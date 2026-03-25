Когато сърцето бие прекалено бавно, състояние, известно като брадикардия, то може да не изпомпва достатъчно кръв, за да посрещне нуждите на организма.

Хората с нисък пулс (под 50 удара в минута) често изпитват умора, задух, слабост и затруднения при физическа активност. В случаите, когато причините за брадикардията не могат да бъдат отстранени, пейсмейкърът, малко устройство с батерия, става спасителна терапия.

Но какви са видовете пейсмейкъри според състоянието? Има два основни типа кардиостимулатори, които се отличават по начин на имплантиране, грижа и възстановяване.

Какво е брадикардия и кога е необходим пейсмейкър?

Брадикардията е състояние, при което сърдечният ритъм е по-бавен от нормалното, под 50 удара в минута. Някои причини за брадикардия са обратими и включват:

Спортна тренировка , която укрепва и кондиционира сърцето

Медикаменти , като бета-блокери или калциеви блокери

Лаймска болест , която може да засегне сърцето

Електролитен дисбаланс

Когато сърдечният екип идентифицира и отстрани всички обратими причини, най-честата необратима причина е проблем с електрическата система на сърцето, по-конкретно с неговата способност да провежда правилно електрически сигнали между камерите. В такива случаи имплантирането на пейсмейкър може да регулира сърдечния ритъм чрез прецизно синхронизирани електрически импулси.

Видове пейсмейкъри: Двата основни типа

Според експертите от Mayo Clinic, съществуват два типа постоянни пейсмейкъри: трансвенозен и безжичен (leadless). Вашият сърдечен екип ще определи кой тип е най-подходящ за вас въз основа на медицинското ви състояние и начин на живот.

1. Трансвенозен пейсмейкър

Трансвенозният пейсмейкър е класическият вариант, който е използван от десетилетия с отлични резултати. При имплантирането на този тип кардиостимулатор:

Кардиолог- електрофизиолог създава малък джоб точно под ключицата между кожата и гръдния мускул

До три електрода (наричани водачи) се въвеждат през кръвоносен съд към сърцето

Водачите се свързват към пейсмейкъра, който след това се поставя в джоба

Пациентите обикновено могат да се приберат същия ден или на следващия ден

Грижа след имплантация: Първите четири до шест седмици са особено важни. Пациентите трябва да избягват вдигане на предмети по-тежки от 2,5 кг и повдигане на лявата ръка над главата, за да предотвратят изместване на водачите. След този период повечето хора могат да се върнат към обичайните си дейности без ограничения.

Важна информация за безопасност:

Мобилни телефони, микровълнови фурни, рентгенови лъчи и летищни скенери НЕ засягат пейсмейкъри.

Повечето съвременни устройства са МРТ съвместими , но може да се наложи препрограмиране преди изследването.

Силни магнитни полета (в промишлени условия или при дъгово заваряване) могат да предизвикат смущения.

2. Безжичен пейсмейкър (Leadless)

Това е по-нова технология за стимулиране, която позволява пейсмейкърът да бъде имплантиран директно в сърцето, без хирургичен джоб или водачи. Устройството е приблизително с размера на голяма витаминова капсула или една трета от стандартна AAA батерия.

Безжичният пейсмейкър може да бъде добра опция за:

Хора на диализа , които са с по-висок риск от инфекция

Хора, които разчитат силно на горната част на тялото за мобилност (използващи проходилка или инвалидна количка)

Процедура за имплантиране:

Прави се малък разрез в слабините

Устройството се прикрепя към доставяща система, която се прекарва през вена в крака и в сърцето

Без гръден разрез или водачи, възстановяването след операция често е по-просто

Основното ограничение е избягване на тежко вдигане, докато разрезът в слабините зарасне (обикновено една до две седмици)

Подобно на трансвенозните устройства, безжичните пейсмейкъри са безопасни около обичайна домашна медицинска електроника, но могат да бъдат засегнати от силни магнитни полета.

Живот на батерията и дистанционен мониторинг

Всички пейсмейкъри трябва да се проверяват периодично, за да се гарантира правилната им работа. След имплантацията пациентите получават монитор за дистанционен мониторинг. На всеки три месеца данните се предават дистанционно или пациентът посещава клиниката за проследяване.

Животът на батерията на пейсмейкър обикновено е 8 до 12 години, в зависимост от устройството и честотата на използване. При трансвенозен пейсмейкър пациентът получава известие около шест месеца предварително, че е време за смяна на генератор. Електрофизиологът премахва устройството от джоба и го заменя с ново. При безжичен пейсмейкър устройството може да бъде премахнато или оставено в сърцето, като ново се имплантира до него.

Брадикардията е сериозно състояние, което засяга проводимостта на сърцето и може значително да влоши качеството на живот. Съвременните видове пейсмейкъри, трансвенозен и безжичен, предлагат ефективно решение за регулиране на сърдечния ритъм при пациенти с необратими проблеми с електрическата система на сърцето.

Ако сте диагностицирани с брадикардия, разговорът с вашия сърдечен екип е от ключово значение. Попитайте кой тип кардиостимулатор най-добре отговаря на вашите здравни цели и начин на живот. Съвременната кардиология предлага персонализирани решения, които позволяват на пациентите да водят пълноценен живот с минимални ограничения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

