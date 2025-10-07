Въшките се завръщат с началото на учебната година: Превенция и лечение

Завръщането на децата в училище наред с родителските грижи около учебния процес, стремежа към по-здравословно ежедневно хранене и физическа активност, води със себе си и притеснения относно здравето и личната хигиена.

Заразяването и пренасянето на въшки е най-често срещана при децата заради струпването им на едно място – в училище, детска градина или площадки за игри. Паразитните насекоми са с размерите на сусамово семе и се хранят с човешка кръв, обикновено живеейки на скалпа на човек.

Най-често срещаният начин да се заразите с въшки е чрез директен контакт с някой, който вече има въшки, информира CBSNews. Трябва да е ясно, че чистотата на някого или на околната среда не е фактор за заразяване с въшки – въшките виреят във всякакъв вид коса, както в мръсна, така и в чиста.

Симптоми на въшките

Въшките не могат да подскачат, да скачат или да летят – те са пълзящи инсекти. Възрастните въшки могат да живеят около 30 дни върху главите на своите гостоприемници. Експертите обаче казват, че те ще умрат в рамките на два дни, ако паднат от човек и не могат да се хранят. Най-честите симптоми са:

Сърбеж (най-често срещан)

сещане, че нещо в косата ви се движи

Малки подутини или ранички от чесане

Затруднен сън, тъй като главовите въшки са най-активни през нощт



Как да разберете дали детето има въшки?

Отличителен симптом, който показва, че може да има заразяване, е новопоявилият се сърбеж на скалпа, казва д-р Данило Дел Кампо, дерматолог и член на Американската академия по дерматология. Може да отнеме до шест седмици, преди сърбежът да се появи за първи път, когато някой има главови въшки.

Яйцата, обикновено наричани гниди, могат да бъдат жълти, кафяви или жълтеникаво-кафяви и да изглеждат като малки семена, но когато се излюпят, ще изглеждат прозрачни, пише ClevelandClinic. Те често могат да бъдат объркани с пърхот или себореен дерматит.

Тъй като въшките са най-активни през нощта, родителите може да забележат, че децата им се драскат или чешат повече или не спят добре. Сърбежът е резултат от алергична реакция към ухапвания от въшки.

Снимка: Canva

Важно е да се отбележи, че главовите въшки не се считат за опасност за здравето, тъй като не предават никакви болести.

Как да предотвратим въшките

Европейския център за контрол и превенция на заболяванията очертава няколко стъпки, които хората могат да предприемат, за да предотвратят разпространението на въшки:

Избягване на директен контакт по време на дейности, като спорт, общи забавления у дома със струпване на много деца, както и на лагери и детски площадки.

Избягване на споделяне на дрехи и аксесоари като шапки, фиби за коса, панделки за коса, шалове и палта.

Избягване на споделяне на кърпи, четки или гребени.

Редовно проверяване на косата за евентуално наличие на гниди и въшки.

Пране и сушене в пералня на дрехи, спално бельо и други предмети на висока температура, които се използват от някой с въшки през дните на третирането им. Предметите могат да бъдат запечатани и съхранявани в найлонов плик в продължение на две седмици, ако прането не е възможно.

Избягвайте да лежите върху легла, дивани, възглавници, килими или плюшени играчки, които наскоро са били в контакт с човек с главови въшки.

Почистете с прахосмукачка пода и мебелите, където е седял или лежал заразен човек.

Лечение на въшки

Най-добрият начин за лечение на въшки е с шампоан, лосион или крем, отпускан без рецепта или с рецепта, който ги убива. Следвайте инструкциите как да го прилагате и колко често да го използвате. Обърнете внимание, че някои лечения НЕ трябва да се използват при бебета.

Говорете с вашия лекар или дерматолог, ако не сте сигурни кое е най-добре да използвате или ако първото лечение, което опитате, не работи. Въшките стават резистентни към лечението. Може да е необходима комбинация от лечения, за да се отървете от тях напълно.

С напредъка на медицината има специални устройства, които се използват за убиване на въшките. Те използват комбинация от температура, скорост и посока на въздушния поток, за да убие въшките и техните яйца.

Снимка: Canva

Взети са предвид чувствителността към топлина или безпокойството на децата, но за да бъде лечението успешно, те трябва да използват устройството по точно определен начин. Имайте предвид, че повечето устройства са подходящи за деца над определена възраст (в повечето случаи над 3 години.)

Домашни методи за лечение на въшки

Има няколко изпитани народни рецепти за справяне с въшките. Хубаво е да внимавате с пропорциите, особено при някои от тях, за да не увредите косата и скалпа.

Газ, мас (зехтин) и оцет – пропорцията тук е 3 супени лъжици газ, 2 супени лъжици мас и 1 супена лъжица оцет. Намазвате корените, а след това и косата по дължина, поставяте найлонов плик, а след това памучна кърпа върху главата и така престоявате 2-3 часа. След това измивате косата и я сресвате с гъст гребен. Някои прилагат намазване само с оцет.

Лосион, балсам – Друга техника е да нанесете лосион или балсам за ръце върху мократа коса на детето си за две минути, след което отново с гъст гребен да сресате косата. Повтаряйте на всеки няколко дни в продължение на две до три седмици, след като за последно сте видели жива въшка.

Масло от чаено дърво – широко достъпно на българския пазар, този вид масло се счита за един от най-добрите продукти в борбата срещу въшките. Използва се използва още от древността за лечение на кожни заболявания и проблеми. То има противовирусно, антибактериално, противогъбично и антисептично действие, спомагащи изключително много унищожаването на тези паразити.

Каква е разликата между главови и срамни въшки

Има три вида въшки:

Главови въшки – Те се хранят по скалпа. Най-лесно се виждат по линията на косата на врата и над ушите.

Снимка: iStock

Телесни въшки – Те живеят в дрехи и спално бельо и се придвижват по кожата, за да се хранят. Телесните въшки най-често засягат хора, които не могат да се къпят или перат дрехи често. Това са единствените въшки, които разпространяват болести.

Срамни въшки – Те живеят по кожата и космите в срамната област. По-рядко могат да бъдат открити по грубото окосмяване по тялото, като косми по гърдите, вежди или мигли.

Може ли дете да ходи на училище с въшки?

Учениците с опаразитяване с главови въшки не е необходимо да бъдат изпращани веднага от училище у дома. Според насоките на Европейския център за контрол и превенция на заболяванията учениците могат да се приберат вкъщи в края на деня и да се върнат в клас, след като започнат лечението.

Препоръките на РЗИ към родителите са:

Да правят редовни прегледи на децата и при откриване на въшки или гниди да действат бързо, а средствата, които ползват да са ефикасни и безопасни за тях и децата.

Всички членове на семейството да се прегледат и да се уведомят родителите на децата, с които са били в контакт.

Да съдействат на медицинските работници в детските и учебните заведения. Да спазват техните изисквания и препоръки, които са с цел запазване на доброто здравословното състояние на децата.

„Въшките не са опасни. Те не разпространяват болести. Няма медицинска причина детето да бъде незабавно изведено от класната стая“, обясняват експертите. „Докато въшките бъдат забелязани, те често са били там седмици - не дни или дори часове“, добавят още те.