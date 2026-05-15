Случаите със заразени с хантавирус на борда на круизния кораб MV Hondius възобнови глобалните опасения относно нововъзникващите вирусни заплахи и липсата на лечение.

В отговор на тази ситуаци, британски учени ускоряват разработването на това, което може да се превърне в първата в света ваксина срещу хантавирус.

Научите докъде е стигнала науката, какво представлява революционната технология енсиликиране (ensilication) и защо експертите засега призовават да няма паника.

Какво се случи на кораба MV Hondius?

Епидемията избухва сред пътниците на круизния кораб под нидерландски флаг MV Hondius и е причинена от вируса Андес (Andes strain), един от щамовете в по-широката група хантавируси.

Снимка: Google Imagen

Според данни на Световната здравна организация (СЗО) към 12 май:

Идентифицирани са 11 случая , девет от които потвърдени

Регистрирани са три смъртни случая , всички сред пътници на круиза

Произходът на епидемията остава неизвестен

Все още не е ясно дали са заразени хора извън кораба

СЗО заяви, че „няма признаци“ за по-широка епидемия от хантавирус след евакуацията на последните пътници от поразения от болестта кораб.

Има ли ваксина срещу хантавирус?

Към момента не съществуват ваксини или специфични лечения срещу хантавирус. Здравните власти подчертават, че ранната медицинска подкрепа може значително да подобри шансовете за оцеляване на пациентите.

Изследователи от Университета в Бат във Великобритания обаче вече работят върху нова mRNA ваксина за хантавирус, по-конкретно срещу щама Хантаан (Hantaan), дори преди да избухне настоящата епидемия.

Какво показват предварителните резултати?

Изследователският екип съобщава, че:

Ваксината използва напълно нов антиген

Лабораторните тестове върху животни показват обещаващи резултати

Антигенът демонстрира много добра имуногенност срещу заболявания, причинени от Хантаан

Снимка: Google Imagen

„Това е напълно нов антиген и той показва много добра имуногенност срещу заболявания, причинени от Хантаан, и се надяваме, че ще бъде добър антиген за производство на бъдеща ваксина срещу вируса Хантаан“, заяви Асел Сартбаева, химик от Университета в Бат и съосновател и главен изпълнителен директор на EnsiliTech, компания, отделила се от университета с цел извеждането на новата потенциална ваксина на пазара.

Технологията енсиликиране, революция в съхранението на ваксини

През 2024 г. правителството на Обединеното кралство възлага на изследователския екип договор за разработване на това, което може да се превърне в първата в света термостабилна mRNA ваксина срещу вируса Хантаан.

Ваксината използва иновативна технология, наречена енсиликиране (ensilication), която ѝ позволява да бъде транспортирана при по-високи температури от обичайните. Това е особено значимо за mRNA ваксините, много от които към момента изискват съхранение при температури под нулата.

Какви са предимствата?

Намалена нужда от съхранение при -70°C

Възможност за съхранение в обикновен хладилник при 2 до 8°C

В бъдеще – цел за съхранение на ваксини при стайна температура

Технологията може да се прилага върху много различни ваксини

Снимка: Google Imagen

„Това е технология, която може да бъде приложена върху много различни ваксини. В този случай я прилагаме върху новата ваксина срещу вируса Хантаан“, обясни Сартбаева.

Ще работи ли ваксината срещу новия щам Андес?

Въпросът, който вълнува научната общност, е дали същата ваксинална технология може в крайна сметка да помогне срещу щама Андес, отговорен за случаите на круизния кораб.

Изследователите остават предпазливи в прогнозите си.

„Не знаем дали антигенът, който разработихме, ще бъде полезен срещу Андес към момента. Надяваме се, че ще бъде, но докато реално не го тестваме срещу вируса Андес, няма да знаем“, уточнява Сартбаева.

Защо експертите казват „без паника“?

Сартбаева подчертава, че липсата на съществуващи лечения отразява колко рядко е заболяването и че няма нужда от паника или сравнения със ситуация като пандемията от COVID-19.

„Случвало се е и преди. Просто това е много рядко заболяване, на което обикновено не се обръща голямо внимание. И се случи на изолиран круизен кораб. Така че там вече естествено имаше изолация, което означава, че не би трябвало да има по-нататъшно предаване“, посочи тя.

Снимка: Google Imagen

„Не би трябвало да има паника в момента. Не е като коронавируса. Не е като пандемията, която видяхме през 2020 г., защото това не е заболяване, което се предава лесно.“

Епидемията на кораба MV Hondius напомни на света колко уязвими сме пред нови вирусни заплахи през 2026 г. Въпреки трите смъртни случая и липсата на специфично лечение на хантавирус, експертите подчертават, че рискът от широко разпространение е нисък поради ниската заразност на вируса.

Същевременно работата на учените от Университета в Бат върху иновативна mRNA ваксина за хантавирус, използваща технологията енсиликиране, дава надежда, че скоро може да разполагаме с първото профилактично средство срещу това рядко заболяване. До тогава най-добрата защита остават информираността, ранното откриване на симптомите и навременната медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници