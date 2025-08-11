Множествената склероза (МС) е сериозно автоимунно заболяване, но често пътят до поставянето на точна диагноза се оказва дълъг. 

Ново изследване, публикувано в JAMA Network Open, показва, че първите признаци на заболяването могат да се появят 15 години преди официалното диагностициране и често остават незабелязани, особено при жените, съобщава Women’s Health.

Какво показва проучването?

Изследователите анализират медицинските досиета на около 2000 души, като  установяват, че бъдещите пациенти с МС започват да търсят медицинска помощ значително по-често години преди първите разпознати симптоми.

Снимка: Canva

Петнадесет години преди диагнозата те посещават личните си лекари по-често с оплаквания като умора, болка, световъртеж, както и психологични проблеми, като тревожност и депресия.

  • 12 години преди диагнозата: по-чести консултации с психиатър.
  • 8–9 години преди диагнозата: увеличени посещения при невролози и офталмолози, вероятно заради замъглено зрение или болка в очите.

Множествена склероза: Следете за тези 10 ранни симптома

  • 3–5 години преди диагнозата: повече неотложни прегледи и образна диагностика.
  • Година преди диагнозата: рязко нарастване на посещенията при специалисти от различни области, включително неврология, спешна медицина и радиология.

„Резултатите подсказват, че множествената склероза вероятно започва много по-рано, отколкото допускаме“, заключават авторите на изследването.

Защо ранното разпознаване е трудно?

„МС протича различно при всеки пациент и може да се прояви с много и различни симптоми“, обяснява д-р Амит Сачдев, медицински директор на отделението по неврология в Държавния университет на Мичиган. По думите му заболяването предизвиква широко разпространено възпаление в организма, което кара човек „да се чувства общо неразположен“.

Снимка: Canva

Умората е сред най-трудните за интерпретация признаци. „Тя се среща при многобройни състояния, затова рядко води директно до съмнение за МС“, допълва д-р Сачдев.

Според д-р Клифорд Седжил, невролог в болница „Провиденс Сейнт Джонс“ в Санта Моника, болка, промени в настроението и умора често се установяват при ретроспективен преглед на медицинската история след поставянето на диагнозата МС. „В момента на оплакването те изглеждат неспецифични“, уточнява той

По-достъпно лечение за хората с Множествена склероза в България

Какво да правим, ако имаме подобни оплаквания?

Специалистите подчертават, че единични симптоми като умора или промени в настроението не бива автоматично да се приемат за признак на МС. Въпреки това, ако оплакванията са продължителни и необясними, е важно да се потърси лекарска помощ.

Колко близо сме до лечение на множествена склероза?

„Когато имате комбинация от симптоми без ясна медицинска причина, консултацията с невролог е разумна стъпка,“ казва д-р Клифорд Сегил от Providence Saint John’s Health Center. Той допълва, че специалистът може да оцени внимателно здравната история и да назначи необходимите изследвания.

Кой са 4-те типа множествена склероза и има ли лечение?

Търсенето на медицинска помощ, нареме, и проследяването на необясними симптоми могат да бъдат решаващи за навременната диагноза и лечението на множествената склероза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.