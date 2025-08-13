Спинална мускулна атрофия: Диагноза, която вече не звучи като присъда

Спиналната мускулна атрофия е рядко и често фатално генетично заболяване, което води до мускулна слабост и прогресивна загуба на двигателна функция.

То засяга 1 на 11 000 новородени. В България са диагностицирани около 160 пациенти с това рядко заболяване, като в момента те имат достъп до лечение по всички най-нови стандарти.

В зависимост от възрастта при изява на първите симптоми и тежестта на протичане заболяването се класифицира в пет типа – 0, 1, 2, 3, 4.

Спиналната мускулна атрофия има различни форми, като най-тежката е тип 1, която обикновено се проявява в ранна детска възраст.

Какво представлява спиналната мускулна атрофия?

Спиналната мускулна атрофия (СМА) е генетично невромускулно заболяване, при което специализирани нервни клетки в гръбначния мозък и мозъчния ствол постепенно загиват.

„При недостиг на протеина SMN тези неврони се повреждат, а мускулите отслабват прогресивно“, обясняват от Националния институт по неврологични заболявания и инсулт (NINDS).

Генетичната основа

Коренът на проблема е мутация в гена SMN1. Тежестта на клиничната картина зависи от броя копия на „резервния“ ген SMN2 – колкото повече са те, толкова по-леко протича болестта. Наследяването е автозомно-рецесивно: при двама носители рискът всяко дете да бъде засегнато е 25%.

Степени на Спинална мускулна атрофия

СМА обикновено се категоризира в няколко типа въз основа на възрастта, на начало и тежестта на симптомите:

Тип 0 (пренатален)

Това е най-рядката и най-сериозна форма на СМА. Тип 0 често започва, когато бебето расте в утробата.

Снимка: iStock

Бебето може:

Да се движи по-рядко или да спре да се движи в утробата

Да се роди със сериозна мускулна слабост

Да има по-меки, отпуснати мускули (хипотония)

Да липсват рефлекси

Да има парализа от двете страни на лицето

Да има сърдечни проблеми при раждането (вродени сърдечни проблеми)

Да има слаби дихателни мускули, пише webmd .

Тип 1 (най-тежката форма, започваща в ранна детска възраст)

Може да се появи между раждането и 6-месечна възраст. Много деца с тип 1 имат два до три SMN2 гена. Въпреки че мускулите на бебето може да са силни в началото, те отслабват с времето. Синдромът засяга главно долните крайници. Бебе може:

Да не може да поддържа главата си самостоятелно

Да не седи изправено без помощ

Да има отпуснати ръце и крака (хипотония)

Да има проблеми с преглъщането или по-висок риск от поглъщане на течност в дихателните си пътища

Да движи езика си неравномерно

Да събира слюнка

Да има проблеми с дишането

Да има камбановиден гръден кош

Да се развива по-бавно

Да губи тегло или да не яде толкова много

Някои видове лечения могат да помогнат за доставянето на кислород до тъканите и органите на вашето бебе. Поради проблеми с дишането много деца живеят до около 2-годишна възраст. Но с респираторно лечение някои деца могат да живеят по-дълго.

Тип 2 (хронична форма, започваща в ранна детска възраст)

Около 20% от децата с тип 2 проявяват симптоми между 3 и 15 месеца.

Детето може:

Да се изправи в даден момент (може да се забави)

Да не може да стои или да ходи без помощ

Да има проблеми с преглъщането

Да има проблеми с дишането

Да има изкривен гръбнак (сколиоза)

Да има ограничено движение на ставите

Да получи проблеми със срастването на долната челюст

Детето може да загуби способността си да седи, докато стане тийнейджър. Почти две трети от децата със SMA тип 2 живеят до около 25-годишна възраст.

Тип 3 (хронична форма, започваща в детството)

Около 3 от всеки 10 души с тип 3 проявяват симптоми между 18 месеца и зряла възраст. Мускулната слабост може да означава, че:

Имате проблеми с бягането

Имате проблеми с изкачването на стълби

Може да падате по-често

Нуждаете се от помощ при ставане от стол

Може да се нуждаете от инвалидна количка, за да се придвижвате, когато пораснете

Имате проблеми с краката

Вероятно няма да имате проблеми с дишането

Вероятно нямате сколиоза (изкривен гръбнак)

Тип 4 (най-леката и най-рядка форма, започваща в зряла възраст)

Около 1 на всеки 20 души със СМА има тип 4. Симптомите започват около 30-годишна възраст:

Може да ходите и никога да не се нуждаете от инвалидна количка

Имате мускулна слабост в долната част на краката и крайниците

Имате потрепвания

Нямате проблеми с дишането

Физиотерапията помага. Много хора с тип 4 продължават да работят в продължение на много години.

Скринингът спасява време – и животи

Ранната диагноза позволява лечението да започне по-рано, когато е доказано, че е най-ефективно, което води до значително по-добри резултати в двигателното развитие и подобрена преживяемост.

Без лечение дори деца с по-леки форми могат да развият значително увреждане с течение на времето. Заболяването водеща наследствена причина за детска смърт.

Три терапии спасяват животи

Три новаторски терапии, драстично променят перспективите за хора със СМА, превръщайки опустошителната диагноза в лечимо състояние.

Благодарение на тях много деца не само оцеляват, но и постигнат ключови етапи като самостоятелно сядане, ходене и дишане без апаратна помощ, пише medicalexpress.

Снимка: iStock

Генна терапия – еднократна интравенозна инфузия, която доставя функциониращо копие на SMN1 директно в моторните неврони и подобрява функциите им. Въведена е в България през 2022 г.

Модифициран антисенс олигонуклеотид – прилага се интратекално и „препрограмира“ SMN2, за да синтезира повече полезен протеин. Медикаментът е одобрен за всички форми на СМА.

Молекула-модификатор на сплайсинга на РНК – Evrysdi е името на първото и единствено перорално лекарство за СМА, което може да се приема у дома. То действа, като увеличава производството на протеин SMN в централната нервна система и в цялото тяло. одобрен за употреба при пациенти с всички видове СМА и от всички възрасти.

Какво следва в научните лаборатории?

Въпреки че съществуващите терапии трансформират лечението, изследователите продължават да рабогтят с фокус върху подобряване на резултатите през целия живот. В момента се проучват няколко обещаващи пътя:

Подобряване на доставянето и достъпа до лекарства. Полагат се усилия за максимално използване на начина, по който се прилагат настоящите лечения, като се минимизира инвазивността, намалява честотата на приемане, подобрява се тяхната трайност и се разширява достъпът по целия свят.

Регенеративни и възстановителни подходи. Учените изследват начини за възстановяване или регенериране на моторни неврони и мускулна тъкан, вече загубени от СМА. Това включва терапии със стволови клетки, както и използването на невропротективни средства и мускулно-насочени лечения. Идеята е укрепване на мускулната функция и възстановяване на мобилността при индивиди, които започват лечение по-късно в живота.

Комбинирани терапии: Тъй като нито едно лечение не обхваща напълно всеки аспект на заболяването, комбинираните стратегии се превръщат във все по-голям фокус на изследванията.

Стратегии за ранно откриване и интервенция: Изследванията са фокусирани и върху все по-ранна диагностика, дори преди раждането. Напредъкът в пренаталния скрининг, съчетан с нововъзникващите терапии в утробата, може един ден да позволи интервенция преди моторните неврони да започнат да дегенерират, предлагайки потенциал за наистина предсимптоматична грижа.