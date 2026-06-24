Близо 9 от 10 възрастни имат поне един компонент на нарушение, което тихо уврежда сърцето, бъбреците и кръвоносните съдове едновременно. Това показват данните зад първите по рода си клинични насоки за сърдечно-съдово-бъбречно-метаболитен синдром (CKM синдром), публикувани в списание Circulation от Американската сърдечна асоциация (AHA) и Американския колеж по кардиология (ACC).

Затлъстяването вече не се разглежда като изолиран рисков фактор, а като централен двигател на цяла верига от заболявания.

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Разберете какво представлява CKM синдромът, защо коремните мазнини са особено опасни, как новите насоки изместват фокуса към ранна превенция на усложнения и какви практически стъпки експертите посочват за защита на метаболитното здраве.

Какво е сърдечно-съдово-бъбречно-метаболитен синдром

Сърдечно-съдово-бъбречно-метаболитният синдром е комплексно нарушение, което свързва сърдечно-съдовите заболявания, хроничното бъбречно заболяване и метаболитните разстройства като диабет тип 2 и затлъстяване. Американската сърдечна асоциация (AHA) официално дефинира CKM синдрома през 2023 г., за да отговори на взаимосвързаната природа на тези състояния.

Според публикуваните данни близо 9 от 10 възрастни в САЩ имат поне един компонент на синдрома, висoко кръвно налягане, нарушени нива на холестерол, висока кръвна захар, намалена бъбречна функция или наднормено тегло. Тези фактори често съществуват едновременно и водят до прогресивно увреждане на органите в няколко системи наведнъж.

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CKM синдромът се развива по континуум, започва с метаболитни рискови фактори и може да прогресира до сериозно сърдечно и бъбречно заболяване, ако остане неуправляван.

Защо висцералната мазнина е толкова опасна

Новите насоки подчертават, че телесното тегло само по себе си не разказва цялата история. Двама души с еднакво тегло могат да имат коренно различни здравни профили в зависимост от това как мастната тъкан влияе на метаболизма им.

Документът отделя специално внимание на коремната мазнина, и по-конкретно на висцералната мазнина, тази, която обгражда вътрешните органи. Излишъкът от нея може да предизвика хронично възпаление, инсулинова резистентност и увреждане на кръвоносните съдове, увеличавайки риска от диабет, бъбречно заболяване, сърдечна недостатъчност, инфаркт и инсулт.

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„Висцералната мазнина действа като метаболитно активен орган, който отделя възпалителни сигнали, допринасящи за инсулинова резистентност и хронично възпаление с времето," обяснява пред Medical News Today д-р Кевин Шах, сертифициран кардиолог в MemorialCare Heart & Vascular Institute, който не участва в изготвянето на насоките. „Това е една от причините измерването на талията понякога да дава допълнителна информация за риска отвъд индекса на телесна маса (BMI)."

Тази връзка между затлъстяване и сърдечни заболявания е в основата на промяната в подхода.

От лечение към превенция: теглото като медицински риск

Новите препоръки заменят насоките от 2013 г., които бяха фокусирани върху управлението на наднорменото тегло и затлъстяването. За разлика от по-ранния подход, актуализираното ръководство поставя по-силен акцент върху превенцията и ранната намеса, които могат да забавят, спрат или дори обърнат прогресията на синдрома.

Експертите насърчават здравните специалисти да обсъждат коремните мазнини като медицински риск, който може да доведе до увреждане на органите – а не като козметичен проблем. Препоръчва се темата да се повдига деликатно и в сътрудничество с пациента, преди да се появят сериозни усложнения.

Управление на CKM: начин на живот, медикаменти и грижа

Насоките поставят здравословния начин на живот в основата на управлението на синдрома, като препоръчват прилагането на рамката на AHA Life's Essential 8. Това са осем модифицируеми фактора за намаляване на риска от сърдечни заболявания:

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редовна физическа активност

здравословно за сърцето хранене

избягване на никотин

здравословен сън

поддържане на здравословно тегло

контрол на кръвната захар

контрол на липидите в кръвта

контрол на кръвното налягане

На въпрос какви практически стъпки може да предприеме всеки днес, д-р Шах посочва: „Най-важната стъпка е да осъзнаем връзката между сърдечното, бъбречното и метаболитното здраве. Рискът може да се намали чрез поддържане на здравословно тегло, редовни упражнения, оптимизиране на съня, избягване на тютюн и контрол на състояния като високо кръвно, диабет и холестерол."

Наред с промените в начина на живот, насоките признават и разширяващ се набор от медикаменти, които подобряват резултатите в няколко органни системи. Сред посочените терапии са SGLT2 инхибиторите, GLP-1 рецепторните агонисти и нестероидните минералкортикоидни рецепторни антагонисти. Тези лекарства показват ползи отвъд контрола на кръвната захар, включително защита на сърцето и бъбреците.

Координирана грижа с пациента в центъра

Хората с CKM синдром често получават грижа от множество специалисти – кардиолози, нефролози, ендокринолози и общопрактикуващи лекари. Затова насоките препоръчват по-широко използване на координатори на грижата и пациентска навигация, които да осигурят комуникация между лекарите и по-добро проследяване.

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Тъй като рядко тези състояния се появяват едно по едно, ръководството застъпва холистичен подход в медицината, при който здравните екипи работят заедно, а пациентът остава в центъра на решенията.

Какво означава новата насока за пациентите и лекарите

Насоките отразяват растящото признание, че затлъстяването, диабетът, бъбречните и сърдечно-съдовите заболявания са дълбоко взаимосвързани и често се развиват чрез общи биологични механизми.

За пациентите посланието е, че управлението на теглото все по-често се разглежда през призмата на цялостното метаболитно здраве, а не на външния вид. За лекарите насоките предлагат рамка за обсъждане на теглото, скрининг за CKM синдром и координиране на грижата, преди настъпване на необратими усложнения.

Д-р Шах е оптимист: „Традиционно лекуваме сърдечните, бъбречните заболявания, затлъстяването и диабета като отделни състояния. Рамката CKM признава, че те са тясно свързани. По-ранната идентификация позволява на клиницистите да се намесят по-рано, с промени в начина на живот и все по-ефективни терапии, които намаляват дългосрочния риск от сърдечно-съдови събития, бъбречна и сърдечна недостатъчност."

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Първите клинични насоки за сърдечно-съдово-бъбречно-метаболитен синдром бележат важна промяна: затлъстяването, и особено висцералната мазнина, се определят като централен двигател на заболяване, което уврежда сърце, бъбреци и съдове едновременно.

https://svetatnazdraveto.bg/novini/otslabvaneto-namaljava-riska-ot-rak-pri-hora-s-nadnormeno-teglo.html

Ключовите изводи са, че метаболитното здраве е по-важно от числото на кантара, че ранната превенция на усложнения може да забави или обърне процеса, и че координираната медицинска грижа е от съществено значение. Поддържането на здравословно тегло, движение, добър сън и контрол на кръвното налягане, захарта и холестерола остават най-достъпните инструменти за превенция на инфаркт и инсулт.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници