Международен изследователски екип, ръководен от канадски учени, получи значително финансиране в размер на близо $800,000 американски долара за разработка на иновативна терапия за множествена склероза (МС), която не само спира прогресията на болестта, но и има потенциала да възстанови загубени функции, съобщава News medical.

Пробив в лечението на множествената склероза

Проектът е ръководен от д-р Фан Лю от Центъра за зависимости и психично здраве (CAMH) в Канада и се финансира от Brain Canada, програмата Fast Forward на Националното дружество за МС и Health Canada чрез Канадския фонд за изследване на мозъка.

Снимка: Canva

По света около 2,8 млн. души живеят с множествена склероза, състояние, при което имунната система атакува защитната обвивка (миелин) около нервните влакна, нарушавайки комуникацията между мозъка и тялото. Когато миелинът се загуби, възникват симптоми като умора, проблеми със зрението и предизвикателства с подвижността.

Нов подход срещу разрушителния процес

За разлика от съществуващите терапии, които могат да забавят активността на болестта, но не могат да поправят съществуващите щети, новата терапия предлага различно решение. Тя се насочва към разрушителен процес, известен като екситотоксичност, който уврежда нервните клетки при МС.

„Нашата терапия блокира този вреден процес, без да се намесва в нормалната мозъчна функция, и насърчава тялото да възстанови миелина и да подобри възстановяването на нервите,“ обяснява д-р Лю, водещ изследовател в проекта и старши учен в CAMH.

Обещаващи резултати от предклиничните изследвания

В животински модели на МС новото съединение вече показва способността си да възстановява моторните умения и да поправя миелина, дори когато се прилага след появата на симптомите.

Снимка: Canva

Екипът, включващ д-р Иейн Грийг, преподавател по медицинска химия в Университета в Абърдийн, сега навлиза в финалните етапи на предклиничните тестове за подготовка за бъдещи клинични изпитвания при хора.

Надежда за пациентите по цял свят

Канада има една от най-високите честоти на МС в света, с приблизително 90,000 души, живеещи с болеста.

„Нашето съединение би могло да трансформира лечението на МС, не просто забавяйки болеста, но помагайки на хората да възвърнат това, което са загубили,“ споделя д-р Лю.

Ако се окаже успешна, това би стало първата регенеративна терапия на Канада за МС и потенциално за други невродегенеративни заболявания.

Снимка: Canva

„Потенциалът на тази терапия е огромен , тя не само може да спре прогресията на МС, но всъщност би могла да помогне за възстановяване на увредени нерви и да възстанови някои функции, които вече са загубени за хората, живеещи с МС,“ подчертава д-р Грийг.

Успехът на този проект би могъл да донесе нова надежда не само за пациентите с множествена склероза, но и за тези с други невродегенеративни заболявания, отваряйки врати към нова ера в лечението на тези сложни медицински състояния.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.