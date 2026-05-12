Само шест години след пандемията от COVID-19 светът отново е в очакване, този път заради огнището на хантавирус, свързано с круизния кораб MV Hondius. Социалните мрежи се изпълниха със заглавия, които сравняват ситуацията със зараждането на SARS-CoV-2 в края на 2019 г. Хората задават един и същ въпрос: Може ли Хантавирус да се превърне в следващата глобална пандемия?

Трима водещи специалисти по инфекциозни болести обясняват дали страховете от нова епидемия са основателни, защо щам Андес (Andes strain) е различен от обичайните хантавируси и какво всъщност казва науката за риска от глобално разпространение.

Защо хората се страхуват от новия вирус?

Спомените от 2020 г. са все още живи, карантини, претоварени болници, изолация. Затова и публичното безпокойство при всяко ново огнище е напълно естествена реакция, наричана от психолозите „пандемична бдителност". Експертите подчертават, че точно тази тревога може да бъде полезна, защото мотивира хората да се информират и да следват препоръките на здравните власти.

В случая с Хантавирус обаче, специалистите са категорични, че рискът от глобална епидемия е нисък. Според официалното становище на Световната здравна организация (СЗО) от 7 май 2026 г., рискът от широко предаване от човек на човек остава ограничен, а огнището е под активно наблюдение.

Какво подхранва тревогата у обществото?

Висока смъртност при тежките форми на инфекцията може да достигне до 50% според CDC

Международен характер , пътници от кораба MV Hondius са върнати от десетки държави

Бързо разпространение в затворено пространство , близо 150 души на борда, няколко потвърдени случая

Активиране на системи за ранно предупреждение , ECDC включи Системата EWRS в Европа

Липса на специфична ваксина и антивирусно лечение срещу хантавирус

Какво казват експертите?

Medical News Today разговаря с трима водещи специалисти, които единодушно отхвърлят сценария за нова пандемия от мащаба на COVID-19.

Д-р Уилям Шафнър, професор по превантивна медицина в Медицинския център Vanderbilt, е категоричен: „Рискът от значително разпространение е много нисък. Това не би трябвало да е началото на нова епидемия, подобна на COVID-19."

Д-р Моника Ганди, инфекционист в Калифорнийския университет, Сан Франциско, подчертава ключовата разлика: „Хантавирус изисква близък и продължителен контакт, за разлика от COVID-19, който се предаваше дори при случайно близо пребиваване с някой, който кашля в магазина."

Д-р Джъстин Чан от NYU Langone Health допълва: „Въпреки че смъртността е висока, разпространението между хора не е често и изисква продължителен близък контакт. Общият риск за широката общественост към момента се оценява като нисък."

Защо Хантавирус не е новият SARS-CoV-2?

Разликите между двата вируса са фундаментални и обясняват защо повторение на пандемичния сценарий е малко вероятно:

Начин на предаване: SARS-CoV-2 се предаваше лесно по въздушно-капков път между непознати. Хантавирус Андес изисква близък и продължителен контакт с инфектиран човек или директна експозиция на телесни течности.

Произход и познаваемост: SARS-CoV-2 беше нов за човечеството . Хантавирусите са познати на медицината и Андес е открит за първи път в Аржентина още през 1995 г.

Локализация: Огнището MV Hondius засяга малка, проследима група хора , които вече са в карантина.

Готовност на здравните системи: За разлика от 2020 г., СЗО, ECDC и националните власти реагираха в рамките на дни , а не месеци.

Епидемиологичен профил: Хантавирусът Андес е ендемичен за Южна Америка , той не „пробива" в нови популации както пандемичните респираторни вируси.

Има ли реален риск от глобална пандемия?

Според д-р Шафнър, огнището на кораба MV Hondius е „добре локализирано". Пътниците, които са се прибрали, се наблюдават от националните здравни органи, а хоспитализираните получават специализирана грижа.

Какво се прави в момента за ограничаване на разпространението:

Координирана международна реакция на СЗО, ECDC и национални агенции

Медицинска евакуация на симптоматичните пътници със специални полети

Активирана Система за ранно предупреждение и реакция (EWRS) в ЕС

Препоръчителна карантина при хантавирус до 6 седмици за всички контакти

Лабораторно потвърждаване на случаите и проследяване на щама

Д-р Шафнър обаче напомня нещо важно: „Това огнище е напомняне колко малък е светът, колко свързани сме и колко важна е СЗО за подготовката срещу епидемии." С други думи, макар този конкретен случай да не е „новият COVID", глобалната готовност остава ключова за бъдещите заплахи.

Симптоми на хантавирус и инкубационен период

Една от опасностите на този вирус е, че причинява т.нар. „скрита инфекция". Инкубационният период на хантавирус може да варира от няколко дни до 1–8 седмици според данни на СЗО и ЕCDC.

Ранни симптоми:

Висока температура

Главоболие

Обща слабост и неразположение

Мускулни болки

Болки в гърба и корема

Гадене, повръщане, диария

Тежка фаза (след 2–4 дни):

Затруднено дишане и недостиг на въздух

Спадане на кръвното налягане

Пневмония и натрупване на течност в белите дробове

Шок, кървене, бъбречна недостатъчност

Необходимост от интубация

Д-р Ганди обяснява, че хантавирусите причиняват два основни синдрома:

Хантавирусен белодробен синдром (HCPS) , преобладава в Южна Америка

Хеморагична треска с бъбречен синдром (HFRS) , среща се в Азия и Източна Европа

Как да се предпазите от хантавирус?

Към момента няма ваксина или специфично антивирусно лечение срещу хантавирус. Терапията е изцяло поддържаща, често в интензивно отделение.

Превенцията срещу гризачи е ключова според официалните насоки на СЗО и CDC:

Запечатвайте всички отвори и пукнатини в дома, през които могат да проникнат гризачи.

Поставяйте капани в рискови зони.

Носете лични предпазни средства и HEPA-филтрирани маски (N95) при почистване на места с присъствие на гризачи.

Осигурете добра вентилация и дезинфекция на затворени пространства, преди да влезете.

Никога не помитайте сухи изпражнения от гризачи, намокрете ги с дезинфектант, преди да ги съберете.

Д-р Ганди подчертава: „Общественото здраве не е в риск, тъй като хантавирусът изисква близък контакт, за разлика от COVID-19, който се предава дори при случайно близо пребиваване с някой, който кашля."

Огнището на хантавирус на кораба MV Hondius е сериозен случай, който напомня на света колко важна е глобалната готовност за инфекциозни заплахи. Според експертите, рискът от мащабна епидемия е нисък, тъй като предаването от човек на човек при щам Андес изисква близък и продължителен контакт.

Основните мерки за защита остават превенцията срещу гризачи, ранното разпознаване на симптомите на хантавирус и спазването на карантина при хантавирус при риск от експозиция. С активирани международни системи за ранно предупреждение и продължаващо проследяване на контактите, медицинските експерти ще предоставят обновена информация в следващите седмици.

