Изпълнението на ежедневните задачи е трудно за самостоятелно изпълнение. Повечето хора не са в състояние да станат от леглото без помощ. Ще ви е необходима денонощна грижа през този етап.

Често задавани въпроси

  1. Наследствена ли е болестта на Хънтингтън?

    Да, можете да наследите генетичната промяна (мутация), която причинява болестта на Хънтингтън. Можете да развиете това състояние, ако един от вашите биологични родители е носител на генетичната промяна и ви я предаде. Това е автозомно-доминантен модел на наследяване. В редки случаи генетичната промяна настъпва без анамнеза за състоянието във вашето биологично семейство.

  2. Какви са рисковите фактори за болестта на Хънтингтън?

    Всеки може да развие болестта на Хънтингтън, но най-често се среща, ако някой от вашето биологично семейство има заболяването. Ако един от вашите родители има болестта на Хънтингтън, имате 50% шанс също да я развиете.

  3. Можете ли да разберете дали имате болестта на Хънтингтън, преди да се появят симптомите?

    Да. Ако някой от вашите родители или братя и сестри има болестта на Хънтингтън, рискът от това е висок. Предсказващото генетично тестване – тестване за генетични заболявания преди началото на симптомите – може да определи дали имате генната промяна, която причинява болестта на Хънтингтън.

  4. Каква е продължителността на живота при болестта на Хънтингтън?

    Средната продължителност на живота след поставяне на диагноза болест на Хънтингтън е от 10 до 30 години.

  5. Може ли болестта на Хънтингтън да бъде предотвратена?

    Няма известен начин за предотвратяване или намаляване на риска от болестта на Хънтингтън. Ако планирате да разширите семейството си, говорете с генетичен консултант за генетично тестване, за да разберете какви са шансовете ви да имате дете с генетично заболяване. Възможно е да се направи ин витро оплождане (IVF) с генетично тестване, за да се гарантира, че няма да предадете болестта на Хънтингтън на бъдещите си деца.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист. 

 
