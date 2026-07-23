Глаукома е заболяване, засягащо близо 95 млн. души по света и водеща причина за необратима слепота, може да има неочакван съюзник в борбата със забоялвнаиято, като обикновена добавка с витамин B3.

Ново мащабно проучване, публикувано в престижното списание JAMA Ophthalmology, показва, че никотинамидът, активна форма на витамин B3, може да намали риска от развитие на глаукома с до 66% при хора в риск.

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Откритието идва в момент, в който офталмолозите активно търсят алтернативи на класическите методи за контрол на вътреочното налягане, а превенцията на зрителните увреждания остава основен приоритет в очното здравеопазване.

Какво точно показва проучването

Изследователският екип анализира електронни здравни досиета на около 2900 души с очна хипертония, състояние, при което вътреочното налягане е повишено, но пациентите все още нямат диагноза глаукома. Данните са събрани от 67 здравни организации в Съединените щати.

Половината участници са приемали никотинамид, а другата половина не са получавали добавката. След проследяване от средно 3,7 години резултатите са категорични:

51 души от групата с никотинамид развиват първична откритоъгълна глаукома (ПОЪГ) , срещу 132 души в контролната група;

рискът от диагноза ПОЪГ е с 66% по-нисък при приемащите добавката;

нуждата от очни капки за понижаване на вътреочното налягане намалява с 43% ;

необходимостта от лазерна трабекулопластика , хирургична процедура за глаукома, спада с 62% .

Тези резултати са особено значими, защото никотинамидът действа по механизъм, различен от традиционното понижаване на вътреочното налягане, той е свързан с невропротекция на очния нерв, тоест пряка защита на нервните клетки, отговорни за зрението.

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Защо е нужно повишено внимание при прием на никотинамид

Въпреки обнадеждаващите данни, никотинамидът все още не е одобрено лечение или профилактично средство за глаукома. В настоящите клинични изпитвания се използват дози от около 3 грама дневно, значително по-високи от типичните добавки, продавани в аптеките (обикновено между 500 mg и 1500 mg дневно).

През март 2025 г. Американското глаукомно дружество и Американската академия по офталмология издадоха съвместно становище, предупреждаващо за риск от чернодробна токсичност при твърде висок прием на никотинамид. Възможни странични ефекти включват:

стомашно-чревни оплаквания като гадене и коремна болка;

главоболие, световъртеж и умора;

по-сериозни рискове, увреждане на черния дроб, повишена кръвна захар и нарушения в кръвната картина.

Мнението на специалистите

Д-р Бенджамин Бърт, офталмолог в MemorialCare Orange Coast Medical Center, коментира пред Medical News Today, че резултатите допълнително подкрепят защитната роля на никотинамида при хора с висок риск от глаукома, но подчертава, че всяка нова добавка трябва да се обсъжда предварително с лекар, тъй като дори безрецептурните продукти могат да взаимодействат с други лекарства.

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Според него най-голямата липсваща информация в проучването е точната дозировка, приемана от участниците, знанието за конкретна ефективна доза би позволило по-точни препоръки и по-добро проследяване на страничните ефекти.

Д-р Ариана Левин, доцент по офталмология в NYU Grossman School of Medicine, споделя сходно мнение и допълва, че безопасността на хранителните добавки е особено важна тема, тъй като те не се регулират по същия начин като лекарствата с рецепта. Тя определя изследването като обнадеждаващо, защото се фокусира върху ранната превенция и предлага инструмент за защита на зрението извън традиционното понижаване на вътреочното налягане.

Защо ранната диагностика на глаукома е от значение

Глаукомата причинява необратими увреждания на зрителния нерв, а веднъж поставена, диагнозата остава за цял живот. Именно затова превенцията и ранното откриване на очна хипертония са ключови за запазване на зрението, особено при хора с фамилна obremененост или други рискови фактори.

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Никотинамидът показва обещаващ потенциал за превенция на глаукомата, но не бива да се приема самоинициативно. Преди да добавите какъвто и да е витамин или добавка към режима си, консултирайте се с офталмолог или личен лекар, особено ако вече приемате други медикаменти. Редовните прегледи при очен лекар остават най-сигурният начин за ранно откриване на промени във вътреочното налягане и своевременна профилактика на слепотата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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