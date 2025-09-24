Паразити в училище: Кога да подозираме глисти и какво да направим

Детските глисти или т.нар. аскаридоза (често се среща и като аскариоза) е една от най-разпространените човешки паразитни инфекции и най-често срещаният вид чревна инфекция. Повечето инфекции засягат деца, особено живеещи в бедни райони с лоша хигиена, но училището също е място, на което се разпространяват.

Аскаридозата е инфекция в червата, причинена от кръгъл червей, наречен глист (Ascaris lumbricoides).

Подобно на други паразити, тези червеи използват тялото на гостоприемник (като човек), за да се развият до възрастни, снасящи яйца. Колкото повече червеите виреят в организма, толкова повече вреда могат да причинят на гостоприемника.

Какви са видовете аскаридоза?

Детският глист е отговорен за повечето случаи на аскаридоза. Но свинският кръгъл червей също може да причини човешка инфекция. Рискови фактори има при хората, които отглеждат свине или използват свински тор за наторяване.

Колко често срещана е аскаридозата?

Аскаридозата е една от най-често срещаните човешки паразитни инфекции, засягаща над 1 милиард души по света. Това е най-често срещаният вид чревна инфекция. Деца на 8 години или по-малка възраст са по-склонни да се заразят.

Това вероятно се дължи на факта, че е обичайно децата прекарват голяма част от времето си навън, на кални и мръсни повърхности, а след това докосват устата си, без да измият ръцете си.

Какви са симптомите на глисти при децата?

Пациентите, заразени с аскаридоза, много често могат да бъдат асимптоматични, показвайки само дългосрочни прояви на забавяне на растежа и недохранване. Ако симптомите са налице, те се появяват 4-16 дни след заразяването. Най-честите прояви са:

Коремна болка

Подуване на корема

Гадене

Повръщане

Анорексия

Диария

Как се предава аскаридозата?

Аскаридозата се разпространява чрез контакт „ръка в уста“ – когато някой докосне и погълне оплодени яйца. Замърсени изпражнения, съдържащи яйца на детски глисти, могат да се намират по полета, улици и дворове, без никой да знае, че са там.

Хората могат случайно да погълнат малките яйца (твърде малки, за да се видят с просто око), когато:

Докоснат замърсена почва и след това сложат ръцете си във или близо до устата.

Ядат плодове и зеленчуци, отглеждани в замърсена почва, без да ги измият с чиста вода, да обелят и сготвят продуктите.

Пият вода, замърсена с яйца на паразити.

Какъв е жизненият цикъл на детския глист?

След като погълнете яйцата, те преминават в червата ви. Там се излюпват в ларви и започват да „пътуват” през тялото ви:

Ларвите пътуват през кръвния поток или лимфната система, докато достигнат белите дробове. Те остават там около две седмици.

Те преминават през въздушните торбички в белите дробове и в гърлото, където ги поглъщате отново.

Червеите пътуват до тънките черва, където узряват до възрастни, чифтосват се и снасят яйца. Възрастна женска може да снася повече от 200 000 яйца дневно.

Яйцата излизат от тялото чрез изпражненията.

Целият процес на пълния жизнен цикъл може да отнеме от два до три месеца.

След като напуснат тялото чрез изхождане, яйцата отнемат до няколко седмици, за да станат способни да заразят друг човек. Яйцата могат да оцелеят при екстремни метеорологични условия и да останат заразни до 17 месеца.

Ако нов гостоприемник погълне яйце през този период, цикълът се рестартира при този човек.

Какви са усложненията на аскаридозата?

Тежките нелекувани инфекции могат да доведат до усложнения, особено при деца. Някои са потенциално фатални без лечение, но това е много рядко.

Чревна непроходимост – Твърде много червеи могат частично или напълно да запушат проходите, които преместват вещества, като храна и отпадъци, през храносмилателната система. Може да се нуждаете от спешна помощ, за да се отървете от запушването.

Снимка: Canva

Тежко възпаление – Запушванията могат да доведат до тежки и дори животозастрашаващи възпалителни състояния. Те включват панкреатит (възпаление на панкреаса), холецистит (възпаление на жлъчния мехур) и холангит (възпаление на жлъчните пътища).

Недохранване – Инфекцията може да ви попречи да получите необходимите хранителни вещества. Децата могат да имат проблеми с растежа поради хранителни дефицити, ако са инфектирани дълго време.

Как да предпазите децата и себе си?

Хигиената е на първо място. Има няколко съвета, които е добре да следвате в ежедневието и особено, ако живеете в район с високи нива на заразяване или пътувате до такъв:

Не докосвайте потенциално замърсена почва/земя с голи ръце. Това включва почва, използвана за торене на култури.

Измийте ръцете си със сапун и вода , преди да приготвяте или ядете храна.

Научете децата си да си мият ръцете често.

Измивайте, белете и/или гответе сурови зеленчуци и плодове, особено ако са отгледани в почва, наторена с оборски тор.

Не се изхождайте навън, освен ако не използвате съоръжения с подходяща канализационна система.

-----------------------------------

Често задавани въпроси?

Как да проверите дали детето има глисти?

Можете да забележите острици в изпражненията. Те изглеждат като парченца бял конец. Може да ги видите и около дупето на детето (ануса). Червеите обикновено излизат през нощта, докато детето ви спи. Често срещан ли е кръглият червей при децата?

Хората са предпочитаните гостоприемници на този паразит. Децата се заразяват с това заболяване по-често от възрастните. Какви са симптомите, ако детето има глисти? Може да се оплаче от подуване на корема, болки в корема, гадене, повръщане и диария. Какви са перспективите за хората с аскаридоза?

Аскаридозата е лесно лечима и не причинява дългосрочни проблеми, ако приемате антипаразитни лекарства. Следвайте инструкциите на вашия лекар за приемане на лекарството. Може ли да се наложи операция за лечение на аскаридоза?

Въпреки че е рядко, може да се наложи операция, ако има усложнение, като например чревна непроходимост.