Алергиите могат да доведат до шум в ушите, наричан още тинитус, като предизвикат дисфункция на евстахиевата тръба (неспособността на евстахиевата тръба да се отваря и затваря правилно), което води до налягане в ушите и шум.

Лечението на алергичните симптоми с лекарства или промивки на носа може да помогне за облекчаване на тези проблеми.

Рискови фактори за тинитус, предизвикан от алергии

Шум в ушите може да се развие, когато във вътрешното или средното ухо се натрупа необичайно налягане, често поради запушване от алергии.

Тъй като тялото ви реагира на алергени като цветен прашец или пърхот от домашни любимци, имунната ви система преминава в защитен режим, причинявайки различни алергични симптоми.

Някои проблеми, свързани с алергии, могат да ви направят по-податливи на шум в ушите, включително:

Алергичен ринит: Това включва алергични симптоми, засягащи носа и синусите.

Синусови инфекции: Алергиите могат да доведат до запълване на синусите със слуз, което позволява на бактерии, вируси или гъбички да растат и да доведат до инфекции.

Ушни инфекции: Алергиите могат да доведат до запушване и възпаление в ушите, причинявайки инфекции.

Дисфункция на евстахиевата тръба: Тази тръба свързва гърлото ви със средното ухо и може да се запуши или възпали, което води до шум в ушите.

Алергиите също могат да увеличат производството на ушна кал, което може да причини запушване на ушите и да доведе до шум в ушите.

Колко често се среща тинитус

Тинитусът (шум в ушите) е изключително често срещано състояние, което засяга значителна част от населението в световен мащаб. Приблизително 10-15% от общото население страда от тинитус.

При хората над 65-годишна възраст честотата е по-висока, като около една трета (над 30%) от тях съобщават за този проблем. Загубата на слуха е основен рисков фактор, като около 90% от случаите на тинитус са свързани с някаква форма на увреждане на слуха.

Други проблеми с ушите и слуха, свързани с алергии

Шумът в ушите не е единственият страничен ефект от алергиите, който може да повлияе на ушите и слуха ви. При възпаление, причинено от алергии, производството на слуз може да се увеличи и да блокира евстахиевите тръби.

Възпалението и натрупването на течности могат да заглушат звуците, сякаш слушате някой да говори, докато сте под вода.

Това състояние, наречено кондуктивна загуба на слуха, възниква, когато звуковите вълни не могат да се придвижват ефективно до средното ви ухо.

Дисфункцията на евстахиевата тръба, възникваща при алергии, може също да причини:

Болка и/или натиск в ушите ви

Виене на свят

Трудност при поддържане на равновесие и походка

Тежката дисфункция на евстахиевата тръба може да допринесе за състояния, включително перфорация на тъпанчето (руптура на тъпанчето) и холестеатом (нераково образувание в ухото).

Други често срещани симптоми на алергия

Хората, които изпитват шум в ушите, свързан с алергии, е вероятно да изпитат и запушен нос и други по-често срещани алергични симптоми. Тези симптоми могат да включват:

Хрема

Кихане

Кашлица

Сърбеж в очите, носа и/или устата

Обрив

Хрипове

Задух

Умора

Главоболие

Симптомите на алергия засягат хиляди души всяка година, като в България сезонът на алергиите може да стартира още през месец февруари.

Лечение на шум ушите (тинитус)

Шумът в ушите и други алергични симптоми често могат да бъдат ефективно лекувани с лекарства и други видове интервенции. Обърнете внимание, че тинитусът, който не е причинен от алергии, няма да се повлияе от лечение, насочено към облекчаване на алергиите.

Лекарства

Лекарства без рецепта, като антихистамини и деконгестанти, могат да помогнат за облекчаване на алергичните симптоми и намаляване на шума в ушите. Антихистамините блокират химикалите, отделяни от имунната ви система, които причиняват симптомите ви.

Антихистаминовите опции, които помагат за облекчаване на симптомите на тинитус, могат да включват – алегра, кларитин, зиртек и други.

Деконгестантите свиват кръвоносните съдове в носа, което може да намали натрупването на слуз в носните проходи и синусите. Има и някои доказателства за полза от лечението с кортикостероидни назални спрейове, но проучванията са дали смесени резултати по отношение на облекчаването на симптомите.

Лекарствата обикновено не са ефективни при лечение на тинитус, несвързан с алергия. Бензодиазепините могат да подобрят качеството на живот при подгрупа от хора с по-притеснителен тинитус. Ако хората имат кохлеарно заболяване, интратимпаничните лекарства като дексаметазон може да имат известна полза.

Назална промивка

Изплакването на носните проходи и синусите с разтвор от дестилирана вода и сол може да намали излишната слуз, която допринася за шума в ушите, и да отмие бактериите, които потенциално биха могли да доведат до инфекция. Това може да подобри симптомите на запушване и дисфункция на евстахиевата тръба.

Медицински специализирани грижи

Консултирайте се с медицински специалист, ако имате симптоми на тинитус. Възможно е той да не е причинен от външен фактор, като например алергии. Ако не е свързан с алергия, вероятно няма да се повлияе от лечения, насочени към облекчаване на алергиите.

Лечението на алергиите ви може да изисква посещение при лекар. Алерголог може да извърши тестове, за да определи към какво сте алергични. В някои случаи може да успеете да избегнете напълно симптомите на алергия, след като знаете какъв е алергенът.

Тежките алергии може да изискват лекарства с рецепта или инжекции за алергия. Може също да посетите отоларинголог или лекар по уши, нос и гърло (УНГ), за да помогне за лечението на шум в ушите.

Апарати за подпомагане на слуха

Използването на устройства, които подобряват способността ви да чувате външни звуци, понякога може да подобри слуха ви, ако имате шум в ушите. Въпреки че не намаляват шума в ушите, те помагат да го прикриете.

Тези устройства могат да включват слухови апарати и кохлеарни импланти. Въпреки това, шумът в ушите, причинен от алергии, вероятно не би изисквал това ниво на лечение, освен ако няма основни проблеми със слуха.

Алергиите са често подценявана причина за появата на шум в ушите (тинитус). Основният механизъм е свързан с дисфункция на евстахиевата тръба, при която възпалението и натрупването на секрети блокират нормалното изравняване на налягането.

Това може да доведе не само до неприятно свистене или бучене, но и до усещане за заглъхване (кондуктивна загуба на слуха), болка и световъртеж.

Добрата новина е, че когато тинитусът е провокиран от алергичен ринит или синузит, той често е временно състояние.

Шумът в ушите може да бъде симптом на голям брой състояния, някои от които изискват специфично медицинско лечение. Не предприемайте самолечение, навременната диагностика е ключът към правилното и трайно облекчение!

