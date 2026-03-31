Нов поглед към невидимия свят в тялото разкрива неочаквана връзка между чревния микробиом и кръвната захар. Изследователи установяват, че вирусите в червата, колективно наречени чревен микробиом, играят ключова роля в регулирането на метаболизма на въглехидратите и предотвратяването на опасни скокове на глюкозата в кръвта.

Какво показва новото изследване

Според проучване, публикувано на в списание Cell Host & Microbe, вирусите в червата активират имунни клетки, които помагат на организма да управлява усвояването на въглехидратите. Експериментите, проведени върху мишки, установяват, че чревният микробиом директно влияе върху толерантността към глюкоза.

„Вирусите са най-многобройната форма на живот в тялото. Има повече вируси, отколкото човешки клетки, бактериални клетки и всякакви други клетки", обяснява Джереми Бар, вирусолог от Университета Монаш в Австралия. „Въпреки това тяхната роля остава огромна загатка за науката."

Как вирусите влияят на кръвната захар

Триилиони вируси обитават различни органи в човешкото тяло, черва, бели дробове, черен дроб, бъбреци и мозък. Повечето вируси в червата са бактериофаги, вируси, които заразяват бактерии и влияят на тяхното развитие, оформяйки по този начин по-широката чревна микробна екосистема.

Ключови открития от изследването:

Нарушен чревен микробиом води до влошена толерантност към захарта при мишки на диета с високо съдържание на въглехидрати

Мишките с нарушен микробиом показват рязко повишаване на нивата на глюкозата в кръвта след прием на въглехидрати, характерен белег на диабет

При обогатяване на чревния микробиом чрез трансплантация на бактериофаги , мишките демонстрират подобрена глюкозна толерантност

Механизмът: Имунен отговор и глюкоза

Изследователският екип на Айкун Фу, микробиолог от Университета Джъдзян в Китай, установява как точно бактериофагите предизвикват тези метаболитни промени. Вирусите се поемат от Т-клетки, подгрупа имунни клетки. След това имунният отговор освобождава протеини, които предотвратяват прекомерното транспортиране на глюкоза в кръвта.

„Фактът, че вирусният свят в червата може директно да стимулира и активира метаболизма на въглехидратите, фундаментален път за приемане и съхранение на енергия е напълно нов", подчертава Джереми Бар.

Перспективи за превенция на диабет

Предишни проучвания показват, че състава на чревните бактериофаги се променя при метаболитни нарушения като затлъстяване, неалкохолна мастна чернодробна болест и диабет тип 2. Новото изследване подкрепя хипотезата, че вирусите, заразяващи бактерии, могат да влияят на начина, по който тялото абсорбира и усвоява хранителни вещества, процеси тясно свързани с метаболитното здраве.

Значение за бъдещето:

Потенциал за вирусна терапия при заболявания, свързани с промени в чревната микрофлора

Нови подходи за регулиране на кръвната захар

По-добро разбиране на бактериофагите срещу инсулинова резистентност

Откритието на връзката между чревния микробиом и кръвната захар чрез действието на вирусите отваря нови хоризонти в разбирането ни за здравето на червата и метаболитните заболявания. Макар изследването да е проведено върху мишки, то полага основите за бъдещи терапии, базирани на вируси, които биха могли да помогнат в превенцията на диабет и други метаболитни нарушения.

