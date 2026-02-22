Представете си, че сигналът, управляващ биенето на сърцето ви, внезапно се забавя, прекъсва или изчезва напълно.

Именно това се случва при сърдечен блок – нарушение на електрическата проводимост на сърцето, което може да варира от безобидно забавяне до спешно животозастрашаващо състояние.

В тази статия ще разберете всичко за сърдечния блок – видове, симптоми и лечение, включително кои са рисковите фактори, как се поставя диагнозата и какво представлява животът след поставен пейсмейкър.

Какво е сърдечен блок?

Сърдечният блок е проблем със сърдечния ритъм, при който сигналът от сърдечния ритъм се движи от горните камери към долните камери на сърцето. Обикновено електрическите сигнали (импулси) се предават от горните камери на сърцето (предсърдията) към долните камери (вентрикулите).

Сигналът се движи през вашия атриовентрикуларен възел (AV), група от клетки, които свързват електрическата активност от горните към долните камери. Ако имате сърдечен блок, сигналът достига до камерите ви само от време на време, ако изобщо достига.

Резултатът е сърце, което може да не работи добре. Сърцето ви може да бие бавно или да „прескача” – да пропуска удари.

В по-тежки случаи, сърдечният блок може да повлияе на способността на сърцето ви да изпомпва кръв, причинявайки нисък кръвен поток към цялото ви тяло.

Хората са по-склонни да развият сърдечен блок по-късно в живота, отколкото при раждането (вроден сърдечен блок).

Други имена за сърдечен блок са атриовентрикуларен блок или нарушение на проводимостта.

Видове сърдечен блок и техните симптоми

Блок от първа степен

Технически погледнато, блокът от първа степен не е истински блок – електрическият импулс само се забавя при преминаването си от предсърдията към камерите. Това е най-леката форма и в повечето случаи протича без никакви симптоми. Среща се като вариант на нормата при млади спортисти и обикновено не изисква лечение.

Снимка: iStock

Блок от втора степен (непълен сърдечен блок)

При тази степен някои импулси достигат камерите, а други – не. Различават се два подвида:

Мьобиц тип 1 (Венкебах): Импулсите се забавят прогресивно, докато накрая един удар бъде „пропуснат". Счита се за относително безобидна форма, макар да може да прогресира.

Мьобиц тип 2: По-тежка форма. Докато повечето електрически сигнали достигат до камерите ви, от време на време някои не го правят. Сърдечният ви ритъм става неравномерен и по-бавен от нормалното. Тази форма на сърдечен блок втора степен е по-сериозна и може да наложи поставяне на пейсмейкър.

Симптоми при Мьобиц тип 2:

Необичайна умора

Задух (диспнея)

Болки в гърдите (ангина)

Световъртеж или припадък

Сърдечен арест (внезапно спиране на сърцето)

Блок от трета степен (пълен блок)

Третата степен е най-тежката и потенциално животозастрашаваща форма. При нея нито един електрически импулс не достига от предсърдията до камерите. Сърдечната честота се забавя драстично или сърдечният удар изчезва.

Симптомите са идентични с тези на Мьобиц тип 2, но значително по-тежки. Хроничната брадикардия (сърдечна честота под 60 удара/мин), която съпровожда тази форма, може да доведе до сърдечна недостатъчност или внезапна сърдечна смърт.

Причини и рискови фактори

Сърдечният блок има множество възможни причини. Най-честите включват:

Инфекции – Лаймска болест, бактериален ендокардит с абсцес (събиране на гной)

Усложнения от сърдечни процедури или операции като катетърна аблация или операция на сърдечната клапа могат да доведат до сърдечен блок.

Вроден сърдечен блок се появява при плода или новороденото до 28 дни от живота. Обикновено се причинява от автоимунно заболяване при бременната жена, като лупус или болест на Сьогрен

Нарушения в електролитите – например повишени нива на калий (хиперкалемия)

Сърдечен инфаркт – уврежда сърдечния мускул и проводната система

Снимка: iStock

Ленегре – Заболяването възниква, когато проводната система на сърцето бавно се променя с течение на времето. Засяга хора под 60-годишна възраст и може да бъде наследствено.

