Множествената склероза (МС) е сериозно автоимунно заболяване, но често пътят до поставянето на точна диагноза се оказва дълъг.

Ново изследване, публикувано в JAMA Network Open, показва, че първите признаци на заболяването могат да се появят 15 години преди официалното диагностициране и често остават незабелязани, особено при жените, съобщава Women’s Health.

Какво показва проучването?

Изследователите анализират медицинските досиета на около 2000 души, като установяват, че бъдещите пациенти с МС започват да търсят медицинска помощ значително по-често години преди първите разпознати симптоми.

Снимка: Canva

Петнадесет години преди диагнозата те посещават личните си лекари по-често с оплаквания като умора, болка, световъртеж, както и психологични проблеми, като тревожност и депресия.

12 години преди диагнозата: по-чести консултации с психиатър.

8–9 години преди диагнозата: увеличени посещения при невролози и офталмолози, вероятно заради замъглено зрение или болка в очите.

3–5 години преди диагнозата: повече неотложни прегледи и образна диагностика.

Година преди диагнозата: рязко нарастване на посещенията при специалисти от различни области, включително неврология, спешна медицина и радиология.

„Резултатите подсказват, че множествената склероза вероятно започва много по-рано, отколкото допускаме“, заключават авторите на изследването.

Защо ранното разпознаване е трудно?

„МС протича различно при всеки пациент и може да се прояви с много и различни симптоми“, обяснява д-р Амит Сачдев, медицински директор на отделението по неврология в Държавния университет на Мичиган. По думите му заболяването предизвиква широко разпространено възпаление в организма, което кара човек „да се чувства общо неразположен“.

Снимка: Canva

Умората е сред най-трудните за интерпретация признаци. „Тя се среща при многобройни състояния, затова рядко води директно до съмнение за МС“, допълва д-р Сачдев.

Според д-р Клифорд Седжил, невролог в болница „Провиденс Сейнт Джонс“ в Санта Моника, болка, промени в настроението и умора често се установяват при ретроспективен преглед на медицинската история след поставянето на диагнозата МС. „В момента на оплакването те изглеждат неспецифични“, уточнява той

Какво да правим, ако имаме подобни оплаквания?

Специалистите подчертават, че единични симптоми като умора или промени в настроението не бива автоматично да се приемат за признак на МС. Въпреки това, ако оплакванията са продължителни и необясними, е важно да се потърси лекарска помощ.

„Когато имате комбинация от симптоми без ясна медицинска причина, консултацията с невролог е разумна стъпка,“ казва д-р Клифорд Сегил от Providence Saint John’s Health Center. Той допълва, че специалистът може да оцени внимателно здравната история и да назначи необходимите изследвания.

Търсенето на медицинска помощ, нареме, и проследяването на необясними симптоми могат да бъдат решаващи за навременната диагноза и лечението на множествената склероза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.