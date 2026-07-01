Мащабен преглед на данни от милиарди приложени дози mRNA ваксини установява „убедителни" доказателства, че технологията е едновременно безопасна и силно ефективна срещу инфекциозни заболявания.

Проучването, публикувано в The Lancet, е сред най-обхватните до момента анализи на ефективността на mRNA ваксините и вече насочва вниманието на изследователите към следващия важен въпрос, достъпа до тях в световен мащаб.

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Как действат mRNA ваксините

За разлика от традиционните ваксини, mRNA технологията доставя генетични инструкции, които подтикват клетките сами да произведат безобиден вирусен протеин. По този начин имунната система се обучава да разпознава и атакува инфекцията, без ДНК на човека да бъде променяна.

Какво показват данните за защита

Прегледът в The Lancet анализира резултати от клинични данни и проучвания и стига до конкретни числа за периода 14–42 дни след ваксинация:

87% ефективност срещу документирана инфекция със SARS-CoV-2

93% ефективност за предотвратяване на хоспитализация

94% ефективност за предотвратяване на смърт

Защитата намалява с времето, но бустерната доза възстановява голяма част от изгубения имунитет, извод, потвърждаващ ролята на редовната ваксинация при поддържане на имунния отговор.

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Странични ефекти: какво казват фактите

Според изследователите сериозните нежелани реакции, включително миокардит и перикардит, както и анафилаксия, остават много редки. По-леките реакции, като болка в ръката, умора и температура, отшумяват в рамките на няколко дни.

„Сред милиарди приложени дози сериозните нежелани реакции са редки, добре проучени и категорично по-незначителни в сравнение с защитата срещу тежко боледуване, хоспитализация и смърт", посочват авторите на прегледа.

Ефективността е потвърдена сред различни възрастови групи, при бременност и при хора с отслабен имунитет, данни, определящи mRNA ваксините като клинично доказана платформа.

Следващата стъпка: Онкологични mRNA ваксини

Освен при инфекциозни заболявания, изследователите виждат потенциал на технологията и в персонализираното лечение на рак, чрез ваксини, разработени спрямо профила на конкретния пациент и тумор.

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Съавторът Маниш Садарангани от Университета на Британска Колумбия смята, че иновациите в медицината, базирани на mRNA, могат да движат превантивната медицина и онкологията напред през следващите години.

Достъпът остава предизвикателство

Нови методи на съхранение, включително технологии за по-високи температури и лиофилизация, позволяват на ваксините да достигат по-бързо до отдалечени региони с по-малко загуби.

Но според съавтора Робин Шатък от Imperial College London, научният напредък сам по себе си не гарантира равен достъп до ваксините, необходими са инвестиции в трансфер на технологии, локално производство и по-силни регулаторни системи, за да се съкратят веригите на доставка и разходите, особено в държави с ниски и средни доходи.

Прегледът потвърждава, че mRNA ваксините остават силно ефективни и безопасни платформа за превенция на инфекциозни заболявания, а бъдещето им вероятно ще включва и онкологични mRNA ваксини. Основното предизвикателство вече не е ефективността, а равният достъп до тази технология в световен мащаб.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

Peseckyte, G. (2026). Преглед на милиарди дози mRNA ваксини потвърждава тяхната ефективност. Euronews Health. euronews.com