Вторична рестриктивна кардиомиопатия – отлагане на анормални вещества в сърдечния мускул поради основно заболяване, като саркоидоза или амилоидоза.

Дисфункцията на щитовидната жлеза – било то понижена функция на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм) или свръхактивна щитовидна жлеза (хипертиреоидизъм), може да доведе до сърдечен блок.

Лекарства, предизвикващи сърдечен блок

Определени лекарства за сърце могат да забавят или блокират провеждането на импулсите:

Бета-блокери (за хипертония, ангина, аритмии)

Калциеви антагонисти (за хипертония и аритмии)

Дигоксин (за сърдечна недостатъчност и предсърдно мъждене)

Рискови фактори за сърдечен блок

Рискът от развитие на сърдечен блок е по-висок при:

Мъжете

По-напреднала възраст

По-висок индекс на телесна маса (ИТМ)

Анамнеза за инфаркт или сърдечна недостатъчност

Висока кръвна захар и артериална хипертония

Начини за лечение на сърдечен блок

Лечението зависи от вида и тежестта на блока.

Снимка: Canva

Блок от първа степен и Мьобиц тип 1: Обичайно не се налага лечение при липса на симптоми.

Лечението на сърдечен блок от втора и трета степен зависи от това дали човекът е хемодинамично нестабилен или стабилен.

Хемодинамично нестабилен човек се нуждае от незабавно лечение с лекарства и/или временен пейсмейкър.

Хемодинамично стабилен човек не се нуждае от медикаменти или временен пейсмейкър. Той обаче трябва да бъде внимателно наблюдаван в медицинско заведение с пейсмейкър наблизо, в случай че внезапно стане нестабилен.

Кога се налага поставяне на пейсмейкър

Пейсмейкърът е малко устройство, имплантирано под кожата близо до сърцето. То изпраща електрически импулси, за да поддържа нормален сърдечен ритъм.

При всички случаи на сърдечен блок лекарите ще се опитат да установят основната причина и да я отстранят, ако е възможно (например токсичност на лекарствата или електролитен дисбаланс).

Постоянен пейсмейкър обикновено се препоръчва при всички симптоматични блокади, дори ако причината е отстранена. Той се препоръчва и при хора със сърдечен блок от Втора степен тип 2 или блокада от трета степен, които нямат обратима причина.

Потенциални усложнения от поставяне на пейсмейкър

Потенциалните усложнения или странични ефекти от поставянето на пейсмейкър включват:

Кръвни съсиреци

Сърдечно увреждане

Инфекция

Разместване на електрода (проводникът, който свързва пейсмейкъра със сърцето)

Неизправност на пейсмейкъра (проводник или устройство)

Пневмоторакс (колапс на белия дроб)

Снимка: iStock

Как може да предотвратим сърдечен блок

Няма сигурен начин за предотвратяване на сърдечен блок. Някои навици в начина на живот обаче могат да помогнат за намаляване на шансовете ви за развитие на такъв:

Избягвайте тютюнопушенето, пасивното пушене, вейпинга и други тютюневи изделия

Ограничете консумацията на алкохол

Отслабнете, ако имате наднормено тегло или затлъстяване

Останете физически активни

Хранете се с диета, богата на плодове, зеленчуци, риба и пилешко месо. Избягвайте прекомерната захар и сол.

Редовно преглеждайте приеманите лекарства с Вашия лекар

Контролирайте хронични заболявания като хипертония, диабет и висок холестерол

Може ли да се живее нормално при сърдечен блок?

Добрата новина е, че повечето хора със сърдечен блок водят пълноценен живот, стига да следват препоръките на лекуващия си лекар. При поставен пейсмейкър са необходими някои определени ограничения, например избягване на контактни спортове и редовни проверки на устройството.

Съвременната медицина предлага ефективни решения, включително имплантиране на пейсмейкър, което дава възможност на пациентите да живеят пълноценно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------------------

Източници