Подути сливици и болка при преглъщане са сред най-честите оплаквания при тонзилит – състояние, при което се наблюдава възпаление на сливиците, което може да е вирусно или бактериално.

Докато причината и лечението се определят от лекар, ежедневните навици, особено какво консумираме или пием, играят ключова роля за облекчаване на симптомите при възпалени сливици.

Какво представляват възпалените сливици

Тонзилитът е възпаление на сливиците, често причинено от вируси или бактерии (напр. Streptococcus – „стрептококово гърло“). Симптомите включват:

Болки в гърлото

Затруднено преглъщане

Температура

Лош дъх

Подути лимфни възли

Зачервени сливици с или без налепи

Снимка: iStock

Съществуват остър, хроничен и рецидивиращ тонзилит.

Защо хидратацията е ключова при възпалени сливици

Според мнения на експерти, публикувани в Medical News Today и Cleveland Clinic, приемът на достатъчно течности:

Поддържа влажни лигавиците и намалява дразненето

Улеснява преглъщането

Подпомага имунния отговор

Намалява риска от обезводняване при температура

Когато гърлото е сухо и възпалено, болката се усилва. Затова хидратация и тонзилитът вървят ръка за ръка.

Най-добрите напитки за облекчаване на подути сливици

Топли бульони и супи

Топлите бульони овлажняват гърлото и осигуряват електролити. Според специалисти по УНГ, те могат да намалят усещането за дразнене и да улеснят храненето, когато твърдите храни са болезнени.

Топли чайове с мед за възпалено гърло

Топлите напитки като чай могат да помогнат за намаляване на дискомфорта, причинен от възпаление на сливиците. Суровият мед, често прибавян към чая, има силни антибактериални и антимикробни свойства и може да помогне за лечението на инфекциите.

Според преглед от 2021 г., медът може да не осигури незабавно облекчение на кашлицата или да намали тежестта на симптомите. Въпреки това, той може да се използва за облекчаване на кашлица след лечение.

Снимка: Pexels

Пийте чая топъл вместо горещ и разбърквайте меда, докато се разтвори. Някои чайове могат да засилят ползите от това домашно лекарство. Чаят от джинджифил, например, е силно противовъзпалително средство, както и чаят от копър, който може да помогне за намаляване на възпалението и дискомфорта.

Гаргара със солена вода

Макар да не е точно напитка, солената вода е сред най-често препоръчваните домашни средства при възпалени и подути сливици (тонзилит). Гаргарата със затоплена солена вода може временно да намали болката и възпалението и да подпомогне почистването на гърлото.

Студени напитки и лед

Студените течности, ледени кубчета или близалки могат временно да обезболят гърлото и да намалят отока – особено полезно при деца и силна болка. Винаги добра идея и е сладоледът.

Какво друго помага при възпалени и подути сливици

Увеличете влажността в помещенията



Сухият въздух може допълнително да раздразни болките в гърлото. Хората с тонзилит могат да се възползват от използването на овлажнител (дифузер).

Снимка: iStock

Тези устройства освобождават влагата обратно във въздуха, което помага за облекчаване на дискомфорта в гърлото. Ако не разполагате с такъв уред, може да вдишате пара от горещ душ или вана.

Избягвайте да напрягате гласа си

Отокът в гърлото може да повлияе на гласа на човек, като например да причини дрезгавост или по-тих глас. Може да е изкушаващо да се противодейства на всякакви промени, като се повиши гласът, но това рискува допълнително дразнене на гърлото.

Ако говоренето е болезнено, трябва да се опитате да отпуснете гласа си колкото е възможно повече и да си запишете час при лекар, тъй като затрудненото говорене понякога може да показва усложнение.

Почивайте си достатъчно

Почивката ще позволи на тялото да се пребори с вирусната или бактериалната инфекция. Продължаващото ходене на работа или училище не само увеличава вероятността човек да е болен по-дълго, но може също така да изложи другите на риск от заразяване с инфекцията.

Избягвайте твърди храни

За хора с възпалени и подути сливици, консумирането на твърди храни може да бъде неприятно и дори болезнено. Твърдите храни могат да надраскат гърлото, което води до по-нататъшно дразнене и възпаление. Храните, които трябва да се избягват, включват:

Чипс

Крекери

Сухи зърнени храни

Препечен хляб

Сурови моркови

Сурови ябълки

При подобно възпаление се препоръчват по-меки храни, които са по-лесни за преглъщане, или да се придържате към супи, бульони или охладени смутита, докато симптомите отшумят.

Напитки, които е добре да избягвате

При подути сливици някои течности могат да влошат симптомите:

Газирани напитки – дразнят възпалената лигавица;

Алкохол – изсушава гърлото и потиска имунния отговор;

Кофеин (кафе, енергийни напитки) – може да допринесе за обезводняване;

Много кисели или много горещи напитки – засилват болката.

Кога да потърсите лекар

Експертите от Cleveland Clinic и REEМ Hospital подчертават, че медицинска консултация е важна при:

Болки в гърлото над 4–7 дни

Висока температура

Затруднено дишане или преглъщане

Съмнение за бактериална инфекция, която може да изисква антибиотично лечение

Все пак е добре да знаете, че при възпалени сливици правилният избор на напитки не лекува причината, но може значително да облекчи симптомите. Топли чайове, бульони, достатъчна хидратация и избягване на дразнещи напитки са сред най-лесните стъпки за комфорт и по-бързо възстановяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

