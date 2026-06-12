Лятото е сезонът на морските ваканции, басейните и дългите часове във водата. Но именно тогава рискът от едно често подценявано състояние нараства значително. Става въпрос за т.нар. „ухо на плувеца”, което представлява инфекция на външния слухов канал. Тя може да започне с лек сърбеж, но в някои случаи да доведе до силна болка и сериозни усложнения.

Според специалистите от Mayo Clinic заболяването, известно още като външен отит, най-често се развива, когато след плуване или къпане в ухото остане вода. Влажната среда създава идеални условия за размножаване на бактерии, които могат да предизвикат възпаление.

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Защо водата в ухото не е безобиден проблем?

Човешкото ухо разполага със собствена защитна система. Тънък слой ушна кал предпазва слуховия канал от прекомерна влага и възпрепятства развитието на микроорганизми. Когато обаче тази естествена бариера бъде нарушена, рискът от инфекция нараства.

Това може да се случи не само след продължително плуване. Често проблемът възниква и вследствие на прекалено усърдно почистване на ушите с клечки, фиби или други предмети. Те могат да причинят микроскопични наранявания на кожата във външния слухов канал, които се превръщат във входна врата за бактерии.

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Симптомите често започват незабележимо

В ранните етапи ухото на плувеца обикновено причинява сърбеж и лек дискомфорт. Някои хора усещат чувствителност при докосване или издърпване на ушната мида, а други забелязват прозрачна течност, изтичаща от ухото.

С напредването на инфекцията болката може да стане по-интензивна. Появява се чувство за запушване на ухото, слухът се притъпява, а подуването на слуховия канал затруднява нормалното чуване. В по-тежките случаи болката може да се разпространи към лицето, врата или едната страна на главата, а към симптомите да се добавят температура и увеличени лимфни възли.

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Кои хора са най-застрашени?

Макар името да подсказва друго, заболяването не засяга само плувците. Рискът е по-висок при всички хора, които често излагат ушите си на влага – било то заради редовно плуване, обилно изпотяване или живот в горещ и влажен климат.

Допълнителни рискови фактори са използването на слушалки и слухови апарати, както и кожни заболявания като екзема. Всички те могат да нарушат целостта на кожата и да улеснят развитието на инфекция.

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В редки случаи могат да настъпят усложнения

При навременно лечение външният отит обикновено преминава без трайни последствия. Специалистите предупреждават обаче, че пренебрегването на симптомите може да доведе до хронично възпаление, което продължава повече от три месеца.

Още по-рядко инфекцията може да се разпространи към по-дълбоките тъкани, хрущяла и костите около ухото. Най-застрашени от подобни усложнения са възрастните хора, пациентите с диабет и хората с отслабена имунна система. В изключително редки случаи инфекцията може да достигне съседни структури и да се превърне в сериозен здравословен проблем.

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Как можем да се предпазим?

Експертите препоръчват след плуване или къпане ушите да бъдат внимателно подсушавани, а водата да се остави да се оттече естествено чрез накланяне на главата настрани. Също толкова важно е да се избягва почистването на ушния канал с клечки за уши, които често причиняват повече вреда, отколкото полза.

При плуване в басейн или открити водоеми използването на тапи за уши може допълнително да намали риска от задържане на вода и развитие на инфекция.

„Ухото на плувеца” е едно от най-честите летни заболявания на ушите, но често остава подценено, защото започва с привидно безобидни симптоми. Сърбежът, чувството за запушване или леката болка обаче не бива да бъдат пренебрегвани. Навременното разпознаване на проблема и консултацията със специалист могат да предотвратят по-сериозни усложнения и да осигурят бързо възстановяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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